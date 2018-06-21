 Ryanair изучает возможность создания центра техобслуживания в "Борисполе", - Омелян

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В Европе на два года вперед забиты все слоты", – сказал он на встрече в Европейской бизнес ассоциации в четверг.

В.Омелян сообщил, что в середине июля в Киев прилетят представители Ryanair, которые ознакомятся с площадкой для возможного размещения такого центра.

По его мнению, в Украине достаточно специалистов для оказания таких услуг, в частности, это новые возможности для госпредприятия "Антонов".

В то же время министр отметил, что для создания такого центра технического обслуживания есть и преграды, в частности, законодательство устанавливает высокие пошлины на импорт запчастей.

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Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири в мае этого года отмечал, что компания рассматривает возможность открытия в Украине собственного дата-центра, а в долгосрочной перспективе также заинтересована в открытии центра технического обслуживания воздушных судов в Украине, для чего необходимо провести экспертизу регулирования подобной деятельности в Украине, в том числе со стороны европейских органов.