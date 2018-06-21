 В Литве ожидают от НАТО мер по усилению присутствия в странах Балтии, - Линкявичюс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Все происходящее не вселяет уверенности, и НАТО должно принять меры, и они будут приняты, без сомнений, но ситуация нестабильна и мы следим за ней пристально... Мы имеем только наземные силы, но верим, что в будущем должны быть также совместные воздушные и военно-морские компоненты. Кроме того, мы считаем, что могут быть созданы некоторые временные системы развертывания оружия. Есть различные варианты того, как это можно сделать", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

Л.Линкявичюс также добавил, что в контексте текущих событий в Восточной Европе у народа Литвы нет причин чувствовать себя расслабленно.

"Учения и военная активность в воздухе и на море, включая и наш регион", - пояснил министр.

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В свою очередь, украинский министр выразил убеждение, что вхождение Украины в состав НАТО укрепит безопасность восточного фланга Альянса.

"Включение Украины в Альянс и в целом в восточный фланг НАТО постепенно, но именно в полной мере укрепит безопасность не только Альянса но и нашу", - сказал П.Климкин.