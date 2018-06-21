 Подросток, задержанный правоохранителями под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов", - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Расследуется два уголовных производства: по ч.1 ст. 263 и по ч. 2 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - ред.), Поскольку там была и огнестрельное и холодное оружие", - сказала Блищик.

Она добавила, что все оружие изъяли и отправили на экспертизу.

О том, сообщали мужчине о подозрении, Блищик сообщить не смогла.

"По состоянию на вчера подозрения ему не объявляли. Пока не могу ничего сказать", - подытожила Блищик.

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