 Омелян анонсировал создание еще двух новых авиакомпаний в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы близки к завершению создания еще двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна международная, а вторая - с украинским капиталом", – сказал он на встрече в Европейской бизнес ассоциации в четверг.
Министр уточнил, что на первом этапе они зайдут на рынок с небольшим количеством самолетов.
В то же время он не стал уточнять других подробностей.
Как сообщалось, в нынешнем году на украинский рынок вышла авиакомпания "Скайап" (ТМ SkyUp), учредителем которой выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp! По словам Ю.Альбы, в июле компания планирует открыть продажи на внутренние рейсы в Одессу из Киева и Харькова, а также на международные рейсы из Киева в Барселону, Ларнаку и Батуми.
Сейчас перевозчик владеет двумя самолетами Boeing, которые компания получила в лизинг. В будущем SkyUp планирует увеличить флот на 10 воздушных судов.
И Гиперлууп и авио.... А на жд нормальных вагонов и локомотивов нет......
Может бы как то вернулся на грешну землю, довел до ума то что уже есть и чем украинцы уже пользуются?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_инфраструктуры_Украины
https://mtu.gov.ua/timeline/Zaliznichniy-transport.html
В каких выгребных ямах вас диб-ов только порох набирает...... (это не вопрос, так размышление вслух)
А тепер лови!
Укрзалізниця - Кабмін забрав Укрзалізницю з-під підпорядкування Мінінфраструктури - ЗМІ - Новини економіки. Огляди економічної ситуації в Україні та світі. - dt.ua
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Укрзалізницю забрали з-під контролю Омеляна. ... Кабмін вивів "Укрзалізницю" з-під підпорядкування Мінінфраструктури - ЗМІ. 18 січня, 2017, 20:24 Роздрукувати. Поділитись з друзями. AddThis Sharing ...