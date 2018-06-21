 "Возьми, Ангела! И не говори, что я никогда ничего не даю тебе", - Трамп бросил перед Меркель конфеты после попытки уговорить его подписать итоговое коммюнике саммита G7

Об этом рассказал американский политолог и аналитик Ян Бреммер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал CBS.
По его словам, в конце саммита, когда Меркель и канадский премьер-министр Джастин Трюдо пытались убедить Трампа подписать коммюнике, лидера США это явно раздражало.
"Трамп сидел, скрестив руки, и был явно недоволен ощущением, что против него ополчились. В итоге он сказал, что подпишет коммюнике. После этого он встал, вынул из кармана пиджака две жевательные конфеты Starburst, бросил их на стол и сказал Меркель: "Возьми, Ангела. И не говори, что я никогда ничего не даю тебе", - рассказал Бреммер.
Он предположил, что данный жест является реальной предпосылкой того, почему в итоге Трамп решил вычеркнуть свое имя из списка подписантов.
Также Бреммер подчеркнул, что в отношениях Трампа и Меркель "глубокий кризис", и что лидеры "не уважают друг друга".
а жопа не слипнется
верните украденные в Украины Сатану
или хотя бы на эквивалентную сумму обычные вооружения
а в нынешней ситуации именно США дали зеленый свет хйлу на нападение на Украину
Немає такого слова в українській мові........
заперечення по суті питання?
чекаю відповіді українською
Но Меркель поприсутствует на процессе по воду его импичмента - насладиться моментом.
$ 100. Китайцы покупают все что нравится не торгуясь. Самы дорогие "игрушки". Это новые реалии, которые помают еще не все. Трамп правильно расставил приоритеты. Борьба с Китаем в первую очередь. Иначе вместо английского прийдется скоро учить китайский, а мы его не сможем выучить.
1939г. Германия и СЕРУСЕР рвут на клочья Польшу...а на Западе сплошная ОЗАБОЧЕННОСТЬ!)))
Хотя Польша прямой союзник Великобритании..и не только...
Это так...что бы понимали.
В случае шухера надейтесь только на себя...
Бедная Мелания - потому она и вырыввает свою руку из его.
Обама бы сдержался.
Обама вообще обходился без понтов - просто сбил цену на нефть и все.
Кажецца, Мелания хочет что-то сказать... :
.. но, прикинь, все по честному