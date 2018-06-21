 Принятие Закона "О национальной безопасности Украины" - важный шаг, приближающий нашу страну к НАТО, - Турчинов

Об этом он заявил в комментарии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
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"Закон определяет натовские и европейские параметры для национального сектора безопасности и обороны. Он определяет структуру, функции, систему управления, систему стратегического планирования, а также многоуровневую систему гражданского контроля ", - отметил Секретарь СНБО Украины, поблагодарив экспертов из государств-членов, помогавших в подготовке этого закона, и народных депутатов, поддержавших его голосованием.
"Принципиально важно, что решение об одобрении этого закона состоялось накануне Брюссельского саммита НАТО, к участию в котором приглашена украинская делегация во главе с Президентом Украины", - резюмировал Турчинов.
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Со мной спорил один серьезный человек, что АВТОБАРЫГИ КОСТЯМИ ЛЯГУТ А ЭТОТ ЗАКОН В РАДУ НЕ ПУСТЯТ.
Похоже я должна покупать коньяк.
Блин, а когда-то он мне казался человеком и я верил его словам. Как меняется время и меняются люди...
І добре ясно всім що ця проклята українським народом російська фашистська педерація паРаша, цей лютий кривавий ворог окупант суверенної частини території української держави. Про те що вона ніколи навіть у своєї великій маячні більше не посміє затівати свої криваві окупаційні загарбницькі війни проти Української Держави вже як повноправного члена НАТО. Ну хіба що бридкі кремлівські фашисти )(уйла будуть випускати своє жахливе звіряче фашистське виття ненависті на європейську Україну повноправного члена ЄС. і НАТО, але про себе і тільки в темних кутках свого фашистського лігва в кремлі.