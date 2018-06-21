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 Политика Украины
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Все про:Вилкул Александр (286) ВР (22091) комитет (337) Луценко (7036) Пономарев Александр (23) Дунаев (7)

 Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева. ВИДЕО

Генпрокурор Юрий Луценко заявил с трибуны Верховной Рады, что регламентным комитетом было сорвано рассмотрение представление ГПУ на привлечение к уголовной ответственности четырех народных депутатов Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Александра Пономарева и Сергея Дунаева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Так, Луценко обвинил регламентный комитет в том, что он рассмотрел представления ГПУ в отношении нардепов Вилкула и Колесникова без присутствия генпрокурора и в итоге вернул данные представления в связи с непониманием их сути.

"Это является грубым нарушением закона о регламенте и полномочий регламентного комитета", - подчеркнул Луценко, добавив, что сроки рассмотрения данных представлений в сессионном зале сорваны. 

Луценко отметил, что представление в отношении нардепа Пономарева было направлено на рассмотрение на заседании Рады с нарушением срока, а потому также не может рассматриваться. 

В итоге генпрокурор пообещал внести представления на всех четырех нардепов заново, но только в конце августа, поскольку парламент скоро уходит на каникулы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072791
 
   
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Луценко бореться з корупцією,а дупутати саботують
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Це ж треба, Луценку зову щось заважає! Коли він був міністром МВС йому заважала прокуратора, тепер йому заважає парламент! А якби Луценко став Генералісімусом то що б йому заважало? Власний ідіотизм? Поганому танцору "ноги" заважають!
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Коли Луценко очолював МВС,йому заважало спиртне та його власна дурість.Але за останні роки Юрій Віталійович порозумнішав
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Это пресловутая система сдержек и противовесов в действии, еще и закольцованная- крайнего не найти.
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Звичайно ж ноги, бо про нього не скажеш. що він з яйцями...
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От кадр ,правосудие было когда Югик зону топтал .... и будет это правосудие ,когда снова окажется на нарах ...
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Он ...это ...чаво удумал...супостат. Какие-такие снятия с депутатов. От гадёнышь. Он у Самого спросил позволения.
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Перед нами опять разыгрывают дешевый спектакль.

Чего мы ждем? Пока закончатся все транши МВФ и Порошенко уедет на Мальдивы, оставив нас в разворованной стране - выплачивать долги?
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валюша.а чому ти тільки зараз про це заговорив!Треба було бити на сполох ще 9 років тому!
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"Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева" - Шоумену и Барыге не верю ни одному слову, это креатура шоколадного, следовательно, такой же брехун и имитатор "работы", как и его хозяин, и уже неоднократно это доказывал.
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Ой, и не говори...сам в шоке. Остается загадкой, порохоботсво, это диагноз, или работа такая!
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Оно легко корчить "сурового" прокурвора, когда уверен что твоя "суровость" никому не угрожает.... А давай Юга ты таки отправишь в суд дело Мельника которому через х@й делали операцию на сердце....а потом он снял браслет и как чемпион дрыстанул в штаты...он вроде не депутат?...так отож.
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та вы че там все уплачено и проплачено!!!)))) какой такой угоовнгое дело!)) я все порешал и кеш уже потратил вы че?))))
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Луценко, есть 2 стула. На одном пики точёные, на другом куи дроченые. На какой сам сядешь, на какой жену посадишь?)))
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Ще лишились ті, хто ні чого не розуміє і вірить, що ця потвора не зробила це навмисно?
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В повестку дня Верховной Рады включили законопроект , которым хотят разрешить СБУ без решения суда блокировать сайты.
Об этом говорится в карточке законопроекта №6688на сайте парламента.
Его авторы, нардепы из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник (БПП), Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновил (оба - НФ) предлагают внести изменения в некоторые законы с целью "противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере"!!!
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С Новинского давно сняли, с Розенблата то же, и многих других. И это не мешает им гулять на свободе и жить полной жизнью. Остановка правосудия где то в другом месте...
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Осталась надежда на Антикорупционный суд.
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Ну мало ли, бывают и чудеса! Набу работает, надеюсь его не похоронят.
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Кроссаффчеки! Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Григорий Суркис полетят 24 июня в РФ на матч "Россия - Уругвай". Полетят по любезному приглашению помощника Путина Владислава Суркова. Из аэропорта Жуляны самолетом Фалькон-900, бортовой номер P4-GE. Такая инфа.
"Солдат, ты там нас пока прикрой на Донбассе, а мы слетаем в РФ на футбол! Поболеем за сборную России!"
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Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" - реформировали, реформировали и очередной раз обосрались, как всегда.
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Юра - брехунець, де Апачи?! А зараз став Юрком - підозрою!
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Це вже навіть не смішно. Однією рукою петро луценка посилає творити правосуддя,а другою свою партію не заводе до ради для голосування. Чи дає вказівку придурку парубію не вносити ці питання у порядок денний.
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Який продажний сепаратистський комітет комитет тата і РАДА. З цього випадку виходить що треба обов'язково жорстко боротися з такою антиукраїнською ЗРАДОЮ, та і з всієї вищої владою України українофобів і корупціонерів Порхатого. А значить нам вкрай потрібні дострокові вибори для того щоб після них, вже у новій Верховної Раді її представляли не колишні бандити ригоанали Іуди драпанувшего в паРашу продажного ЗЄКА, які тепер перефарбовані під жопозіціію, БПП, виродження ....А досить потужні фракції українських патріотів з об'єднаних правих партій: ВО "Свобода", "ПС - ДУК", "Державна ініціатива Яроша" (ДІЯ) "." Національний корпус ». А. Білицького, КУН « Конгрес українських націоналістів »" Братство "Дмитра Корчинського. ... і ряд інших патріотичних націоналістичних партій і блоків. А з депутатів поточного скликання уже в новій Раді можна залишити хіба що тільки "Самопомочь" та деяких народних депутатів з радикалів Ляшка, " і дуже невелику частину "Батьківщини" і "Народного Фронту". А також усіх депутатів патрiотів що вийшли з активістів Майдану і воїнів АТО, так всіх крім продажної кремлівської затички Гаді Сявки.... Ось за таку проукраїнську Верховну Раду варто було б поборотися як на дострокових та и на поточних виборах, до нового дiйсно справжнього українського парламенту, з переважно українськими патріотами депутатами.
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Мастер переводить стрелки. Хоть в лоб , хоть по лбу - но такие люди как вилкул сидеть при пэте никогда не будут. Задолбали уже! Как будто мы не понимаем ,что вы одна шайка- лейка.
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Следующая серия от луценко. Регламентный комитет: луценко заявил об отановке правосудия и срыве рассмотрения представлений гпу на нардепов...фамилии...крупная рыба ну никак не хочет попадаться в сети. Рыболов пожимает плечами: ну я же ловил,честно, вот такую, но регламентный комитет...
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Помню, когда эта картавая падаль пребываючи в должности министра МВД, приезжая в Кривой Рог для "контроля борьбы с преступностью" нажравшись в воинской части внутренних войск 3011 и получив огромную "котлету" уехала в этот же вечер. При этом, за время его короткого пребывания ни одна точка по продаже наркотиков ни приостановила работу ни на минуту!!! Это самый красочный портрет всей нынешней власти в целом и генерального прокурора в частности!!! Луценко в Раді заявив про "зупинку правосуддя" і зрив розгляду подань ГПУ на нардепів Пономарьова, Вілкула, Колєснікова і Дунаєва - Цензор.НЕТ 1395
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о какой остановке бредит юГик? кривосудие в Украине давно пятится назад.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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