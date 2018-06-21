 Принятие Закона "О национальной безопасности Украины" - важный шаг, приближающий нашу страну к НАТО, - Турчинов

Об этом он заявил в комментарии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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"Закон определяет натовские и европейские параметры для национального сектора безопасности и обороны. Он определяет структуру, функции, систему управления, систему стратегического планирования, а также многоуровневую систему гражданского контроля ", - отметил Секретарь СНБО Украины, поблагодарив экспертов из государств-членов, помогавших в подготовке этого закона, и народных депутатов, поддержавших его голосованием.



"Принципиально важно, что решение об одобрении этого закона состоялось накануне Брюссельского саммита НАТО, к участию в котором приглашена украинская делегация во главе с Президентом Украины", - резюмировал Турчинов.