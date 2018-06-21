 Международные учения "Чистое небо-2018" станут самыми масштабными за годы независимости Украины, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте украинского Министерства обороны.
"Свыше 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов, сотни военнослужащих из Украины и почти из 10 стран НАТО будут задействованы в самых масштабных за годы независимости Украины международных учениях авиационных подразделений, которые начнутся в середине октября 2018 года", - говорится в сообщении.
Как рассказал начальник штаба - первый заместитель начальника авиации Воздушных Сил ВСУ Олег Захарчук, предварительно запланировано, что учения "Чистое небо-2018" продлятся около двух недель. По его словам, отработка тактических задач без применения боевого вооружения будет проходить в районе определенных аэродромов, преимущественно в западной части Украины, а также над территорией Польши и Румынии.
С украинской стороны будут задействованы около 20 самолетов различных типов, вертолеты и БПЛА, стационарные и мобильные радиолокационные подразделения и мобильные огневые группы подразделений ПВО.
США будут представлены как летными экипажами, так и наземными силами и средствами, в целом в Украину прибудет свыше 10 единиц авиационной техники (самолеты F-15C/D, С-130, КС-135, БПЛА МQ-9) и несколько специалистов из числа наземного инженерно-технического состава, поисково-спасательной команды, подразделений охраны, аэромедицинской эвакуации, киберзащиты.
Вместе с украинскими и американскими пилотами задачи в небе будут выполнять их польские и румынские коллеги на самолетах F-16C. Еще около 10 стран НАТО планируют задействовать передовых авианаводчиков и других специалистов разных направлений.
Во время учений планируется отработать действия по авиационному прикрытию и поддержке, реализовать общие задачи по десантированию грузов и личного состава, обеспечению их прикрытия как днем, так и ночью, сопровождению операций по поиску и спасению личного состава, а также выполнение задач по аэромедицинской эвакуации.
"По замыслу организаторов, учения "Чистое небо-2018" будут содействовать безопасности в Восточной Европе и позволят повысить уровень подготовки экипажей Воздушных Сил ВСУ в выполнении тактических задач в коалиционной среде, достичь принципиально нового и качественного уровня совместимости с воздушными силами вооруженных сил США и других стран - членов НАТО во время совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного суверенитета", - подчеркивается в сообщении Минобороны.
6 ч ·
Следите за руками.
"4 млрд долларов от борьбы с контрабандой в 18 году можно потратить на закупку американских средств ПВО Patriot: министр обороны Степан Полторак"
1. То есть 4 года, с 2014, с контрабандой никто не боролся, и 16 млрд долларов за это время уже украли
2. В 18 году, перед выборами, награбленным решили поделиться. Но не с украинцами, которых грабят, а с американцами
3. Лживые тупые твари, готовые на все, чтобы купить безопасность своих задниц в прибыльных креслах
P.S. За 4 млрд долларов можно сделать свои ПВО, загрузить заводы и экономику.