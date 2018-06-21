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Все про:контрабанда (1493) СБУ (12616) антиквариат (57)

 СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей в Россию. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду почти ста предметов старины в Россию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что уроженец Житомира скупал на украинских интернет-аукционах предметы старины для перепродажи. Клиентов делец подыскивал на специализированных сайтах, а доставку осуществлял преимущественно лично, перевозя антиквариат во время зарубежных поездок.

В ходе погранично-таможенного контроля на железнодорожном пункте пропуска "Конотоп" оперативники спецслужбы обнаружили у злоумышленника восемьдесят восемь предметов старины, среди которых советские наградные знаки и монеты, серебряный Георгиевский крест начале двадцатого века. Изъятые ценности переданы на искусствоведческую экспертизу.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Спецоперация по задержанию злоумышленника проводилась сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со следователями Управления СБ Украны Сумщины. 

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СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей в Россию 01
СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей в Россию 02

Источник: https://censor.net.ua/n3072784
 
 
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Советские рубли и советские значки это уже культурные ценности Украины ?
Одни улицы и области переименовывают чтоб избавится от "ценностей", а другие за вывоз "комсомольских значков" статью шьют.
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А отменно подмечено! Вон, символика запретная- на знаке "Отличный повар". Ох и знак, прости меня Господи... Так чувака поощрять вроде бы надо, за изъятие из обихода подобного.
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"опличный повар" натуральный стоит хороших денег. Флотский знак тоже более-менее, остальное так себе.
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Вообще-то это знаки типа "Отличник" назных ведомств..По хорошему счеты к культурным ценностям не относятся никак так как после 58 года. Да и ГК тоже не культурная ценность. Новость в стиле плохого анекдота
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Я, в 2005, кажись, чи в 2006, вылетал на контракт, из Донецка, в Стамбул. А провожали меня байкеры обильно, много огненной воды утекло... Ну и улетал я, считай что из своего гаража, тока за сумкой домой заехал. Короче- в байкерском наряде и улетал. И был у меня поясок с бляхой Гот Мит Унс, люминиевой. Повезло мне, таможенник тоже байкером оказался. Сказал он так: "То шо более 50 лет- с собой больше не таскай, подлежит декларированию, а если нет, то изъятию" И- пропустил...
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у меня был ,,Отличный связист" а ротный кричал на меня..что бы не носил..не по уставу в 79 таких уже не давали ,хотя у меня уже Мастер был ___)))
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Во первых, с каких пор СОВКОВЫЕ ПОБРЯКУШКИ являются "культурной ценностью"?
Во вторых, если нет доказательств, имущество краденное, то нет оснований задерживать СОБСТВЕННИКА и совершенно не важно, что он ввозит или вывозит! А так называемые "культурные ценности" то пережиток КРЕПОСТНОГО ПРАВА и РАБОВЛАДЕНИЯ (собственность раба - это собственность хозяев)!
СБУ - это рэкетиры и вымогатели, жаба душить, что не дал на лапу (так всё отдерут!)
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Полностью согласен.

Но у нас такой совковый закон о запрете вывоза без разрешения эксперта "культурно-исторических ценностей".
Редчайший идиотизм, но наши депутаны сильно не любят принимать законы которые уменьшают или отменяют любые запреты.
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Особенно повеселил набор 3 копеечных СССР - это явная "культурная ценность" в стиле барахолки на Петровке. Я просто оборжался!!
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По-моему 3 копейки 1937 года стоят очень немало. Я не помню цену, но выражается в тысячах гривен. С годом могу ошибаться. Была такая тема, на "Райберте".
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Врядли.Я помню малой был,когда они ходили,но всегда рассматривал года.37ой часто попадался.Почему помню,там циферки немного другие.
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Я не нумизмат, просто помню эту тему. А с годом, повторюсь- вполне могу ошибаться.
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Tut te monety gde to 1 evro stojit 1 stuka.Tut kak salo vezly paru kilogram i pojmali.No zvucyt typo kulturnaja cenost
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Будочники уже блошиный рынок уже в музей превращают.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ блокировала контрабанду культурных ценностей в Россию. ФОТО
 
 
 
 
 
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