 Фриз обещает сделать Министерство по делам ветеранов "единым окном" для решения всех их насущных проблем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Депо.юа.

Фриз заявила: "Я считаю, что Министерство ветеранов - это, в первую очередь, государственный менеджмент, введенный в большинстве стран, которым пришлось познать войну. Работа Министерства ветеранов должна, в первую очередь, исключить коррупционные проявления, сократить время предоставления услуг, а также обеспечить честный и прозрачный распределение ресурсов между ветеранами, которые в них нуждаются.

Четвертый год Украина противостоит российской агрессии. Сотни наших воинов возвращаются с фронта в мирную жизнь. Многие из них получили ранения. Практически всем нужна психологическая, медицинская, социальная и общественная поддержка. А еще им надо быстро решать вопросы, за которые отвечают разные министерства и службы (Минобороны, Минсоцполитики, МВД и т.д.).

Статус и возможности Службы по делам ветеранов не позволяют эффективно решать эти вопросы. Ветераны неделями без результатов обивают пороги различных кабинетов. Служба не имеет реального голоса и влияния в исполнительной ветви власти. Это не работает. Министерство ветеранов по сути должен стать "единым окном" для решения этих проблем. Защищать ветеранов и лоббировать их интересы на всех уровнях власти".

Фриз продолжила: " В случае моего назначения на эту должность, в министерство придет не один человек. Это будет команда, костяк которой будут составлять, в первую очередь, ветераны, военные и гражданские специалисты из основных векторов реформ. И, конечно, мы будем активно сотрудничать с иностранными партнерами, перенимая мировой опыт. Себя я вижу в роли государственного менеджера, который будет координировать и направлять соответствующие процессы реформ. Считаю, что моя подготовка и профессиональный опыт, а также тесные контакты с армией, другими силовыми структурами и западными партнерами, соответствуют поставленным задачам".

"Я работаю в парламенте и вхожу в состав Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. Основное направление моей работы как депутата - это вопрос развития армии, интеграция в НАТО и решения различных проблем людей в форме. За последние годы мой самый активный направление работы, как народного депутата Украины, проходит по линии МО, Генштаба и НАТО. Моя фамилия известен тем, кто защищал и защищает Родину в войне с Россией. И на Западе, и в Москве хорошо знают мою непримиримую позицию по России", - подчеркнула Фриз..

Она отметила: " Есть такая поговорка: "Как ничего не делать, то ничего и не будет". Если мы будем "рубить" идеи, которые апробированы во всем мире, на начальном этапе их создания, то мы не достигнем никакого результата. Я понимаю все риски, поэтому своей задачей на посту министра вижу создание условий при которых никто не сможет сказать, что Министерство не работает. И главное, как первый кандидат на эту должность я буду работать над тем, чтобы создать действенную модель которая будет работать независимо от персоналии любого будущего министра".

" Есть мировой опыт, демонстрирующий эффективность структуры соответствующего Министерства при схожих социальных условиях. Мы хотим создать единый центр решения проблем ветеранов вместо десятков государственных "точек", которые слабо координируются между собой. Подчеркиваю: создание министерства - это дебюрократизация системы. Мы создадим "единое окно" для ветеранов для того, чтобы упростить коммуникацию и процесс решения проблем", - резюмировала нардеп.

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