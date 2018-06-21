 Минобороны опровергает информацию о закупке дронов у фирмы жены Розенблата

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте МО Украины.

В связи с появлением в СМИ сообщений критического характера по закупкам БПАК для Вооруженных Сил Украины, в Минобороны подчеркнули, что любые закупки вооружения и военной техники осуществляются в соответствии с Законом Украины "О государственном оборонном заказе".

Отмечается, что законодательством не предусмотрены отдельные требования касательно осуществления предварительной проверки со стороны заказчика (Минобороны) лиц, которые являются собственниками предприятий-исполнителей. Вместе с тем, законом предусмотрена проверка технических возможностей предприятия к выполнению оборонного заказа.

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"По состоянию на 20.06.2018 года ведомство не проводило процедуру закупки БПАК "HAWK". Также отсутствуют какие-либо решения о принятии на вооружение указанных комплексов. Вместе с тем, комплексы успешно прошли определяющие ведомственные испытания и подтвердили заявленные производителем тактико-технические характеристики. Решение о принятии их на вооружение будет приниматься только после завершения с положительными результатами подконтрольной эксплуатации в Вооруженных Силах Украины", - говорится в сообщении.

"В случае же принятия решения о проведении процедуры закупки комплексов "HAWK", этот процесс будет осуществляться под непосредственным контролем ответственных лиц Управления военных представительств Министерства обороны Украины, от начала производства и до поставки готовой продукции в ВСУ", - сообщили в Минобороны, и добавили, что материалы в отношении испытаний БПАК "HAWK" составляют государственную тайну.

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны планирует приобрести беспилотники Hawk у фирмы жены внефракционного нардепа Борислава Розенблата, которые на демонстрационных показали плохие технические характеристики.