 Подросток, задержанный правоохранителями под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.
"Расследуется два уголовных производства: по ч.1 ст. 263 и по ч. 2 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - ред.), Поскольку там была и огнестрельное и холодное оружие", - сказала Блищик.
Она добавила, что все оружие изъяли и отправили на экспертизу.
О том, сообщали мужчине о подозрении, Блищик сообщить не смогла.
"По состоянию на вчера подозрения ему не объявляли. Пока не могу ничего сказать", - подытожила Блищик.
Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління.
Ukr_Che @Ukr_Che 43 мин.43 минуты назадЕМедведчук, Шуфрич, Рабінович і Суркіс летять на футбол 24 червня на матч Росія - Уругвай!
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Савченко нужно выпускать...
Источник:https://censor.net.ua/n3072793
завалил бы эту СЕКТУ ХАБАТНИКОВ всем составом!
А так кровосиси только обосрались...