 Оккупанты сгоняют на завтра жителей больших городов Донбасса на антиукраинские митинги, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, такую информацию ГУР МО Украины озвучил во время брифинга в четверг спикер Минобороны Александр Мотузяник.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные власти продолжают проводить массовые пропагандистские мероприятия с последующим освещением их в средствах массовой информации РФ. В частности завтра, 22 июня, в больших городах временно оккупированных территорий запланировано проведение принудительных антиукраинских митингов с участием местного населения и военнослужащих российских оккупационных войск", - отметил Мотузяник.
По данным разведки, таким образом оккупационные власти "пытаются превратить очередную годовщину начала "Великой отечественной войны" в так называемый "день памяти "жертв обстрелов" Вооруженных Сил Украины".
Для подготовки пропагандистских материалов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыли корреспонденты и съемочные группы ведущих российских СМИ.
Обязательно завтра ипа..т)))
Борги ОРДЛО за електроенергію можуть погасити за рахунок держбюджету України ...
ВСТАВАЙ НА....колени перед гномиком х.лом
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тобто у орків є бажання приєднати ВОВ до нападу росії на Україну. Я впевнений, що такі бажання я хворобою з діагнозом "рускій мір". Ці бажання не лікуються.
Первая фраза Молотова была : ЗА ЧТО??Что мы сделали не так?
ты не раскрыл тему - посмотри в свои записьки...)))