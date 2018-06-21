В период с 2015 и до начала 2017 работать за границу, хотя бы однократно, выезжали 1,3 миллиона украинцев. А общие масштабы трудовой миграции можно оценить в 2-3 миллиона человек. При этом большинство из них - краткосрочные мигранты.
Об этом в эфире "5 канала" заявил заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексей Познак.
Экономисты говорят, что снижение ВВП связано и с оттоком трудовых ресурсов. Это вызвано тем, что страну покидают в основном люди среднего возраста. А это значит, что налог с зарплаты, который должен обеспечивать пенсии или социальную помощь, в украинский бюджет не поступает.
"Бюджет должен продолжать удерживать пенсионную систему, бюджет должен выполнять взятые на себя ранее социальные обязательства, например по воспитанию детей того человека, который временно находится за границей. То есть, это все те расходы, которые остаются в прежнем объеме, их надо финансировать" , - пояснил экономист Олег Устенко.
Кроме того, в сюжете журналистов показали сайт ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн наглядно демонстрирует масштабы трудовой миграции из Украины. Согласно данным сайта, каждые 30 секунд страну в поисках работы за рубежом покидает один украинец.
Общие масштабы трудовой миграции украинцев оцениваются в 2-3 млн человек
Большинство трудовых мигрантов - краткосрочные, говорят эксперты.
В период с 2015 и до начала 2017 работать за границу, хотя бы однократно, выезжали 1,3 миллиона украинцев. А общие масштабы трудовой миграции можно оценить в 2-3 миллиона человек. При этом большинство из них - краткосрочные мигранты.
По перше - виявляється ВВП не зростає (як весь час бреше влада) , а зменшується
По друге - виявляється ВВП зменшується , бо люди не бажають горбатись за копійки на вітчизняних олігархів ...
Украинцы это вспомнили
Згадають коли тут , в Україні , будуть боротися за гідне життя
А з України , де панує олігархічний феодалізм , люди просто тікають , так само , як і 70 років тікали від Совка ...
Совместное участие в крупных проектах тоже невозможно- опять ЯЗЫК.
Кроме этого наши спецы не хотят осваивать западные программы. Лично столкнулась. РАЗРЫВ КОЛОСАЛЬНЫЙ. Те, кто сейчас уезжает, через несколько лет будут ведущими спецами в Украине( благодаря знанию державной ).
і 20 років тому казали - "те, кто сейчас уезжает, через несколько лет будут ведущими спецами в Украине" - і що в результаті ?
А в результаті - на 2018 рік навіть РФ (яка начебто під санкціями) за темпами соціально-економічного розвитку випередила Україну ... здобули .
ни о чем
Хотя уже предвижу ответы: Хряк тогда в глубоком тылу среди рыгов изо всех сил отстаивал интересы Украины.
Они ни о чем не говорят
Давай лучше о долгом сабботаже петей антикоррупционного суда поговорим
или о том как он спелся с ахметкой трухановым и кернесом
Вот это события 2017-18 годов
а фотки 10 летней давности это для бездумных зрадофилов
- кредиты годовые 2-6 процентов БАНКИРЫ НЕ БОРЗЕЮТ И НЕ ГРАБЯТ ЛЮДЕЙ
- авто хорошие и дешевые АВТОБАРЫГИ НЕ БОРЩЕЮТ И НЕ ГРАБЯТ ЛЮДЕЙ
- коммуналка наравне с украинской, но зарплата выше в 7-10 раз
-лекарства дешевле и не подделка ФАРМШУЛЕРЫ НЕ БОРЗЕЮТ
И Т Д
И ТЕПЕРЬ ПРЯМО БОЛЬНОЙ ВОПРОС У ВЛАСТИ ПРО УКРАИНСКИХ ЭКСПАТОВ
Экономисты говорят, что снижение ВВП связано и с оттоком трудовых ресурсов. Это вызвано тем, что страну покидают в основном люди среднего возраста. А это значит, что налог с зарплаты, который должен обеспечивать пенсии или социальную помощь, в украинский бюджет не поступает. Источник: https://censor.net.ua/n3072772
Хто би тут залишився....- мусорье, та хапуги...
