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 Общество
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Все про:трудовая миграция (132) заробитчане (211)

 Общие масштабы трудовой миграции украинцев оцениваются в 2-3 млн человек

Большинство трудовых мигрантов - краткосрочные, говорят эксперты.

В период с 2015 и до начала 2017 работать за границу, хотя бы однократно, выезжали 1,3 миллиона украинцев. А общие масштабы трудовой миграции можно оценить в 2-3 миллиона человек. При этом большинство из них - краткосрочные мигранты.

Об этом в эфире "5 канала" заявил заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексей Познак.

Экономисты говорят, что снижение ВВП связано и с оттоком трудовых ресурсов. Это вызвано тем, что страну покидают в основном люди среднего возраста. А это значит, что налог с зарплаты, который должен обеспечивать пенсии или социальную помощь, в украинский бюджет не поступает.

"Бюджет должен продолжать удерживать пенсионную систему, бюджет должен выполнять взятые на себя ранее социальные обязательства, например по воспитанию детей того человека, который временно находится за границей. То есть, это все те расходы, которые остаются в прежнем объеме, их надо финансировать" , - пояснил экономист Олег Устенко.

Кроме того, в сюжете журналистов показали сайт ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн наглядно демонстрирует масштабы трудовой миграции из Украины. Согласно данным сайта, каждые 30 секунд страну в поисках работы за рубежом покидает один украинец.

Источник: https://censor.net.ua/n3072772
 
   
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Экономисты говорят, что снижение ВВП связано и с оттоком трудовых ресурсов.Источник: https://censor.net.ua/n3072772 - всі зрозуміли ?

По перше - виявляється ВВП не зростає (як весь час бреше влада) , а зменшується
По друге - виявляється ВВП зменшується , бо люди не бажають горбатись за копійки на вітчизняних олігархів ...
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" мы не рабы , рабы - не мы"
Украинцы это вспомнили
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ще не згадали - втеча , це ще не звільнення від рабства ...
Згадають коли тут , в Україні , будуть боротися за гідне життя
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Почему сразу" Втеча"? Экспаты всего мира работают в разных странах в большом количестве. Нужно просто понять, что трудовая миграция- процесс неизбежный. Никто не будет без оснований строить завод гдето . И поэтому людям приходится отрываться от своих мест и семей и ехать работать где есть работа.
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робота за копійки - принижує людську гідність , тож треба чітко розділяти і не змішувати - коли людина (наприклад з Польщі, або Словаччини ..) їде у Британію , аби заробити там більше грошей і коли людина з Україна змушена їхати за кордон , аби забезпечити своїй родині хоча б мінімальний пристойний рівень життя .
А з України , де панує олігархічний феодалізм , люди просто тікають , так само , як і 70 років тікали від Совка ...
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NNN, вы должны понимать , чтобы много зарабатывать - надо знать язык страны. Это касается врачей, инженеров, юристов , технологов и т д. Украинские специалисты не интересны никому без знания языка. Остается черный труд.
Совместное участие в крупных проектах тоже невозможно- опять ЯЗЫК.
Кроме этого наши спецы не хотят осваивать западные программы. Лично столкнулась. РАЗРЫВ КОЛОСАЛЬНЫЙ. Те, кто сейчас уезжает, через несколько лет будут ведущими спецами в Украине( благодаря знанию державной ).
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вже не раз писав - забудьте про це .
і 20 років тому казали - "те, кто сейчас уезжает, через несколько лет будут ведущими спецами в Украине" - і що в результаті ?
А в результаті - на 2018 рік навіть РФ (яка начебто під санкціями) за темпами соціально-економічного розвитку випередила Україну ... здобули .
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можно тільки собі уявити , яка срака була б в економіці якщо б Люди не взяли свою судьбу в свої руки...
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фотка 2003-05 года ,когда Сикелев работал на ICTV у пинчука
ни о чем
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Эта еще более говорящая



