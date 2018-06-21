 Подозреваемому в убийстве Ноздровской Россошанскому продлили арест до 8 июля

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом уведомили в пресс-службе суда в Facebook.

Читайте: На теле Ноздровской обнаружена ДНК подозреваемого Россошанского, - Аброськин

"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского, подозреваемого по ч. 1 ст. 115 УК Украины (подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской), следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено указанное ходатайство", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мера пресечения в виде содержания под стражей без залога продлена до 8 июля 2018 года включительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Убивали несколько человек", - отец погибшей активистки Ноздровской в суде

Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога.

5 марта суд продлил срок содержания под стражей Юрия Россошанского, который подозревается в убийстве юриста Ирины Ноздровской, на два месяца.