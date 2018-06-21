EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  285  5
Все про:Азовское море (148) арбитраж (140) иск (439) Россия (69715) Климкин (1741)

 Одним из инструментов восстановления контроля в Азовском море является иск против РФ в Международный арбитраж, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что одним из инструментов восстановления контроля в Азовском море является иск в Международный арбитраж в рамках Конвенции ООН по морскому праву, в рамках которого Киев рассчитывает получить компенсацию.

"Одним из ключевых и политико-дипломатических и правовых средств является наше обращение в Международный арбитраж в рамках Конвенции по морскому праву. