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 Политика Украины
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Все про:Борисполь (510) авиасообщение (392) Омелян (439) лоукост (89) Ryanair (62)

 Ryanair изучает возможность создания центра техобслуживания в "Борисполе", - Омелян

Украина, в частности международный аэропорт "Борисполь", имеют хорошие возможности для создания площадки по техническому обслуживанию воздушных судов в условиях дефицита предложения таких услуг в Европе, и этими возможностями заинтересовался крупнейший европейский бюджетный перевозчик Ryanair, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Ryanair ведет переговоры с пятью украинскими аэропортами об открытии рейсов в 2019 году, - исполнительный директор О'Лири

"В Европе на два года вперед забиты все слоты", – сказал он на встрече в Европейской бизнес ассоциации в четверг.

В.Омелян сообщил, что в середине июля в Киев прилетят представители Ryanair, которые ознакомятся с площадкой для возможного размещения такого центра.

По его мнению, в Украине достаточно специалистов для оказания таких услуг, в частности, это новые возможности для госпредприятия "Антонов".

В то же время министр отметил, что для создания такого центра технического обслуживания есть и преграды, в частности, законодательство устанавливает высокие пошлины на импорт запчастей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омелян анонсировал создание еще двух новых авиакомпаний в Украине

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири в мае этого года отмечал, что компания рассматривает возможность открытия в Украине собственного дата-центра, а в долгосрочной перспективе также заинтересована в открытии центра технического обслуживания воздушных судов в Украине, для чего необходимо провести экспертизу регулирования подобной деятельности в Украине, в том числе со стороны европейских органов.

Источник: https://censor.net.ua/n3072801
 
   
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Медведчук, Шуфрич, Рабінович і Суркіс летять на футбол 24 червня на матч Росія - Уругвай! Аеропорт "Жуляни" літак Фалькон-900, бортовий номер P4-GE.
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В этой компании не хватает только Тимошенко. Ryanair изучает возможность создания центра техобслуживания в "Борисполе", - Омелян - Цензор.НЕТ 9080
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Медведчук и Суркис - однопартийцы вашего Офшорника по СДПУ(о), порохоботы. А всралась невистка
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вот его-то пока в живых оставим. А этих - в расход.
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Кого? Шуфрича? Так он однопартиец сывочолого Гетьмана не только по злочынной СДПУ(о), а ещё и по злочынной ПР! От клята Йулька
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Райанейр повинен отримати статус базового перевізника Борисполя а МАУ потрібно вигнати звідти найух!
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какие однако храбрые люди, не боятся лететь в тыл врага.
Ryanair вивчає можливість створення центру техобслуговування в "Борисполі", - Омелян - Цензор.НЕТ 5474
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Маю надію що рашка його зіб'є вантажівкою на злітній смузі!
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начну смотреть с момента когда вылела хрень - читай рашка.
без хрени любой чемпионат приобретает значимость.

и болеть за Германию, если Украины нет - всегда за них болею...
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Зачем вводить высокие пошлины на то, чего в стране не производят?
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В переводе с министерского на человеческий "Идут торги за откат".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныRyanair изучает возможность создания центра техобслуживания в "Борисполе", - Омелян
 
 
 
 
 
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