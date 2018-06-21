EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  2351  14
Все про:авиация (1713) ВВС (159) Минобороны (5241) учения (1767)

 Международные учения "Чистое небо-2018" станут самыми масштабными за годы независимости Украины, - Минобороны

Международные авиационные учения "Чистое небо-2018", запланированные на октябрь 2018 года, станут самыми масштабными за годы независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте украинского Министерства обороны.

"Свыше 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов, сотни военнослужащих из Украины и почти из 10 стран НАТО будут задействованы в самых масштабных за годы независимости Украины международных учениях авиационных подразделений, которые начнутся в середине октября 2018 года", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник штаба - первый заместитель начальника авиации Воздушных Сил ВСУ Олег Захарчук, предварительно запланировано, что учения "Чистое небо-2018" продлятся около двух недель. По его словам, отработка тактических задач без применения боевого вооружения будет проходить в районе определенных аэродромов, преимущественно в западной части Украины, а также над территорией Польши и Румынии.

С украинской стороны будут задействованы около 20 самолетов различных типов, вертолеты и БПЛА, стационарные и мобильные радиолокационные подразделения и мобильные огневые группы подразделений ПВО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тактические учения "Северная крепость" начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

США будут представлены как летными экипажами, так и наземными силами и средствами, в целом в Украину прибудет свыше 10 единиц авиационной техники (самолеты F-15C/D, С-130, КС-135, БПЛА МQ-9) и несколько специалистов из числа наземного инженерно-технического состава, поисково-спасательной команды, подразделений охраны, аэромедицинской эвакуации, киберзащиты.

Вместе с украинскими и американскими пилотами задачи в небе будут выполнять их польские и румынские коллеги на самолетах F-16C. Еще около 10 стран НАТО планируют задействовать передовых авианаводчиков и других специалистов разных направлений.

Во время учений планируется отработать действия по авиационному прикрытию и поддержке, реализовать общие задачи по десантированию грузов и личного состава, обеспечению их прикрытия как днем, так и ночью, сопровождению операций по поиску и спасению личного состава, а также выполнение задач по аэромедицинской эвакуации.

"По замыслу организаторов, учения "Чистое небо-2018" будут содействовать безопасности в Восточной Европе и позволят повысить уровень подготовки экипажей Воздушных Сил ВСУ в выполнении тактических задач в коалиционной среде, достичь принципиально нового и качественного уровня совместимости с воздушными силами вооруженных сил США и других стран - членов НАТО во время совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного суверенитета", - подчеркивается в сообщении Минобороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Отработали тактику наступления и поражения целей", - танковая бригада ВСУ прошла проверку с учетом специфики местности на Донбассе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3072800
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вчера сказали что Патриот купим у америкосов , руцких шкварит уже
 показать весь комментарий
 
Ще один крок до НАТО- так і пройдемо цю довгу дорогу.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Александр Дубинский
6 ч ·

Следите за руками.
"4 млрд долларов от борьбы с контрабандой в 18 году можно потратить на закупку американских средств ПВО Patriot: министр обороны Степан Полторак"
1. То есть 4 года, с 2014, с контрабандой никто не боролся, и 16 млрд долларов за это время уже украли

2. В 18 году, перед выборами, награбленным решили поделиться. Но не с украинцами, которых грабят, а с американцами
3. Лживые тупые твари, готовые на все, чтобы купить безопасность своих задниц в прибыльных креслах
P.S. За 4 млрд долларов можно сделать свои ПВО, загрузить заводы и экономику.
 показать весь комментарий
 
 
уважаемый есть десятки стран которые тратят миллиарды баксов на модернизацию своей ПВО . но они тоже идут по пути закупки хорошо проверенных систем . тех же ЗРК "Патриот" потому что разрабатывать свой аналогичный будет дольше и дороже да и не факт что он получится хотя бы не хуже . а ведь может и вообще не получиться . случаи бывали . поэтому именно по данному вопросу позиция нашего МО вполне логична
 показать весь комментарий
 
 
Лутше бы пенсии пенсианерам падняли! Дидываивале!
 показать весь комментарий
 
 
пусть базы тут строят и не компостируют мозги!)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународные учения "Чистое небо-2018" станут самыми масштабными за годы независимости Украины, - Минобороны
 
 
 
 
 
 вверх