 Первая кандидатура "на вылет" из АМКУ после инициированной Гройсманом проверки - Загребельская, занимавшаяся темой лотерей, - "Экономическая правда"

Об этом говорится в статье ""Дармоедов" поменять бы. Почему Гройсман пошел войной на Антимонопольный комитет" на ЕП.

Как отмечается, первая кандидатура "на вылет", чью фамилию изданию назвали несколько источников в АМКУ и Кабмине, - Агия Загребельская, которая в последнее время занималась темой лотерей и выступала против принятых Кабмином лицензионных условий. Как пишет ЭП, говорят, что она неподконтрольна главе АМКУ Юрию Терентьеву и является самостоятельным игроком.

По данным источников издания, Премьер также может желать увольнения уполномоченного Светланы Панаиотиди, которая занимается госзакупками и отвечает за фармацевтику и здравоохранение.

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По отзывам собеседников ЭП, она, как и Загребельская, не командный игрок - принимает несогласованные с руководством АМКУ решения.

Не исключено, отмечается в статье, что в фокусе Гройсмана может оказаться и заместитель Терентьева Андрей Вовк. Он входит в политическую орбиту Петра Порошенко и занимается электроэнергией, транспортом, промышленностью, строительством и связью.

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Однако, как пишет издание, это - линия конфликта с президентом. При таком сценарии глава государства может настаивать на назначении заместителем другого своего уполномоченного - Валерия Полюховича, который отвечает за ЖКХ и топливно-энергетический комплекс.

Тем не менее, со стороны премьера проверка Антимонопольного комитета Госаудитслужбой - вполне самодостаточная попытка начать процесс кадровых перестановок в АМКУ, говорится в статье.