 По запросу Интерпола в Словакии задержан экс-начштаба закарпатского ДУК "Правый сектор" Гласнер, - полиция. ФОТОрепортаж

"Действительно, он задержан в Словакии по запросу украинского Интерпола. Вопросами экстрадиции занимается Генеральная прокуратура Украины", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национальной полиции Украины полиции в четверг, передает Цензор.НЕТ.

По информации полиции, задержанный разыскивался за совершение ряда преступлений, в частности, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины "терроризм", "умышленные легкие телесные повреждения", "бандитизм", "угроза убийством".

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В Словакии правоохранители задержали гражданина Украины, который находился в международном розыске по подозрению в терроризме. Об этом сообщает местное издание Noviny.sk, пишет lb.ua.

Мужчина был задержан по просьбе украинского Интерпола. Около двух лет он проживал в Кошице по поддельным документам. В полиции его назвали "Владимир Г.". По информации местной полиции, сначала у задержанного было венгерское гражданство и измененное имя. В Словакии он жил всего в нескольких метрах от полицейского участка.







Также правоохранители опубликовали фотографию из его прошлого, на которой украинец изображен вместе с другими вооруженными людьми.

"Мужчина был объявлен в розыск по подозрению в совершении преступлений - умышленными угрозами убийства, незаконным захватом заложников, бандитизмом, терроризмом, нападением на государственных должностных лиц и других", - рассказал региональный прокурор Милан Филичко.

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По его информации, он мог поставлять оружие незаконным вооруженным формированиям. Поэтому полиция приняла чрезвычайные меры для его ареста.

На данный момент задержанный находится под стражей. Если его признают виновным, он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 15 лет. Также рассматривается вопрос о его экстрадиции.

Гласнер с 31 мая 2016 года находился в розыске по запросу Закарпатской прокуратуры. Его обвиняют по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст.129 (угроза убийством), ст.258 (теракт), ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса. Первый запасной батальон ДУК "Правый сектор" был создан 22 июля 2014 года в Ужгороде на базе действующего подразделения силового блока "Правого сектора" Закарпатской области. Владимира Гласнера освободили от обязанностей начальника штаба батальона ДУК в марте 2015 года, пишет lb.ua.





Напомним, что бывший командир первого запасного батальона ДУК "ПС" Роман Стойка также находится в розыске в связи с перестрелкой в Мукачево, произошедшей в 2015 году. 11 июля 2015 года бойцы "Правого сектора" приехали в комплекс "Антарес", чтобы поговорить с его владельцем - нардепом Ланьо. Тот пригласил часть бойцов в свой кабинет. В это время кто-то выстрелил в голову одному из охранников комплекса. Тот позже скончался. В завязавшейся перестрелке с милицией двое бойцов ПС были убиты. Оставшиеся прорвали милицейское заграждение из автомобилей, выстрелив по ним из гранатометов, и скрылись в лесах. В перестрелке получили ранения еще трое милиционеров. Позже четверо бойцов ПС были задержаны, шестеро, в том числе и Стойка, продолжают скрываться. По версии ПС, они пытались остановить контрабанду. По другим данным, речь шла о переделе контрабандных потоков.