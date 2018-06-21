 Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Так, Луценко обвинил регламентный комитет в том, что он рассмотрел представления ГПУ в отношении нардепов Вилкула и Колесникова без присутствия генпрокурора и в итоге вернул данные представления в связи с непониманием их сути.

"Это является грубым нарушением закона о регламенте и полномочий регламентного комитета", - подчеркнул Луценко, добавив, что сроки рассмотрения данных представлений в сессионном зале сорваны.

Луценко отметил, что представление в отношении нардепа Пономарева было направлено на рассмотрение на заседании Рады с нарушением срока, а потому также не может рассматриваться.

В итоге генпрокурор пообещал внести представления на всех четырех нардепов заново, но только в конце августа, поскольку парламент скоро уходит на каникулы.

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