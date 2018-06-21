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Все про:G7 (237) Меркель (1526) США (13827) Трамп (1852)

 "Возьми, Ангела! И не говори, что я никогда ничего не даю тебе", - Трамп бросил перед Меркель конфеты после попытки уговорить его подписать итоговое коммюнике саммита G7

Президент США Дональд Трамп бросил конфеты на стол перед канцлером Германии Ангелой Меркель во время саммита "Большой семерки" в Канаде, после того, как его вынудили дать согласие на подписание итогового коммюнике встречи.

Об этом рассказал американский политолог и аналитик Ян Бреммер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал CBS.

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По его словам, в конце саммита, когда Меркель и канадский премьер-министр Джастин Трюдо пытались убедить Трампа подписать коммюнике, лидера США это явно раздражало.

"Трамп сидел, скрестив руки, и был явно недоволен ощущением, что против него ополчились. В итоге он сказал, что подпишет коммюнике. После этого он встал, вынул из кармана пиджака две жевательные конфеты Starburst, бросил их на стол и сказал Меркель: "Возьми, Ангела. И не говори, что я никогда ничего не даю тебе", - рассказал Бреммер.

Он предположил, что данный жест является реальной предпосылкой того, почему в итоге Трамп решил вычеркнуть свое имя из списка подписантов

Также Бреммер подчеркнул, что в отношениях Трампа и Меркель "глубокий кризис", и что лидеры "не уважают друг друга".

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Источник: https://censor.net.ua/n3072767
 
