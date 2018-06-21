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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ветераны (393) Фриз (111)

 Фриз обещает сделать Министерство по делам ветеранов "единым окном" для решения всех их насущных проблем

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз, которую фракция БПП выдвинула кандидатом на пост министра по делам ветеранов, заявила, что будет работать над тем, чтобы это Министерство стало "единым окном" для решения всех насущных проблем ветеранов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Депо.юа.

Фриз заявила: "Я считаю, что Министерство ветеранов - это, в первую очередь, государственный менеджмент, введенный в большинстве стран, которым пришлось познать войну. Работа Министерства ветеранов должна, в первую очередь, исключить коррупционные проявления, сократить время предоставления услуг, а также обеспечить честный и прозрачный распределение ресурсов между ветеранами, которые в них нуждаются.

Четвертый год Украина противостоит российской агрессии. Сотни наших воинов возвращаются с фронта в мирную жизнь. Многие из них получили ранения. Практически всем нужна психологическая, медицинская, социальная и общественная поддержка. А еще им надо быстро решать вопросы, за которые отвечают разные министерства и службы (Минобороны, Минсоцполитики, МВД и т.д.).

Статус и возможности Службы по делам ветеранов не позволяют эффективно решать эти вопросы. Ветераны неделями без результатов обивают пороги различных кабинетов. Служба не имеет реального голоса и влияния в исполнительной ветви власти. Это не работает. Министерство ветеранов по сути должен стать "единым окном" для решения этих проблем. Защищать ветеранов и лоббировать их интересы на всех уровнях власти".

Фриз продолжила: " В случае моего назначения на эту должность, в министерство придет не один человек. Это будет команда, костяк которой будут составлять, в первую очередь, ветераны, военные и гражданские специалисты из основных векторов реформ. И, конечно, мы будем активно сотрудничать с иностранными партнерами, перенимая мировой опыт. Себя я вижу в роли государственного менеджера, который будет координировать и направлять соответствующие процессы реформ. Считаю, что моя подготовка и профессиональный опыт, а также тесные контакты с армией, другими силовыми структурами и западными партнерами, соответствуют поставленным задачам".

"Я работаю в парламенте и вхожу в состав Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. Основное направление моей работы как депутата - это вопрос развития армии, интеграция в НАТО и решения различных проблем людей в форме. За последние годы мой самый активный направление работы, как народного депутата Украины, проходит по линии МО, Генштаба и НАТО. Моя фамилия известен тем, кто защищал и защищает Родину в войне с Россией. И на Западе, и в Москве хорошо знают мою непримиримую позицию по России", - подчеркнула Фриз..

Она отметила: " Есть такая поговорка: "Как ничего не делать, то ничего и не будет". Если мы будем "рубить" идеи, которые апробированы во всем мире, на начальном этапе их создания, то мы не достигнем никакого результата. Я понимаю все риски, поэтому своей задачей на посту министра вижу создание условий при которых никто не сможет сказать, что Министерство не работает. И главное, как первый кандидат на эту должность я буду работать над тем, чтобы создать действенную модель которая будет работать независимо от персоналии любого будущего министра".

" Есть мировой опыт, демонстрирующий эффективность структуры соответствующего Министерства при схожих социальных условиях. Мы хотим создать единый центр решения проблем ветеранов вместо десятков государственных "точек", которые слабо координируются между собой. Подчеркиваю: создание министерства - это дебюрократизация системы. Мы создадим "единое окно" для ветеранов для того, чтобы упростить коммуникацию и процесс решения проблем", - резюмировала нардеп.

Также читайте: БПП предлагает назначить Фриз главой Министерства по делам ветеранов

Источник: https://censor.net.ua/n3072802
 
   
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"создание министерства - это дебюрократизация системы" - шедевр бюрократического иезуитства
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Стесняюсь спросить: она "ветеран" ЧЕГО?!))..а то Google много чего интересного об этой "ветеранше" знает.. Фриз обещает сделать Министерство по делам ветеранов "единым окном" для решения всех их насущных проблем - Цензор.НЕТ 3427
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Фриз права, окно , для снятия напряжения сделают, но проблемы не решат. Это 100%.
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Ветеранами занимается Министерство социальной политики. А создание ещё одного
министерства - это авантюра, пускание пыли в глаза.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФриз обещает сделать Министерство по делам ветеранов "единым окном" для решения всех их насущных проблем
 
 
 
 
 
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