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 Политика Украины
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Все про:боевик (16295) митинг (2253) разведка (1902) Донбасс (16455) Мотузяник (384)

 Оккупанты сгоняют на завтра жителей больших городов Донбасса на антиукраинские митинги, - разведка

Российская оккупационная власть запланировала на пятницу, 22 июня, в больших городах на оккупированных территориях Донбасса принудительные антиукраинские митинги.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, такую информацию ГУР МО Украины озвучил во время брифинга в четверг спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные власти продолжают проводить массовые пропагандистские мероприятия с последующим освещением их в средствах массовой информации РФ. В частности завтра, 22 июня, в больших городах временно оккупированных территорий запланировано проведение принудительных антиукраинских митингов с участием местного населения и военнослужащих российских оккупационных войск", - отметил Мотузяник.

По данным разведки, таким образом оккупационные власти "пытаются превратить очередную годовщину начала "Великой отечественной войны" в так называемый "день памяти "жертв обстрелов" Вооруженных Сил Украины".

Для подготовки пропагандистских материалов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыли корреспонденты и съемочные группы ведущих российских СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское командование на Донбассе усиливает оккупационные войска на мариупольском направлении, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/n3072763
 
 
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вы не правы, донецкая биомасса искрене ненавидит Украину даже когда прет за украинскими пенсиями и жратвой. ничего они не поняли потому что твари против рашистов никто не тявкает.
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А места проведения митингов уже известны? очень удобный момент ёбнуть "Градами" по этим пидарам
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Не отбирай хлеб у рф!)))они все сделают...
Обязательно завтра ипа..т)))
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Один похожий митинг решил судьбу Чаушеску.
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Есть нюанс: всю эту историю с Чаушеску подстроил (вот нежданчик!) тоже совок. Ибо нехорошо, когда, кто был ничем, думает, что стал всем. У нас этот вопрос не особо освещен, но суть в том, что румыны в свое время провели расследование этого грязного дела, и полностью доказали причастность совка. Этим, кстати, объясняется современная популярность придурка Чаушеску в народе: он там у них, походу, типа мученик, всю жизнь мечтавший переориентировать страну на Запад.
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22 июня 1941 брат Молотова Гитлер напал Виларомна и Внизапна на дохлый ссср. Оккупанты сгоняют на завтра жителей больших городов Донбасса на антиукраинские митинги, - разведка - Цензор.НЕТ 8879
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А у відповідь Україна їм виплатить ще більше пенсій і постачатиме туди ще більше води , електрики і газу ! Оккупанты сгоняют на завтра жителей больших городов Донбасса на антиукраинские митинги, - разведка - Цензор.НЕТ 9392
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Газа давно нет после Яценюка Оккупанты сгоняют на завтра жителей больших городов Донбасса на антиукраинские митинги, - разведка - Цензор.НЕТ 8674Валенок ты
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Кстати о воде..Вода шурует с огромным напором целый день в Донецке. Такого даже при Украине не было. Всегда по часам была. - Думаю, ахмет сильно серет,боясь вызвать недовольство у населения еще и из за проблем с водой. И так мало хорошего.- Бензина месяц не было. Цены аховские.Связь никудышняя. Может народ и зароптать. Предусмотрительная ,сука.
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газ , електрика - все з України ... а головне - місцеві платять (чи навіть не платять) за комуналку по старим тарифам . Всі "рехворми Гройсмана-Яйценюка" їх не стосуються ...
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Все платят. Иначе отключат и оштрафуют. Зачем бы рыгам все это было начинать было,если бы не платили ? )) Они в Киеве сидят ,наслаждаются. Денежка капает.За счет дураков украинцев.
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та все зрозуміло - платять вони своїм ЖЕКам , а ті Україні не платять ніфіга ... В результаті маємо величезні борги , які будуть гасити з кишень прихильників Офшоренка ?
Борги ОРДЛО за електроенергію можуть погасити за рахунок держбюджету України ...
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По всем сайтам росиси вот такое . Они надумали революцию ? Офигеть ..

