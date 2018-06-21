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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:задержание (4995) Закарпатье (1358) Интерпол (399) Словакия (372) Правый сектор (717)

 По запросу Интерпола в Словакии задержан экс-начштаба закарпатского ДУК "Правый сектор" Гласнер, - полиция. ФОТОрепортаж

В Словакии по запросу украинского бюро Интерпола задержан бывший представитель "Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Владимир Гласнер (друг Глок), разыскиваемый за совершение ряда преступлений.

"Действительно, он задержан в Словакии по запросу украинского Интерпола. Вопросами экстрадиции занимается Генеральная прокуратура Украины", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национальной полиции Украины полиции в четверг, передает Цензор.НЕТ.

По информации полиции, задержанный разыскивался за совершение ряда преступлений, в частности, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины "терроризм", "умышленные легкие телесные повреждения", "бандитизм", "угроза убийством".

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В Словакии правоохранители задержали гражданина Украины, который находился в международном розыске по подозрению в терроризме. Об этом сообщает местное издание Noviny.sk, пишет lb.ua.

Мужчина был задержан по просьбе украинского Интерпола. Около двух лет он проживал в Кошице по поддельным документам. В полиции его назвали "Владимир Г.". По информации местной полиции, сначала у задержанного было венгерское гражданство и измененное имя. В Словакии он жил всего в нескольких метрах от полицейского участка.

По запросу Интерпола в Словакии задержан экс-начштаба закарпатского ДУК Правый сектор Гласнер, - полиция 01
По запросу Интерпола в Словакии задержан экс-начштаба закарпатского ДУК Правый сектор Гласнер, - полиция 02
По запросу Интерпола в Словакии задержан экс-начштаба закарпатского ДУК Правый сектор Гласнер, - полиция 03

Также правоохранители опубликовали фотографию из его прошлого, на которой украинец изображен вместе с другими вооруженными людьми.

По запросу Интерпола в Словакии задержан экс-начштаба закарпатского ДУК Правый сектор Гласнер, - полиция 04

"Мужчина был объявлен в розыск по подозрению в совершении преступлений - умышленными угрозами убийства, незаконным захватом заложников, бандитизмом, терроризмом, нападением на государственных должностных лиц и других", - рассказал региональный прокурор Милан Филичко.

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По его информации, он мог поставлять оружие незаконным вооруженным формированиям. Поэтому полиция приняла чрезвычайные меры для его ареста.

На данный момент задержанный находится под стражей. Если его признают виновным, он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 15 лет. Также рассматривается вопрос о его экстрадиции.

Гласнер с 31 мая 2016 года находился в розыске по запросу Закарпатской прокуратуры. Его обвиняют по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст.129 (угроза убийством), ст.258 (теракт), ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса. Первый запасной батальон ДУК "Правый сектор" был создан 22 июля 2014 года в Ужгороде на базе действующего подразделения силового блока "Правого сектора" Закарпатской области. Владимира Гласнера освободили от обязанностей начальника штаба батальона ДУК в марте 2015 года, пишет lb.ua.

По запросу Интерпола в Словакии задержан экс-начштаба закарпатского ДУК Правый сектор Гласнер, - полиция 05
По запросу Интерпола в Словакии задержан экс-начштаба закарпатского ДУК Правый сектор Гласнер, - полиция 06

Напомним, что бывший командир первого запасного батальона ДУК "ПС" Роман Стойка также находится в розыске в связи с перестрелкой в Мукачево, произошедшей в 2015 году. 11 июля 2015 года бойцы "Правого сектора" приехали в комплекс "Антарес", чтобы поговорить с его владельцем - нардепом Ланьо. Тот пригласил часть бойцов в свой кабинет. В это время кто-то выстрелил в голову одному из охранников комплекса. Тот позже скончался. В завязавшейся перестрелке с милицией двое бойцов ПС были убиты. Оставшиеся прорвали милицейское заграждение из автомобилей, выстрелив по ним из гранатометов, и скрылись в лесах. В перестрелке получили ранения еще трое милиционеров. Позже четверо бойцов ПС были задержаны, шестеро, в том числе и Стойка, продолжают скрываться. По версии ПС, они пытались остановить контрабанду. По другим данным, речь шла о переделе контрабандных потоков.

Источник: https://censor.net.ua/n3072756
 
 
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Так че он сделал? Только про сепарастов не говорите...
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тож мабуть сепарів вбивав
за це і арештували.
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По версии ПС, они пытались остановить контрабанду. По другим данным, речь шла о переделе контрабандных потоков. Источник: https://censor.net.ua/n3072756
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Обвинувачення дещо інші.
Мужчина был объявлен в розыск по подозрению в совершении преступлений - умышленными угрозами убийства, незаконным захватом заложников, бандитизмом, терроризмом, нападением на государственных должностных лиц и других"Источник: https://censor.net.ua/n3072756

Схоже на діяльність в зоні АТО.
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І да. Деякі "государственные должностные лица" давно заслуговують на ув'язнення, але поки цього не сталось я буду виправдовувати все що буде вчинене проти них.
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нет - он под прикрытием ПС за деньги бизнес крышевал/отжимал
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Интересно сколько украинского бюро Интерпола подало в розыск террористов-сепаратистов ?
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жодного - оскільки на Донбасі вже нема , а ні терористів , а ні сепаратистів - т.зв "АТО" вже офіційно завершена .
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заарештували чергового "цинічного бандерівця" - Йовбаки , таким речам , аплодують стоячи ...
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Вот бы Дмитрия Фучеджи достали......
Уж кто кто а высокопоставленных агентов рашки он в Одессе кучу знает .
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ха , ща-з-з-з ... Такі як він владі ще знадобляться ...
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Організація "Правий Сектор" переслідується лише у двох країнах - в Україні та кацапестляндії
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"....Его обвиняют по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст.129 (угроза убийством), ст.258 (теракт), ст.257 (бандитизм)..."
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Ага - до 15 лет. А убил бы кого нибудь, как Крысин с компанией бандитов - получил бы условно....
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Видно напатріотив добре. Правду кажуть: кому війна, а кому - мати рідна.
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажПо запросу Интерпола в Словакии задержан экс-начштаба закарпатского ДУК "Правый сектор" Гласнер, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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