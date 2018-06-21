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 Киевсовет принял решение, которое позволит сохранить артефакты на Почтовой площади, - Кличко

Киевсовет принял решение, которое обеспечивает сохранение артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади.

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади. Документ "Об организационно-правовых мерах по сохранению памятника археологии местного значения "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева (XI-XIX вв.) На Почтовой площади в Киеве "и музеефикации объектов культурного наследия" поддержали 68 депутатов Киевсовета, сообщили в пресс-службе горсовета.

"Чтобы не было спекуляций и ненужного популизма, хочу подчеркнуть: цель этого документа - сохранение артефактов, найденных при раскопках, продолжение археологических работ и организация на этом месте публичного пространства! Принятие этого решения позволит - исключительно в рамках закона - продолжить археологические исследования с последующей музеефикацией находок на Почтовой. Чтобы сохранить археологические артефакты для будущих поколений", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно решению, предлагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок и определить объекты культурного наследия, подлежащие консервации и музеефикации на месте. А также - провести открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади. Пока будет продолжаться конкурс, Киевсовет не будет вносить какие-либо изменения с целевым назначением собственника или землепользователя участка на Почтовой площади.

"Мы разработали решение, которое сохранит Почтовую площадь. Это серьезный вызов, направленный не на борьбу за личную победу, а на сохранение истории и создание музея. Должен быть разработан альтернативный проект укрепления объекта, где нашли артефакты, для продолжения археологических исследований. Также, не позднее, чем через 6 месяцев, КГГА доложна обеспечить восстановление археологических раскопок с привлечением международных экспертов и организовать все необходимое для консервации предметов археологии, подлежащих музеефикации на месте ", - отметил один из инициаторов решения, депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

Кроме того, решение предусматривает создание в сфере управления КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии". Это необходимо, ведь в Украине нет специальных учреждений и возможностей для осуществления квалифицированной консервации и музеефикации находок на Почтовой площади. Во вновь созданном  КП будут работать специалисты, которые используют международный опыт. Таким образом, столице удастся сохранить все артефакты, найденные на Почтовой.

Источник: https://censor.net.ua/n3072799
 
   
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А деякі екзальтовані особистості вже голодування об'явили.)))
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Правильно делает. Это только лохи не видят разницы, между музеем (определение в Законе) и "музейное учреждение" (Замануха Боксерчика). Если инвест-договор не разорвал, то будет там ТРЦ "Музей" а мэр отбитая голова считает доходы. Но ты продолжай везде топить перемогу.
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Попутнього вітру вам у спину- а тринькати гроші киян на розірвання інвест-договору вам вже не дозволили.
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Шото как всегда попахивает обманом))
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Поділ є дійсно тим місцем, де багато чого знаходять. Мені теж пропонували купити дещо після знесення будинків Киевсовет принял решение, которое позволит сохранить артефакты на Почтовой площади, - Кличко - Цензор.НЕТ 2195
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А бувають артефакти, що мають походження скіфське.
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КацаПсинские гоффноеды до сих пор считают Ярослав Мудрого Князем СкреПОНОСной Вонючки Мацковии Київрада ухвалила рішення, яке дозволить зберегти артефакти на Поштовій площі, - Кличко - Цензор.НЕТ 6821
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Муцульманские Святыни РАБссии хранятся в Кремле включая доспехи Ваньки Грознага Київрада ухвалила рішення, яке дозволить зберегти артефакти на Поштовій площі, - Кличко - Цензор.НЕТ 4007
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевсовет принял решение, которое позволит сохранить артефакты на Почтовой площади, - Кличко
 
 
 
 
 
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