Оккупанты сгоняют на завтра жителей больших городов Донбасса на антиукраинские митинги, - разведка - Цензор.НЕТ 3326
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Не, пустое. Там нет другой власти. Может начаться большая перестрелка, и ещё неизвестно кто в итоге на развалинах усядется на трон в очередной раз; может тюрки, может китайцы.
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Мрієш, що дебіли здатні на революцію. У тебе чисто донецький погляд
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Так , пан Хасан , вони не знають як то зробити . Так і пишуть в коментах. Але прозрівають , а то для нас добре .
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Вони дійсно прозрівають, але від низького рівня життя, заздрощів...Нам не жити стільки, поки до до жирафів (донецьких) прийде розуміння людських цінностей.
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Поживи сперва в таком Донецке..и будешь мрияты навить в барабашку ))
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Я народився в Києві, хоч бачив народжених у Донецьку. Ви просто інші і відмінні від людей Окупанти зганяють на завтра жителів великих міст Донбасу на антиукраїнські мітинги, - розвідка - Цензор.НЕТ 9671
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От твої безпідставні звинувачення і є саме донецьким вихованням
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Да и так все видно. И нормальные(подавляющее большинство на сайте) тебя знают как облупленного.
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Звичайно мене знають і тебе знають, але ти донецький. Ставимо на цьому крапку.
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То,что ты из Киева,не делает из тебя исключительности ,автоматически. И рассуждать так о месте происхождения людей,глупо.Далеко не все в Донецке хотели в рашку и ахметовской резервации. Многие уехали сразу. Но многие и остались.Которым есть ,что терять.
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Я не стверджував, що я виключення. Робити узагальнення відповідно місця проживання ніколи не було дурістю, тому переглядай свої твердження. З тими хто виїхав до Києва я спілкувався і це кращі люди, які мають інші від тебе погляди на політику. Є такі, що залишилися, але то інша історія Окупанти зганяють на завтра жителів великих міст Донбасу на антиукраїнські мітинги, - розвідка - Цензор.НЕТ 8795
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Для тебя и Саакашвили плохой. И Запад не такой.Да и от Америки не так попахивает. Просто это твое субъективное мнение порохобота )) Ты и должен припятствовать демократическим движениям. Тебе за это платят.
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Доведи, що мені за це платять! Не вийде у тебе це!
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Доказательством тому,будет оголтелая защита подонков власти. Причем абсурдная. Идущая в разрез со здравым смыслом и новостями на том же Цензоре. Который в общем то нейтрально преподносит все новости.Отсутствие какой либо критики и упорное незамечание прямых обвинений со стороны авторитетных источнико Запада и Америки.
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Тобто ви не вказуючи пряму мову, а лише використовуючи лише штампи є подібним совєтам з їх звинуваченнями Окупанти зганяють на завтра жителів великих міст Донбасу на антиукраїнські мітинги, - розвідка - Цензор.НЕТ 5661
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Игорь, я жил и работал в Донецке в середине нулевых. На всю жизнь запомнил зависть и ненависть донецких к Мариуполю. Почему?
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Потому,что море близко ? )) Ну,не знаю.В первый раз такое слышу. Вообще-то,население в Донецкой области всегда было не добрым.
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Да.Народ очень нехороший там живет.Это все знают. Самые худшие в Макеевке. Я когда раньше пересекал Донецкую область,сразу чувствовалось иное поведение и подход. Зачем далеко ходить. Когда ехал в Крым,то сразу в Запорожской области бензин уже на пару гривен был всегда дешевле.
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У мене товариш, який народився в Макеєвкє. Він товаришує в Києві з багатьма українцями, займає значну посаду, його поважають на роботі...
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А фамилия не джарты ? )) Был такой урод там.Украл на металл рельсы.Теперь трамвая нет.
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Дебил.Украинские колбасы теперь такая же отрава как и кацапские. Досбагачувались...
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Це не так, бо ти зовсім не розумієш сучасну Україну
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Расскажи. Все из Украины везут. Раньше винницкое масло хоть как то было похоже на масло.А теперь такое же дерьмо как расийское. Бабушка теперь и не знает ,что и брать.
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Везуть те, що не псується із консервантами. Ви у себе в ордло не розумієте, що це не все те, що виробляється в Україні
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Звичайно, але ти стверджував "Украинские колбасы теперь такая же отрава как и кацапские", а це не відповідає "Везут то,что можно продать".
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Ну ,правильно. Везут отраву,потому что другого нет.В Святогорске(Украина) покупал несколько сортом самой дорогой. Такая же херня.
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А ты не покупай гавно в четыре раза дешевле мяса....
