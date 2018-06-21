 "Возьми, Ангела! И не говори, что я никогда ничего не даю тебе", - Трамп бросил перед Меркель конфеты после попытки уговорить его подписать итоговое коммюнике саммита G7

Об этом рассказал американский политолог и аналитик Ян Бреммер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал CBS.

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По его словам, в конце саммита, когда Меркель и канадский премьер-министр Джастин Трюдо пытались убедить Трампа подписать коммюнике, лидера США это явно раздражало.

"Трамп сидел, скрестив руки, и был явно недоволен ощущением, что против него ополчились. В итоге он сказал, что подпишет коммюнике. После этого он встал, вынул из кармана пиджака две жевательные конфеты Starburst, бросил их на стол и сказал Меркель: "Возьми, Ангела. И не говори, что я никогда ничего не даю тебе", - рассказал Бреммер.

Он предположил, что данный жест является реальной предпосылкой того, почему в итоге Трамп решил вычеркнуть свое имя из списка подписантов.

Также Бреммер подчеркнул, что в отношениях Трампа и Меркель "глубокий кризис", и что лидеры "не уважают друг друга".

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