Хотя уже предвижу ответы: Хряк тогда в глубоком тылу среди рыгов изо всех сил отстаивал интересы Украины.
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зачем эти старые фотки ???
Они ни о чем не говорят
Давай лучше о долгом сабботаже петей антикоррупционного суда поговорим
или о том как он спелся с ахметкой трухановым и кернесом
Вот это события 2017-18 годов
а фотки 10 летней давности это для бездумных зрадофилов
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а розмови " о долгом сабботаже петей антикоррупционного суда поговорим или о том как он спелся с ахметкой трухановым и кернесом " - це для думаючих зрадофілофф , чи для думаючих порохоботів ?..))
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Когда стали говорит о визах с рашей , депутаты и чиновники объясняли почему нельзя вводить визы- мол в раше работает5 млн украинцев . И никого это не чесало
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Теперь когда украинцы поехали работать в ЕС - депутаты и чиновники спохватились. КАК ЖЕ - рабы увидят как живут свободные люди
- кредиты годовые 2-6 процентов БАНКИРЫ НЕ БОРЗЕЮТ И НЕ ГРАБЯТ ЛЮДЕЙ
- авто хорошие и дешевые АВТОБАРЫГИ НЕ БОРЩЕЮТ И НЕ ГРАБЯТ ЛЮДЕЙ
- коммуналка наравне с украинской, но зарплата выше в 7-10 раз
-лекарства дешевле и не подделка ФАРМШУЛЕРЫ НЕ БОРЗЕЮТ
И Т Д
И ТЕПЕРЬ ПРЯМО БОЛЬНОЙ ВОПРОС У ВЛАСТИ ПРО УКРАИНСКИХ ЭКСПАТОВ
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ну де в даній статті, ти побачила (чи побачив), щось крім статистики?
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Это по вашему СТАТИСТИКА?

Экономисты говорят, что снижение ВВП связано и с оттоком трудовых ресурсов. Это вызвано тем, что страну покидают в основном люди среднего возраста. А это значит, что налог с зарплаты, который должен обеспечивать пенсии или социальную помощь, в украинский бюджет не поступает. Источник: https://censor.net.ua/n3072772
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у владі сидять генії математики - "в одной только раше работает 5 млн украинцев" , а всього в нас 3 млн заробітчан , тобто - в РФ працює мінус 2 млн заробітчан ?! Общие масштабы трудовой миграции украинцев оцениваются в 2-3 млн человек - Цензор.НЕТ 3575......
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Так я помню эти вопли 4 года назад из Рады. Заботливые депутаты заботились об украинских гражданах , поднимающих экономику оккупанта. ЭТО ПОЗОРИЩЕ
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єто показатель не столько миграции, сколько достижения рошеновской банди в геноциде украинского народа
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Потужна пердомога Посивiлого гетьмана - лиформы удались.
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А может граждане Украины просто не хотят, чтобы с их отчислений выплачивали пенсии тем, кто ненавидит Украину??? Тем, кто получает и украинскую и российскую пенсию и считают украинцев за это лохами... Общие масштабы трудовой миграции украинцев оцениваются в 2-3 млн человек - Цензор.НЕТ 458
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Еще 5 лет потужных реформ ПЕЦИ ОФШОРЕНКО и в Украине кроме мусоров судей и депутатов никого не останется даже пенсионеры уедут!!
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Правильно делают что уезжают, не рабы чтобы горбатиться за копейки, жить чтобы платить коммуналку, не иметь возможности на достойный отдых, хорошее питание, лечение, учебу, а потом, отработав всю жизнь и платя честно налоги, не иметь достойной пенсии на которую не то что путешествовать, как пенсионеры Европы, а прожить, сидя на хлебе, невозможно....дураки закончились...или прекращайте грабить страну и дайте народу нормально жить или останетесь один на один с пенсионерами и инвалидами.
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вірно Світлана, але не відчувши на власній шкірі всі радощі заробітків чи еміграції, нічого навіювати, що скрізь краще... Звісно, якщо ви не єврей (для них цілі програми по підтримці та фінансуванню організовані).
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Голосуйте за офшорную обосранную свинью в 2019 и еще минимум столько же уедет.
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а тепер уявіть собі . якщо би ми - українці , мали офіційне право-дозвіл, на ПРАЦЮ в ЕС , США - Канада.....
Хто би тут залишився....- мусорье, та хапуги...
От приклад ...

После вступления Литвы в Евросоюз из страны выехали 83% всех эмигрантов17% УЕХАЛИ ДО 2004 ГОДА, 26% - В 2005-2009 ГОДАХ ДО КРИЗИСА, 32% - В 2010-2013 ГОДАХ, ОККУПАЦИЯ КРЫМА В 2014 ГОДУ НА РЕШЕНИЕ ЭМИГРИРОВАТЬ НЕ ПОВЛИЯЛА.