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ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ
ВСТАВАЙ НА....колени перед гномиком х.лом
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Тролли , что серфенгуют на том берегу , давайте им поможем-- скидывайте на их сайты, или ссылку , или картинку . https://pbs.twimg.com/media/DgKPeuyXUAEVYwM.jpg
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Ще кілька років такої політики - і їх не треба буде "примусово" зганяти на такі мітинги - там вже формується покоління , яке і так щиро вірить у сєпарську маячню !
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Руцкий Мир сдыхает на глазах. Оккупанты сгоняют на завтра жителей больших городов Донбасса на антиукраинские митинги, - разведка - Цензор.НЕТ 7474Исторический момент наступает. Оккупанты сгоняют на завтра жителей больших городов Донбасса на антиукраинские митинги, - разведка - Цензор.НЕТ 7474
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По данным разведки, таким образом оккупационные власти "пытаются превратить очередную годовщину начала "Великой отечественной войны" в так называемый "день памяти "жертв обстрелов" Вооруженных Сил Украины" Источник: https://censor.net.ua/n3072763
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Тобто у орків є бажання приєднати ВОВ до нападу росії на Україну. Я впевнений, що такі бажання я хворобою з діагнозом "рускій мір". Ці бажання не лікуються.
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РАБссия готовит МАЙДАН Оккупанты сгоняют на завтра жителей больших городов Донбасса на антиукраинские митинги, - разведка - Цензор.НЕТ 4316Гриша Явлинский даже присоединился с Генкой Зюгановым Оккупанты сгоняют на завтра жителей больших городов Донбасса на антиукраинские митинги, - разведка - Цензор.НЕТ 9810
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хм а по что 5 тд РККА 19 числа вышла на рубежи предназначенные для обороны Оккупанты сгоняют на завтра жителей больших городов Донбасса на антиукраинские митинги, - разведка - Цензор.НЕТ 7680
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Ну и что ? У нас тоже сгоняют бюджетников на различные мероприятия! Совок общий!
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Шо значит - сгоняют? На референдум бежали падлы, аж перецепались, а теперь "сгоняют".
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хм напали на мирно спящих делдов из пампасяо в казармах полка НКВД в Бресте Оккупанты сгоняют на завтра жителей больших городов Донбасса на антиукраинские митинги, - разведка - Цензор.НЕТ 286
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Ну они ж сами хАтели руЗЗЬГий мирЬ, мля... Все Шо бы было только по принуждению. Шнеля-шнеля как раз символично лишний раз напомнить Шо дедЫваЄвАлЄ, вспомнить про бандЄравцев, короче снять картинку для кацапсячего СМИ Шо б они прокрутили по хуйлоТВ на ХВоне чемпиЯната и естеССнА пАлучить за ЄтА пАхвалу хуйлососов за пАребрикАм...
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хлеба нет так давайте по большеи зрелищ . с кнутом и пряником там такая же хрень . только пряники заканчиваются Оккупанты сгоняют на завтра жителей больших городов Донбасса на антиукраинские митинги, - разведка - Цензор.НЕТ 74
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Меморандум о Упреждающем ударе по СССр посол Германии вручил Молотову ЛИЧНО,...,
Первая фраза Молотова была : ЗА ЧТО??Что мы сделали не так?
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Цікаво і мені здається це достовірним, але хочу мати пряму мову.
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а газ откуда, а вода...?)))
ты не раскрыл тему - посмотри в свои записьки...)))
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Сказку о внезапном нападении придумали краснопузые,.чтобы оправдать всю свою позорную предвоенную политику нападение на Финляндию и войну в Монголии...
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Во время этих массовок ФСБ организует кровавый теракт, что даст возможность Путину обвинить в этом Украину и начать вторжение. Он маниакально любит начинать агрессию во время крупнейших спортивных соревнований.
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Навіщо це йому - влада Офшоренка його цілком влаштовує .
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Я, луганчанин. Украина, не бойся освобождать свои территории. Не ровен час и луганчане забудут Украину. Детям, родившемся после войны, уже пятый годок идёт. Как думаете, что они знают об Украине? Пройдет ещё время и кем они станут? Или отпустите Луганск насовсем и люди сами сделают выбор где жить. Подтверждаю, сейчас на театралке идёт установка декараций. Украине, Луганск ненужен и это факт!
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Складно це, бо зараз Луганськ ненавидить українців.
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а як саме "освобождать"? Ви ж перші почнете кричати про "генацид" та "коврові бомбардування"? Може луганчани ще один референдум ініцюють де висловлять свою думку та бажання? Може не хтось повинен освобождать, а ті, хто привів війну в свою країну, бо гинуть хлопці з всієї України на вашій війні!
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як вони .. прямо в унісон з запроданцями в мирній Україні синхронно діють)). Тут під Раду зганяють чи купують різних "ахтивістів", і у мордорських гетто так само роблять.. Спільні інтереси примушують працювати синхронно????
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