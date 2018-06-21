 Одним из инструментов восстановления контроля в Азовском море является иск против РФ в Международный арбитраж, - Климкин

"Одним из ключевых и политико-дипломатических и правовых средств является наше обращение в Международный арбитраж в рамках Конвенции по морскому праву. Это обращение является всеохватывающим, оно полностью касается и Азовского моря", - сказал министр на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам П.Климкина, обращение также включает права Украины на природные ресурсы и др.

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"Мы будем последовательно доносить нашу позицию и на основе этого достигнем того, что Россия, во-первых, должна прекратить нарушения, а, во-вторых, компенсировать Украине все то, что она до этого сделала... Мы прекрасно понимаем, что ситуация с безопасностью вдоль наших границ в Азовском море должна контролироваться", - пояснил министр.