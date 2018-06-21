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 Политика Украины
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Все про:авиация (1713) авиасообщение (392) Омелян (436)

 Омелян анонсировал создание еще двух новых авиакомпаний в Украине

Украинские пассажиры в ближайшее время могут получить возможность полетов в стране при посредстве еще двух новых авиакомпаний, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы близки к завершению создания еще двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна международная, а вторая - с украинским капиталом", – сказал он на встрече в Европейской бизнес ассоциации в четверг.

Министр уточнил, что на первом этапе они зайдут на рынок с небольшим количеством самолетов.

В то же время он не стал уточнять других подробностей.

Как сообщалось, в нынешнем году на украинский рынок вышла авиакомпания "Скайап" (ТМ SkyUp), учредителем которой выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp! По словам Ю.Альбы, в июле компания планирует открыть продажи на внутренние рейсы в Одессу из Киева и Харькова, а также на международные рейсы из Киева в Барселону, Ларнаку и Батуми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При хорошем финансировании хотя бы в течение 3-4 лет мы будем иметь 25 полноценных новых аэропортов в Украине, - Омелян

Сейчас перевозчик владеет двумя самолетами Boeing, которые компания получила в лизинг. В будущем SkyUp планирует увеличить флот на 10 воздушных судов.

Источник: https://censor.net.ua/n3072788
 
 
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Что то этот Омелян разпизд-ся.
И Гиперлууп и авио.... А на жд нормальных вагонов и локомотивов нет......
Может бы как то вернулся на грешну землю, довел до ума то что уже есть и чем украинцы уже пользуются?
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Міністерство_інфраструктури_України

https://mtu.gov.ua/timeline/Zaliznichniy-transport.html

В каких выгребных ямах вас диб-ов только порох набирает...... (это не вопрос, так размышление вслух)
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А он весь день сегодня ахинею шоколадную несет
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Вже краще- хоч чогось тебе навчив. )))
А тепер лови!
Укрзалізниця - Кабмін забрав Укрзалізницю з-під підпорядкування Мінінфраструктури - ЗМІ - Новини економіки. Огляди економічної ситуації в Україні та світі. - dt.ua
https://dt.ua › ECONOMICS › kabmin-za...
Укрзалізницю забрали з-під контролю Омеляна. ... Кабмін вивів "Укрзалізницю" з-під підпорядкування Мінінфраструктури - ЗМІ. 18 січня, 2017, 20:24 Роздрукувати. Поділитись з друзями. AddThis Sharing ...
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Картинка к новости доставляет неимоверно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян анонсировал создание еще двух новых авиакомпаний в Украине
 
 
 
 
 
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