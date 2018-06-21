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 Политика Украины
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Все про:нацбезопасность (116) Турчинов (2979)

 Принятие Закона "О национальной безопасности Украины" - важный шаг, приближающий нашу страну к НАТО, - Турчинов

По словам Секретаря СНБО, принятый сегодня в целом Закон Украины "О национальной безопасности Украины" задает основные параметры перехода всех составляющих сектора безопасности и обороны нашего государства на стандарты НАТО.

 Об этом он заявил в комментарии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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"Закон определяет натовские и европейские параметры для национального сектора безопасности и обороны. Он определяет структуру, функции, систему управления, систему стратегического планирования, а также многоуровневую систему гражданского контроля ", - отметил Секретарь СНБО Украины, поблагодарив экспертов из государств-членов, помогавших в подготовке этого закона, и народных депутатов, поддержавших его голосованием.

"Принципиально важно, что решение об одобрении этого закона состоялось накануне Брюссельского саммита НАТО, к участию в котором приглашена украинская делегация во главе с Президентом Украины", - резюмировал Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3072762
 
 
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Я тащусь. Две новости рядом.
21.06.18 15:41 Вмешательство России в выборы в Украине будет тотальным, - Климкин
21.06.18 15:46 Принятие Закона "О национальной безопасности Украины"- Турчинов.....
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А где закон для евро номеров?
Со мной спорил один серьезный человек, что АВТОБАРЫГИ КОСТЯМИ ЛЯГУТ А ЭТОТ ЗАКОН В РАДУ НЕ ПУСТЯТ.
Похоже я должна покупать коньяк.
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Этот лысый п.....р уже вызывает тошноту.
Блин, а когда-то он мне казался человеком и я верил его словам. Как меняется время и меняются люди...
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Звичайно що не проклятим кремлівським фашистам кривавого маніяка )(уйла - путліна, а тільки Українській Державі вирішувати що, де, коли і з ким будувати на своїй суверенній українській землі! "На превеликий жаль те, що в 2008 році Україна зробила жахливу непоправну помилку вона не підписала план дій щодо членства в НАТО, сьогодні це стало великою геополітичною кривавою драмою, тимчасовою окупацією проклятими російськими фашистами загарбниками українських Криму і Донбасу. Так після того, коли Україна і Грузія не підписали ПДЧ, жахлива ворожа фашистська паРаша здійснила криваву військову агресію в Грузії. А потім цей знахабнілий лютий кривавий ворог фашист агресор безкарно пішов далі вже на Українські Крим, Донбас ". Тепер після цієї кривавої окупації кремлівських фашистів український народ на 100% переконаний, що українські війська обов'язково скоро стануть разом зі збройними силами дружніх країн-членів НАТО .
І добре ясно всім що ця проклята українським народом російська фашистська педерація паРаша, цей лютий кривавий ворог окупант суверенної частини території української держави. Про те що вона ніколи навіть у своєї великій маячні більше не посміє затівати свої криваві окупаційні загарбницькі війни проти Української Держави вже як повноправного члена НАТО. Ну хіба що бридкі кремлівські фашисти )(уйла будуть випускати своє жахливе звіряче фашистське виття ненависті на європейську Україну повноправного члена ЄС. і НАТО, але про себе і тільки в темних кутках свого фашистського лігва в кремлі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПринятие Закона "О национальной безопасности Украины" - важный шаг, приближающий нашу страну к НАТО, - Турчинов
 
 
 
 
 
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