От приклад ...
После вступления Литвы в Евросоюз из страны выехали 83% всех эмигрантов17% УЕХАЛИ ДО 2004 ГОДА, 26% - В 2005-2009 ГОДАХ ДО КРИЗИСА, 32% - В 2010-2013 ГОДАХ, ОККУПАЦИЯ КРЫМА В 2014 ГОДУ НА РЕШЕНИЕ ЭМИГРИРОВАТЬ НЕ ПОВЛИЯЛА.
Это показало исследование причин эмиграции из Литвы, которое представила соавтор исследования работница Литовского института эмиграции Илона Струмицкене.
Опрос провели с 19 января по 10 февраля 2018 года. Исследователи предположили, что в основе эмиграции лежат не только экономические и социодемографические факторы.
Эту гипотезу и подтвердили данные исследования. Ученые констатировали, что экономические причины - лишь одна из составляющих комплекса, важнее социопсихологическое состояние людей.
Эмигрантов спрашивали, что больше всего нуждается в изменении в Литве, какие в стране самые большие проблемы. 57,7% указали размер коррупции, экономическое неравенство - 51,9%, неуважение к простому человеку - 43,3%, масштаб бюрократии - 34%, размер пенсий и выплат - 23,8%, жадность предпринимателей - 23,3%.
Исследователи пытались выяснить, каким было финансовое положение эмигрантов до отъезда из Литвы.
Исследование показало, что 30% людей жили в Литве неплохо, им были доступны даже дорогие вещи, телевизоры, холодильники, но не по карману квартиры или яхты. Около 7% могли позволить себе все.
Однако 13,4% респондентов указали, что им не хватало денег даже на еду. 25,1% указал, что на питание у них были деньги, а на одежду - нет. 30% указали, что им было сложно купить что-то серьезное - холодильник или телевизор.
Свое жилье было всего у 33,5% участников опроса, 40% могли себе позволить досуг.
Исследователи пытались выяснить, как люди чувствовали себя в Литве.
33,1% ответили "я был несчастен и рад, что уехал", 56,7% выбрали утверждение "я чувствовал себя ненужным в Литве", 70,5% руководствовались установкой, что "жизнь в Литве ухудшается, перспективы туманные", 38,1% признали, что в Литве они были несчастными.
Исследователи выяснили, что плохое социопсихологическое самочувствие зависело от трудовых отношений. Люди, у которых был опыт работы, указали, что ощущали неуважение к себе на работе (54,8%), испытывали стресс (62,1%), не ценили из заслуги (37,9%), не проявляли участия к личным проблемам (53%), не было возможности делать карьеру (61,7%).
По причинам эмиграции исследовали выделили три типа эмигрантов - тех, кто уехал заработать, испытать себя, сбежать от литовского управления.
Исследователи выяснили, что чаще всего решение уехать было рациональным и обдуманным. Спонтанно, импульсивно уехали лишь 22,3%. 26,7% сказали, что это было хорошее решение, 27,8% поняли, что это связано с риском, но выбора у них не было, 23,3% сказали, что были уверены, что там условия будут лучше.
Выяснилось, что 17% эмигрантов уехали до 2004 г., т.е. до вступления в Евросоюз, 26% - в 2005-2009 гг., до кризиса, 32% - в 2010-2013 гг., оккупация Крыма в 2014 г. на решение эмигрировать не повлияла.
Исследователи заметили, что эмигранты, указывающие разные причины эмиграции, отличаются своими качествами. К примеру, "Испытать себя" чаще выбирали женщины, молодежь, люди с высшим образованием, квалифицированные работники, работники высшего или среднего уровня. Это были целенаправленные склонные к самовыражению люди.
Заместо тучи мислимов, которые приезжают жить на пособия и для которых приходится строить социальное жилье, в результате чего возникнут мусульманские гетто, могли бы принимать миллионы украинцев. Которые с удовольствием рванут из клоаки.