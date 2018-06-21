 Омелян анонсировал создание еще двух новых авиакомпаний в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы близки к завершению создания еще двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна международная, а вторая - с украинским капиталом", – сказал он на встрече в Европейской бизнес ассоциации в четверг.

Министр уточнил, что на первом этапе они зайдут на рынок с небольшим количеством самолетов.

В то же время он не стал уточнять других подробностей.

Как сообщалось, в нынешнем году на украинский рынок вышла авиакомпания "Скайап" (ТМ SkyUp), учредителем которой выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp! По словам Ю.Альбы, в июле компания планирует открыть продажи на внутренние рейсы в Одессу из Киева и Харькова, а также на международные рейсы из Киева в Барселону, Ларнаку и Батуми.

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Сейчас перевозчик владеет двумя самолетами Boeing, которые компания получила в лизинг. В будущем SkyUp планирует увеличить флот на 10 воздушных судов.