 Оккупанты сгоняют на завтра жителей больших городов Донбасса на антиукраинские митинги, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, такую информацию ГУР МО Украины озвучил во время брифинга в четверг спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные власти продолжают проводить массовые пропагандистские мероприятия с последующим освещением их в средствах массовой информации РФ. В частности завтра, 22 июня, в больших городах временно оккупированных территорий запланировано проведение принудительных антиукраинских митингов с участием местного населения и военнослужащих российских оккупационных войск", - отметил Мотузяник.

По данным разведки, таким образом оккупационные власти "пытаются превратить очередную годовщину начала "Великой отечественной войны" в так называемый "день памяти "жертв обстрелов" Вооруженных Сил Украины".

Для подготовки пропагандистских материалов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыли корреспонденты и съемочные группы ведущих российских СМИ.

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