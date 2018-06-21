 Дисциплинарная комиссия предлагает Кабмину рассмотреть вопрос Линчевского

Об этом говорится в ответе Нацагентства на запрос Українських Новин, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Комиссия Нацгосслужбы не нашла дисциплинарного нарушения в словах замглавы Минздрава Линчевского по онкобольным

"Дисциплинарная комиссия в выводах отметила, что высказывания заместителя министра Линчевского как лица, уполномоченного действовать от имени государства, содержат признаки нарушения общепринятых норм этического поведения и были неоднозначно восприняты обществом, а также несут репутационные риски как для правительства, так и для государственной власти в целом", - говорится в сообщении.

При этом комиссия в своем акте от 12 июня не нашла в высказываниях Линчевского оснований для привлечения его к дисциплинарной ответственности и закрыла дело о дисциплинарном нарушении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу прощения за неудачно подобранные слова: они были направлены на убеждение членов Счетной палаты в необходимости поддержки тяжелобольных пациентов, - Линчевский

Ответственность за нарушение этических норм четко не урегулирована законодательством, поэтому комиссия предлагает Кабмину рассмотреть этот вопрос на заседании правительства и принять решение.

Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рассматривает дисциплинарное производство относительно А.Линчевского в связи с его высказываниями о лечении онкобольных украинских граждан за рубежом. Речь, в частности, идет о некоторых фразах из стенограммы его ответов на вопросы в ходе представления отчета Счетной палате (СП) о результатах аудита.

"Что касается неэффективности и неэкономного использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, лечение которых требует трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно, но мы (реализуя программу лечения за рубежом) даем человеку пожить еще немного, пожить дольше ", - сказал А.Линчевский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": История с Линчевским когда-нибудь войдет в учебники как пример информационной атаки с использованием манипуляций и лжи, - Супрун

4 мая, ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений замминистра. В тот же день в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об обращении к Кабмину с предложением уволить его с должности.

Позднее А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": История с Линчевским когда-нибудь войдет в учебники как пример информационной атаки с использованием манипуляций и лжи, - Супрун

В то же время, 7 июня СП сообщила, что обнародовала на своем сайте некорректные данные относительно данного отчета: на самом деле в 2016-2017 годах из выделенных средств на программу лечения тяжелобольных украинских граждан за границей не использовано 20 млн грн, а не 200 млн грн, как ранее сообщила палата на своем сайте. В отношении этой информации и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, комментируя замечание СП относительно неиспользованных средств, на своей странице в соцсети Facebook отметила, что остаток средств в 20 млн грн возник вследствие решений о временной приостановке оплаты лечения двух лиц из-за информации, что лечение уже было оплачено. Средства были возвращены на счет Минздрава с учетом курсовой разницы.

В ходе заседания дисциплинарной комиссии в четверг У.Супрун заявила, что СП в процессе обнародования информации относительно отчета о программе лечения украинцев за рубежом могли использовать в политических играх.