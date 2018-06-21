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 Экономика
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Все про:завод (329) серная кислота (12)

 Авдеевский коксохим оказался на грани остановки, - директор завода Магомедов

По словам Мусы Магомедова, уже через неделю на заводе закончится запас серной кислоты, что приведет к вынужденной остановке производства.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

При этом директор указывает, что испытывает странные чувства в связи с данной ситуацией, так как завод, расположенный фактически в зоне ведения боевых действий на востоке Украины, и неоднократно подвергавшийся обстрелам сумел выжить, но оказался в сложнейших ситуации из-за украинских поставщиков.

"Плохие новости. Завод оказался на грани остановки. Через 7 дней у нас полностью заканчиваются запасы серной кислоты - сырья, без которого работа коксохима невозможна. Странное чувство: завод сумел выжить во время боевых действий, но остановиться может из-за банальной нехватки сырья, которое нам должно поставить наше отечественное предприятие. Нам объясняют эту ситуацию нехваткой вагонов. Трейдер Восточного Гока, предприятие "Торгсервис", который продает АКХЗ серную кислоту, должен был в июне отгрузить нам 1080 тонн серной кислоты, а отгрузил пока всего лишь 60 тонн или 5% от обещанного...", - написал Магомедов.

При этом директор завода указал, что намерения Минэкономики ограничить импорт серной кислоты в Украину неуместны, и данная ситуация тому яркий пример.

"При этом в Министерстве экономики на полном серьезе рассматривают введение пошлин на импорт серной кислоты в Украину. Хотя уже абсолютно очевидно, что нам без импорта никак не справиться. Но что делать нам сейчас, в данной ситуации? У нас за спиной коксохимическое производство и целый город, который зависит от этого производства, а также металлургические комбинаты страны, которые попросту не смогут работать без нашего кокса", - написал Магомедов.

Источник: https://censor.net.ua/n3072795
 
 
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А кто БЕНЕФИЦИАР завода? Есть ведь очередной олигарх отдавший завод у Украины? Он наверно риски просчитывал. А то азметова содержите украинцы, фирташа - содержите. НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ- пусть продают завод более умелым
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Авдіївський завод мав бути закритий ще в 2014 році, бо він в зоні мінометного обстрілу 7км від найближчих позицій терористів-окупантів! Власне влада не хоче евакуйовувати Авдіївку, щоб прикривати живим щитом саме цей коксохім від артилерійських ударів терористів! Завод має бути давно закритий, а Авдіїка має бути давно евакуйована! І це не питання економіки, це питання яке має вирішити Командувач ООС - просто закрити завод найух і дати мешканцям Авдіївки 24 години на евакуацію!
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Авдеевка это ж не окупированая территория,а кажется шо оккупированая.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАвдеевский коксохим оказался на грани остановки, - директор завода Магомедов
 
 
 
 
 
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