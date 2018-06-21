 Оккупанты установили видеонаблюдение в камере объявившего голодовку Балуха, - Чийгоз

Об этом 21 июня Крым.Реалии сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Цензор.НЕТ.

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"У него в камере установили дополнительно видеонаблюдение. Такие методы практикуются в особых случаях. Учитывая его резонансное дело и то, что он публичен – это раздражает руководство. Каждый день к нему приходят с проверками. Ситуация у него достаточно сложная, но он продолжает держать голодовку", – сказал Чийгоз.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.