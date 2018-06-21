EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Экономика
  825  4
Все про:Гройсман (4130) Антимонопольный комитет (246) Терентьев (26) Загребельская (10)

 Первая кандидатура "на вылет" из АМКУ после инициированной Гройсманом проверки - Загребельская, занимавшаяся темой лотерей, - "Экономическая правда"

Премьер-министр преследует цель - встряхнуть Антимонопольный комитет на уровне заместителей и уполномоченных, но оставить там своих людей.

Об этом говорится в статье ""Дармоедов" поменять бы. Почему Гройсман пошел войной на Антимонопольный комитет" на ЕП.

Как отмечается, первая кандидатура "на вылет", чью фамилию изданию назвали несколько источников в АМКУ и Кабмине, - Агия Загребельская, которая в последнее время занималась темой лотерей и выступала против принятых Кабмином лицензионных условий. Как пишет ЭП, говорят, что она неподконтрольна главе АМКУ Юрию Терентьеву и является самостоятельным игроком.

По данным источников издания, Премьер также может желать увольнения уполномоченного Светланы Панаиотиди, которая занимается госзакупками и отвечает за фармацевтику и здравоохранение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман инициирует проверку АМКУ: Надоело. Мы тут пытаемся строить нормальные условия для бизнеса

По отзывам собеседников ЭП, она, как и Загребельская, не командный игрок - принимает несогласованные с руководством АМКУ решения.

Не исключено, отмечается в статье, что в фокусе Гройсмана может оказаться и заместитель Терентьева Андрей Вовк. Он входит в политическую орбиту Петра Порошенко и занимается электроэнергией, транспортом, промышленностью, строительством и связью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ ответил на обвинения Гройсмана о нарушениях в сфере публичных закупок

Однако, как пишет издание, это - линия конфликта с президентом. При таком сценарии глава государства может настаивать на назначении заместителем другого своего уполномоченного - Валерия Полюховича, который отвечает за ЖКХ и топливно-энергетический комплекс.

Тем не менее, со стороны премьера проверка Антимонопольного комитета Госаудитслужбой - вполне самодостаточная попытка начать процесс кадровых перестановок в АМКУ, говорится в статье.

Источник: https://censor.net.ua/n3072753
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Зрадольо опять не довольно...
 показать весь комментарий
 
члены антимонопольного комитета страны, которые играют в свою игру... это ж надо...
 показать весь комментарий
 
Премьер-министр преследует цель - встряхнуть Антимонопольный комитет на уровне заместителей и уполномоченных, но оставить там своих людей.Источник: https://censor.net.ua/n3072753 -
 показать весь комментарий
 
Короче, мелкий рыночный торгаш с винницкого базара "съёл" выпускника гарварда, теперь пытается съесть остальных, мешающих ему воровать из бюджета.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервая кандидатура "на вылет" из АМКУ после инициированной Гройсманом проверки - Загребельская, занимавшаяся темой лотерей, - "Экономическая правда"
 
 
 
 
 
 вверх