   
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Ооооооооо.......застройщик во всей своей красе... какой КОШМАРИЩЕ
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Европе это на пользу. Они привыкли, кататься на чужем горбу и сами ничего не делают. Даже взносы в НАТО не доплачивают. Меркель не хочет брать газ из США, а покупает Северный поток 2. Гамнюки. Все. Трамп просто из-за своего склочного характера это все обостряет и выносит наружу.
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чо ради ЕС должна брать ваш газ
а жопа не слипнется
верните украденные в Украины Сатану
или хотя бы на эквивалентную сумму обычные вооружения
а в нынешней ситуации именно США дали зеленый свет хйлу на нападение на Украину
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Grüß!
Немає такого слова в українській мові........
заперечення по суті питання?
чекаю відповіді українською
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немного не так, причина по которой он не хотел подписывать, другая.....................
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Рошенки ? "Возьми, Ангела! И не говори, что я никогда ничего не даю тебе", - Трамп бросил перед Меркель конфеты после попытки уговорить его подписать итоговое коммюнике саммита G7 - Цензор.НЕТ 7517
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Не, Starburst. Трамп - миллиардер. Он рошенки жрать не будет.
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Конфеты Рошен? "Возьми, Ангела! И не говори, что я никогда ничего не даю тебе", - Трамп бросил перед Меркель конфеты после попытки уговорить его подписать итоговое коммюнике саммита G7 - Цензор.НЕТ 2718 А если серьезно, то они все там друг друга стоят. Мировые лидеры нынче обмельчали.
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Стааааарбьорст )) СТранно, что не обертку от БикМака...
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Якщо вірити легенді про ; мінстець; ;пархатый кондитер; агітував за Клінтон. Але американці з допомогою РФ вибрали Трампа. Ти забув як тут раділи ;патріоти; і розповідали що тепер баригі точно кінець?
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Достал из картана батончик Рошен...и поводил Ангеле))))
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Меркель хорошо воспитана, чтобы запустить этими конфетами ему в крашеную лысину.
Но Меркель поприсутствует на процессе по воду его импичмента - насладиться моментом.
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По поводу его импичмента (приятно это написать еще раз)
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представляю, как он с Петей разговаривает! "Возьми, Ангела! И не говори, что я никогда ничего не даю тебе", - Трамп бросил перед Меркель конфеты после попытки уговорить его подписать итоговое коммюнике саммита G7 - Цензор.НЕТ 7692
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Ты как стоишь перед американским президентом ?
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он с ним не разговаривает, а вот с Вовой... https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=58RvXgiu4zdiAM%253A%252CTwo0DnabMxc_iM%252C_&usg=__3MSBi6KenN_2dWQSUOdVONRVDZI%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiEo-bm6uTbAhWQZ1AKHS3pAjUQ9QEIMjAE#imgrc=XH8iG6zprXZ--M:
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На последней встрече закидали друг-друга конфетами.
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Вся мировая политика в глубоком кризисе. Сильно расслабились после WW2.
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А тем временем Китай становиься все сильнее. Трамп решил сосредоточить силы на Китае. И это правильно. Хотя он тот еще придурок.
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Есть больше чем два цвета. Не только черный и белый.
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Тільки у білого більше 230 відтінків- я це добре знаю, бо торгую фарбами та декоративними матеріалами. І ще- Короля играет свита.
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Ну если ты торгуешь, то тогда меня поймешь. Приходят покупать канадцы- торгуются за
$ 100. Китайцы покупают все что нравится не торгуясь. Самы дорогие "игрушки". Это новые реалии, которые помают еще не все. Трамп правильно расставил приоритеты. Борьба с Китаем в первую очередь. Иначе вместо английского прийдется скоро учить китайский, а мы его не сможем выучить.
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Не впевнений, що це пріорітети Трампа, скорше впевнений, що це пріорітети його команди.
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Лебедь...рак...щука!))) Пардон ЗАПАДНАЯ КОАЛИЦИЯ))))
1939г. Германия и СЕРУСЕР рвут на клочья Польшу...а на Западе сплошная ОЗАБОЧЕННОСТЬ!)))
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Возмушение! И праведный гнев)))
Хотя Польша прямой союзник Великобритании..и не только...
Это так...что бы понимали.
В случае шухера надейтесь только на себя...
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Пора забыть про Ялтинскую конференцию не только Вове, но и нам.
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Трамп поступил по-хамски. Но европейские лидеры - тоже не лидеры, а так
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Трамп дешевый жллоб, не смог удержаться от попытки унижения партнера.
Бедная Мелания - потому она и вырыввает свою руку из его.
Обама бы сдержался.
Обама вообще обходился без понтов - просто сбил цену на нефть и все.
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Бєдная, бєдная Мєланія ! Ти чоловіче романтик.
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Помните гифку с инаугурации Трампа ? И хештег #FREEMELANIA.
Кажецца, Мелания хочет что-то сказать... :

