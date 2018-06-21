 СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей в Россию. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что уроженец Житомира скупал на украинских интернет-аукционах предметы старины для перепродажи. Клиентов делец подыскивал на специализированных сайтах, а доставку осуществлял преимущественно лично, перевозя антиквариат во время зарубежных поездок.
В ходе погранично-таможенного контроля на железнодорожном пункте пропуска "Конотоп" оперативники спецслужбы обнаружили у злоумышленника восемьдесят восемь предметов старины, среди которых советские наградные знаки и монеты, серебряный Георгиевский крест начале двадцатого века. Изъятые ценности переданы на искусствоведческую экспертизу.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Спецоперация по задержанию злоумышленника проводилась сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со следователями Управления СБ Украны Сумщины.
Одни улицы и области переименовывают чтоб избавится от "ценностей", а другие за вывоз "комсомольских значков" статью шьют.
Во вторых, если нет доказательств, имущество краденное, то нет оснований задерживать СОБСТВЕННИКА и совершенно не важно, что он ввозит или вывозит! А так называемые "культурные ценности" то пережиток КРЕПОСТНОГО ПРАВА и РАБОВЛАДЕНИЯ (собственность раба - это собственность хозяев)!
СБУ - это рэкетиры и вымогатели, жаба душить, что не дал на лапу (так всё отдерут!)
Но у нас такой совковый закон о запрете вывоза без разрешения эксперта "культурно-исторических ценностей".
Редчайший идиотизм, но наши депутаны сильно не любят принимать законы которые уменьшают или отменяют любые запреты.