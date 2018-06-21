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 Киевские новости
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Все про:Кабмин (10535) оружие (3468)

 Подросток, задержанный правоохранителями под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - Нацполиция

Правоохранители расследуют два уголовных производства по факту задержания мужчины в маске и с автоматом под Кабинетом министров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Расследуется два уголовных производства: по ч.1 ст. 263 и по ч. 2 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - ред.), Поскольку там была и огнестрельное и холодное оружие", - сказала Блищик.

Она добавила, что все оружие изъяли и отправили на экспертизу.

О том, сообщали мужчине о подозрении, Блищик сообщить не смогла.

"По состоянию на вчера подозрения ему не объявляли. Пока не могу ничего сказать", - подытожила Блищик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция Киева задержала человека в маске и бронежилете с арсеналом оружия возле здания Кабмина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3072793
 
 
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? )))) потому что в каске и алюминиевых трусах
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И кто там писал, что у него были холостые? Подросток, задержанный правоохранителями под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1895 Огнестрел у него был! Подросток, задержанный правоохранителями под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2112
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На фото магазина там были чётко видны холостые.
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Искреннее моё уважение этому замечательному человеку ,пока есть такие люди ,шанс у Украины будет !!! Подросток, задержанный правоохранителями под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7480
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это не то что ты сидящий в диванном окопе...)))
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Ты милок,не переживай Подросток, задержанный правоохранителями под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9610чем лучше я из своего окопа объясню ,кто такой лолита мальдивская с сотоварищи и что надо с ними делать ,тем больше будет таких ребят ...
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а в них тут свої окопи - кацапські бійці "невидимого фронту" на службі в мінстець ..))
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На росіян, підриваючи дух українців, тут працюєш саме ти зі своїм другом.
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кацап , заспокойся - вам дух українців не підірвати !
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да знаю, а если ты ещё Владу Руденко в ситцевом платьице подключишь - это будет бомба...)))
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Ну про владу и бомбу это ты дохтору расскажешь Подросток, задержанный правоохранителями под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9121он тебе сделает укольчик... Подросток, задержанный правоохранителями под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5842
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давно ты юбочку из плюша не примерял олежек - только честь одну имеешь...)))
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У него в загашнике было несколько женских акков. Так что этот непримиримый борцун может тут настоящий девишник устроить.
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Справжні Герої на Донбасі вбивають росіян та їх поплічників. Ти згодний зі мною?
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Конечно согласен ,но убивать ватанов и не убивать предателей и мародёров в тылу это сизифов труд !!!
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Так такі дебіли є героями лише для вас, ідіотів.)))

Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління.
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так і Кірьянова вже давно вилізла Подросток, задержанный правоохранителями под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5287
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На ідіота образився? Так на правду не ображаються- Джамал підтвердить.
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начал работать в две руки...)))\это даже не вопрос олежек...)\
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Конечно это не вопрос,это просто у тебя идиотизм. Подросток, задержанный правоохранителями под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1940
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Известна только фамилия -- САВЧЕНКО.
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У этого кого-то, судя по исполнению, мозгов, почти, как у тебя. Так что, это врядли. Подросток, задержанный правоохранителями под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5618
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Это говорит мне дурачок пишущий, ВРЯДЛИ, слитно ,ну-ну ....
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ще один МЕГАтерорист , що самотужки хотів "підірвати купол" і дострілювати небитих ? Подросток, задержанный правоохранителями под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6730
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то мужчина, то подросток ... новости однако ... но порыв души был верный
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Браво. Еще несколько "реформ", противоречащих Конституции, и к депутатам "пообщаться" с оружием придет уже не один. )))
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В Кабмине нет депутатов. Герою нужен толчок в правильном направлении.
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А как с правами несовершеннолетнего!Где бездельник -омбудсмен,детский?
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може лучше в аэропорт?
Ukr_Che‏ @Ukr_Che 43 мин.43 минуты назадЕМедведчук, Шуфрич, Рабінович і Суркіс летять на футбол 24 червня на матч Росія - Уругвай!

Аеропорт "Жуляни" літак Фалькон-900, бортовий номер P4-GE.
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Это ему бонус за то, шо волю народа шел выполнять?
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"По состоянию на вчера подозрения ему не объявляли. Пока не могу ничего сказать", - подытожила Блищик.
Савченко нужно выпускать... Подросток, задержанный правоохранителями под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3997
Источник:https://censor.net.ua/n3072793
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Искренне ЖАЛЬ ЧТО НЕ ДОШЕЛ...
завалил бы эту СЕКТУ ХАБАТНИКОВ всем составом!
А так кровосиси только обосрались...
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Выпущенная обойма в кровосись...це мабуть була б сама КРАЩА РЕФОРМА за останних 25 рокив...
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зачем остановили потенциального Героя Украины?
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а желающих все больше , чем ближе к выборам , тем народ все агрессивней Подросток, задержанный правоохранителями под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2729 !
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адвокаты, объясните мальцу, шо это был перформанс, спасибо быдлоылите ввели человека в транс своими рехформами а вот если бы он нагадил перед кабмином, тогда да
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Если подозрения ему не объявляли. значит напряжённо думают что бы предъявить, что бы выглядело правдоподобно. Просто нечего нет, а вместо оружия был муляж. Ждут, как отреагирует СМИ.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПодросток, задержанный правоохранителями под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - Нацполиция
 
 
 
 
 
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