Это показало исследование причин эмиграции из Литвы, которое представила соавтор исследования работница Литовского института эмиграции Илона Струмицкене.
Опрос провели с 19 января по 10 февраля 2018 года. Исследователи предположили, что в основе эмиграции лежат не только экономические и социодемографические факторы.
Эту гипотезу и подтвердили данные исследования. Ученые констатировали, что экономические причины - лишь одна из составляющих комплекса, важнее социопсихологическое состояние людей.
Эмигрантов спрашивали, что больше всего нуждается в изменении в Литве, какие в стране самые большие проблемы. 57,7% указали размер коррупции, экономическое неравенство - 51,9%, неуважение к простому человеку - 43,3%, масштаб бюрократии - 34%, размер пенсий и выплат - 23,8%, жадность предпринимателей - 23,3%.
Исследователи пытались выяснить, каким было финансовое положение эмигрантов до отъезда из Литвы.
Исследование показало, что 30% людей жили в Литве неплохо, им были доступны даже дорогие вещи, телевизоры, холодильники, но не по карману квартиры или яхты. Около 7% могли позволить себе все.
Однако 13,4% респондентов указали, что им не хватало денег даже на еду. 25,1% указал, что на питание у них были деньги, а на одежду - нет. 30% указали, что им было сложно купить что-то серьезное - холодильник или телевизор.
Свое жилье было всего у 33,5% участников опроса, 40% могли себе позволить досуг.
Исследователи пытались выяснить, как люди чувствовали себя в Литве.
33,1% ответили "я был несчастен и рад, что уехал", 56,7% выбрали утверждение "я чувствовал себя ненужным в Литве", 70,5% руководствовались установкой, что "жизнь в Литве ухудшается, перспективы туманные", 38,1% признали, что в Литве они были несчастными.
Исследователи выяснили, что плохое социопсихологическое самочувствие зависело от трудовых отношений. Люди, у которых был опыт работы, указали, что ощущали неуважение к себе на работе (54,8%), испытывали стресс (62,1%), не ценили из заслуги (37,9%), не проявляли участия к личным проблемам (53%), не было возможности делать карьеру (61,7%).
По причинам эмиграции исследовали выделили три типа эмигрантов - тех, кто уехал заработать, испытать себя, сбежать от литовского управления.
Исследователи выяснили, что чаще всего решение уехать было рациональным и обдуманным. Спонтанно, импульсивно уехали лишь 22,3%. 26,7% сказали, что это было хорошее решение, 27,8% поняли, что это связано с риском, но выбора у них не было, 23,3% сказали, что были уверены, что там условия будут лучше.
Выяснилось, что 17% эмигрантов уехали до 2004 г., т.е. до вступления в Евросоюз, 26% - в 2005-2009 гг., до кризиса, 32% - в 2010-2013 гг., оккупация Крыма в 2014 г. на решение эмигрировать не повлияла.
Исследователи заметили, что эмигранты, указывающие разные причины эмиграции, отличаются своими качествами. К примеру, "Испытать себя" чаще выбирали женщины, молодежь, люди с высшим образованием, квалифицированные работники, работники высшего или среднего уровня. Это были целенаправленные склонные к самовыражению люди.
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Немцы глупцы.
Заместо тучи мислимов, которые приезжают жить на пособия и для которых приходится строить социальное жилье, в результате чего возникнут мусульманские гетто, могли бы принимать миллионы украинцев. Которые с удовольствием рванут из клоаки.
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Опишу оформление машины в Словакии. Помещение Уряда размером с аэропорт , светлое, просторное, потолки высокие (5-6 м) . Везде прохладно( за бортом 35). Стоят ряды пластиковых кресел как на стадионе. Полицейские ( красивые женщины и мужчины), улыбчивые и доброжелательные работают за стеклянными перегородками . Посетители их видят. У входов в уряд много регистрационных автоматов- получаешь регистрационный номер. Перед нами на регистрацию 59иашин - 12 часов дня. Везде стоят автоматы для оплаты услуг, воды, кофе . В центе зала за стекленная детская комната - в ней играют дети с воспитателями. 14-00 машина прошла регистрацию . Сплошная доброжелательность.
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це одне на цілу Словаччину чи забули місто вказати?
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ха ха. а не хотят провести перепись ? а то 2 млн уехало ... дай боже чтобы 27 млн осталось
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОбщие масштабы трудовой миграции украинцев оцениваются в 2-3 млн человек
 
 
 
 
 
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