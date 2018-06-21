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 Политика Украины
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Все про:беспилотник (539) Минобороны (5241) закупки (134) Розенблат (160)

 Минобороны опровергает информацию о закупке дронов у фирмы жены Розенблата

Появившееся в средствах массовой информации сообщение о том, что Министерство обороны Украины планирует закупить беспилотники HAWK у фирмы жены народного депутата Борислава Розенблата, не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте МО Украины.

В связи с появлением в СМИ сообщений критического характера по закупкам БПАК для Вооруженных Сил Украины, в Минобороны подчеркнули, что любые закупки вооружения и военной техники осуществляются в соответствии с Законом Украины "О государственном оборонном заказе".

Отмечается, что законодательством не предусмотрены отдельные требования касательно осуществления предварительной проверки со стороны заказчика (Минобороны) лиц, которые являются собственниками предприятий-исполнителей. Вместе с тем, законом предусмотрена проверка технических возможностей предприятия к выполнению оборонного заказа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Разработку и производство серьезных дронов сделали бессмысленными, а испытания и применение поставили вне закона", - Касьянов

"По состоянию на 20.06.2018 года ведомство не проводило процедуру закупки БПАК "HAWK". Также отсутствуют какие-либо решения о принятии на вооружение указанных комплексов. Вместе с тем, комплексы успешно прошли определяющие ведомственные испытания и подтвердили заявленные производителем тактико-технические характеристики. Решение о принятии их на вооружение будет приниматься только после завершения с положительными результатами подконтрольной эксплуатации в Вооруженных Силах Украины", - говорится в сообщении.

"В случае же принятия решения о проведении процедуры закупки комплексов "HAWK", этот процесс будет осуществляться под непосредственным контролем ответственных лиц Управления военных представительств Министерства обороны Украины, от начала производства и до поставки готовой продукции в ВСУ", - сообщили в Минобороны, и добавили, что материалы в отношении испытаний БПАК "HAWK" составляют государственную тайну.

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны планирует приобрести беспилотники Hawk у фирмы жены внефракционного нардепа Борислава Розенблата, которые на демонстрационных показали плохие технические характеристики.

Источник: https://censor.net.ua/n3072787
 
 
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ща послушаем хор самих фейкометов на ветке Минобороны опровергает фейк о закупке дронов у фирмы жены Розенблата - Цензор.НЕТ 650
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Вони свою брудну справу корисних ідіотів вже зробили.
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А я все думав ну де вони таке безпілотне лайно купили, яке не може влучити в мішень з третього разу! А ось воно що - куплені на помийці Розенблядом і вигідно перепродані в армію! Будь який волонтерський безпілотник в рази краще за це Розенблядське лайно! Однозначно це корупція і за це буде трибунал! Через 11 місяців буде новий Президент і старі будуть повішені.
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ты ещё умеешь думать - ну ты вообще всех удивил...)))
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А чого це "крило" жодного разу в зону бойових дій не '"літало"? Крило воно...)))
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А на фронті була решта хунти, яка буде активною бойовою частиною майбутньої влади! А Гриценко що робити на фронті, він авіаційний інженер, а не командир мотострілкових підрозділів, його справа це політична боротьба з мафією, щоб перемогти на виборах!
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Тобто вами керує боягуз- і які ви тоді в біса хунта?)))
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гречки і вати в Україні до яух ☺
тому ц владі все залишиться як є.
Україна існує вже тільки на папері
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Поки на фронті не склали зброю українські батальйони, до тої пори Україна існує і з кожнем днем вона стає справжнішою, сильнішою та наповненою життям! Скоро мафії кінець, поганий, поганий кінець з летальним ісходом!
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Ложечки знайдуться, а осад залишиться.
Коли вже за фейки введуть кримінальну відповідальність...
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Ихтамнет / жен , любовниц , родственников , подставных , ... / Да нет их там !
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зондаж рынка: что впарить Украине.Пойдут ли израильские беспилотники/Нетаньяху приедет в Киев, - Климкин провел переговоры с израильским премьером.
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Вместе с тем, комплексы успешно прошли определяющие ведомственные испытания и подтвердили заявленные производителем тактико-технические характеристики. Решение о принятии их на вооружение будет приниматься только после завершения с положительными результатами подконтрольной эксплуатации в Вооруженных Силах Украины", - говорится в сообщении.

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ну кто бы сомневался... каков будет ваш положительный ответ? (с)
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Якщо це "спростування", то я Папа Римський.
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Вже шляк трафляє від демагогіі сраної влади...Ось останній абзац статті - з однієї сторони жодних дій по закупівлі безпілотників "відомство" не проводило і відсутні будь які рішення про прийняття їх на озброєння...А з другої сторони безпілотники успішно пройшли випробовування і рішення про прийняття їх на озброєння буде після завершення їх підконтрольної експлуатаціі в збройних силах України...Після завершення...Отже,експлуатація вже йде...І не безкоштовно для Розенблята...І буде йти далі,бо ніхто не визначив терміни отієї "підконтрольної експлуатаціі"...Але рішення про закупівлю нема...Ось так,вчіться,гої,як продавати без рішень,конкурсів і тому подібного шмельцу...
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