"Тримай, Ангело! І не кажи, що я ніколи нічого не даю тобі", - Трамп кинув перед Меркель цукерки після спроби вмовити його підписати підсумкове комюніке саміту G7 - Цензор.НЕТ 5254
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То капец... кацапам удалось всех посрать
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Всех купить. Вот почему Украине надо таки бороться с коррупцией.
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У тебя навязчивая идея - всех купить... Моя мама, сейчас в Киеве лечится от рака - мы тоже по одесски хотели купить
.. но, прикинь, все по честному
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Прости, просто подумала что ты из тех уродов, извини еще раз
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Совсем обнаглели эти g-7, родные республиканцы с демократами. Все не дают Трампу отслужить Путину за помощь в президентских выборах. Да и старые, и не очень, блядские грешки по россии не дают покоя.
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Школа жирика. Там что, стакана с водой не было? Как по- кацапски, даже где-то по- тагильски!
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Гду Рейган? Где Тетчер? Обмелчали. Кризис в мировой политике.
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Теперь верю, что Вова таскал Саркози за грудки.
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Порошенко на следующей встрече подарит Трампу правильные конфеты с портретами всех лидеров и отдельно - шоколадку для ху.ла "Новичок".
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Интересно было бы посмотреть на выражение лица старой торговки сосисками.
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Конфеты сосательные ,,, пионерка задумалась... да уж страны затрясло ,,, конфеты в виде сосулек с яйцами выслать венграм срочно ,,, супер бренд
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Ну это просто вишенка на тогтике вылезла---сколько порошавок плюются тут на ветке, одно заглядение. "Тримай, Ангело! І не кажи, що я ніколи нічого не даю тобі", - Трамп кинув перед Меркель цукерки після спроби вмовити його підписати підсумкове комюніке саміту G7 - Цензор.НЕТ 1767
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Где видео того что он бросил. А не очередные репортажики
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Я не зрозумів! То реклама цукорків? Як тоді рошеновські боти цей випадок не перекрутили. Тіпа Трамп кинув Ангелі дві цукерки РОшен.. Ви, ботяри, Пєті підкажіть. Може він за 400 000 наступного разу рошенки кидати буде.
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"Возьми, Ангела! И не говори, что я никогда ничего не даю тебе", - Трамп бросил перед Меркель конфеты после попытки уговорить его подписать итоговое коммюнике саммита G7" - по всем признакам Трамп неадекватен, особенно шокирует его мимика, тогда почему Конгресс его не уберёт, он же позорит Великую страну.
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Было бы ржачно если бы рошенки бросил "Тримай, Ангело! І не кажи, що я ніколи нічого не даю тобі", - Трамп кинув перед Меркель цукерки після спроби вмовити його підписати підсумкове комюніке саміту G7 - Цензор.НЕТ 2337
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Ну..., учитывая, что "Рошеном" сейчас управляют "Ротшильды"..., - то в принцепе могли быть и "рошенки".... "Тримай, Ангело! І не кажи, що я ніколи нічого не даю тобі", - Трамп кинув перед Меркель цукерки після спроби вмовити його підписати підсумкове комюніке саміту G7 - Цензор.НЕТ 1371
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Трамп явно находится под внечатлением фильма "Один дома" в котором он сыграл эпизодическую роль. Эпизод со жвачкой в гостинице
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По моему больше под этим... только вместо беленькой, Ангела... и выражение в конце одинаковое .... "вот так вот"....
"Тримай, Ангело! І не кажи, що я ніколи нічого не даю тобі", - Трамп кинув перед Меркель цукерки після спроби вмовити його підписати підсумкове комюніке саміту G7 - Цензор.НЕТ 7895
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Дешёвый балаган. И эти люди пытаются решать судьбу Мира?! Конченые деграданты!
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Этой новости уже неделя. Еще Трамп сказал что не видит зачем помогать коррумпированной Украине которая не хочет помочь сама себе. Если учесть, что Ангела уже договорилась с пью о новой трубе, то краски сгущаются. Давайте еще выберем йийи сверху и будет у нас настоящее поле чудес всем на зависть
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Вот это Лидер! Интересы своей страны блюдет, как цербер! Мегареспект Трампу!
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Старая Европа довыеживается. Штаты в легкую заменят их восточноевропейскими странами.
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Прикольная фотка, как в большой семье это подчеркивает что США и G7 не смотря на разногласия в подходах, в трудных ситуациях найдут поддержку! Трамп хоть и чудак, но интересы США должны быть его приоритетом, это можно только уважать!
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"Starburst" в нірвані. Такої безкоштовної реклами свого товару вони навіть увісні не бачили! А от Педро Мальдівський кусає лікті; ну, не ті цукерки поклав Трамп, не ті... 😧
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Комсомолка повинна замислитись, чи підігравати далі Вольодє, чи може ініціювати розгляд нової стратегічної конструкції Світових Демократій в умовах викликів Росії та Китая післявоєнному світовому Ладу!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Возьми, Ангела! И не говори, что я никогда ничего не даю тебе", - Трамп бросил перед Меркель конфеты после попытки уговорить его подписать итоговое коммюнике саммита G7
 
 
 
 
 
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