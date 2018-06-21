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Все про:Крым (20210) санкции (6821) суд (21038) Siemens (84)

 Суд РФ отклонил жалобу Siemens по делу о "крымских турбинах"

Арбитражный суд Московского округа в четверг, 21 июня, отказал в удовлетворении кассационной жалобы компании "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), являющейся совместным предприятием немецкого концерна Siemens и российской компании "Силовые машины". СТГТ подала апелляцию на решение судов нижестоящих инстанций, отказавших в иске к компаниям ООО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт" по делу о "крымских турбинах".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Принадлежащая на 65 процентов немецкому электротехническому гиганту компания требует возврата турбин, произведенных для электростанции в Тамани, но поставленных в аннексированный Россией Крым. Немецкий концерн привлечен к делу как третье лицо и не выступает самостоятельным истцом.

Скандал вокруг поставок немецких газотурбинных установок в Крым вопреки санкциям ЕС разгорелся летом прошлого года. Siemens обвиняет оба "Технопромэкспорта" в несоблюдении условий договора. В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физических лиц дополнительные санкции.

Напомним, в июле 2017 года агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

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О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Немецкий концерн Siemens и другая дочерняя компания в России, "Сименс технологии газовых турбин" судятся с подразделениями "Ростех", двумя компаниями с одинаковым названием "Технопромэкспорт" (ОАО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт"), по поводу четырех газовых турбин немецкой компании, которые оказались в аннексированном Россией Крыму. Siemens отмечает, что, по контракту, турбины предназначались для другой тепловой электростанции в России, и этот контракт прямо исключает возможность перевезти их из России в Крым, так как в отношении полуострова действуют санкции ЕС.

Российская сторона заявляет, что после того, как один из двух "Технопромэкспортов", с которым был заключен контракт, перепродал турбины другому "Технопромэкспорту", эти турбины уже считаются "приобретенными на вторичном рынке", и их уже не касаются ограничения по первоначальному контракту.

10 декабря 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал дочерней компании концерна Siemens в иске к структурам корпорации "Ростех" о признании недействительными договоров на поставку газовых турбин, которые впоследствии были перевезены в Крым. Ранее, в декабре 2017 года, тот же суд отклонил иск немецкой корпорации Siemens о возвращении в Россию из Крыма четырех газовых турбин, завезенных на полуостров в нарушение договоренностей. А в ноябре 2017 года этот суд в третий раз отклонил иск об аресте этих турбин.

Источник: https://censor.net.ua/n3072782
 
   
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Як дивно... Суд РФ отклонил жалобу Siemens по делу о "крымских турбинах" - Цензор.НЕТ 5543
а Сіменс на таке навіть не очікував! Суд РФ отклонил жалобу Siemens по делу о "крымских турбинах" - Цензор.НЕТ 7487
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суд рф - це все одно, що вксу порошенка...
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и немцы разведут руками и скажут что они сделали все что могли. цирк для того что бы Симен сохранил лицо
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Ну да, буде росіський суд виносити рішення проти своєї держави.
Нехай подають і Європейський, може там ще справедливість лишилась.
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Они и подадут туда, но сначала надо пройти цирковое судилище в московии.
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Сначала поставляют турбины и делают вид, что не знают, куда они попадут. Потом подают в кацапский суд и делают вид, что не знают, чем он закончится. Это компания из ужасно коррумпированной Украины? Нет, это компания из ужасно честной Германии. Германии, которая учить жить Украину. Суд РФ отклонил жалобу Siemens по делу о "крымских турбинах" - Цензор.НЕТ 8842
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а чего сименсята не подают на мордву в международные суды ?или так всё задумано для создания видимости тяжбы
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вообще сначала надо пройти все судебные инстанции мордвы, иначе международные суды иск не примут.
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фигурная имитация бурной деятельности с заведомо известным нулевым результатом от Siemens.
Бравооо!
9.9 за артистизм
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ВВП Украины 2016 год номинал, млрд.(в $ США) - 93,270
Оборот «Сименс АГ» за 2016 финансовый год 100,2 млрд $ США
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Сподіватись на чесність дураши, що чекати з моря погоди!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСуд РФ отклонил жалобу Siemens по делу о "крымских турбинах"
 
 
 
 
 
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