 Киевсовет принял решение, которое позволит сохранить артефакты на Почтовой площади, - Кличко

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади. Документ "Об организационно-правовых мерах по сохранению памятника археологии местного значения "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева (XI-XIX вв.) На Почтовой площади в Киеве "и музеефикации объектов культурного наследия" поддержали 68 депутатов Киевсовета, сообщили в пресс-службе горсовета.



"Чтобы не было спекуляций и ненужного популизма, хочу подчеркнуть: цель этого документа - сохранение артефактов, найденных при раскопках, продолжение археологических работ и организация на этом месте публичного пространства! Принятие этого решения позволит - исключительно в рамках закона - продолжить археологические исследования с последующей музеефикацией находок на Почтовой. Чтобы сохранить археологические артефакты для будущих поколений", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.



Согласно решению, предлагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок и определить объекты культурного наследия, подлежащие консервации и музеефикации на месте. А также - провести открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади. Пока будет продолжаться конкурс, Киевсовет не будет вносить какие-либо изменения с целевым назначением собственника или землепользователя участка на Почтовой площади.



"Мы разработали решение, которое сохранит Почтовую площадь. Это серьезный вызов, направленный не на борьбу за личную победу, а на сохранение истории и создание музея. Должен быть разработан альтернативный проект укрепления объекта, где нашли артефакты, для продолжения археологических исследований. Также, не позднее, чем через 6 месяцев, КГГА доложна обеспечить восстановление археологических раскопок с привлечением международных экспертов и организовать все необходимое для консервации предметов археологии, подлежащих музеефикации на месте ", - отметил один из инициаторов решения, депутат Киевсовета Сергей Гусовский.



Кроме того, решение предусматривает создание в сфере управления КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии". Это необходимо, ведь в Украине нет специальных учреждений и возможностей для осуществления квалифицированной консервации и музеефикации находок на Почтовой площади. Во вновь созданном КП будут работать специалисты, которые используют международный опыт. Таким образом, столице удастся сохранить все артефакты, найденные на Почтовой.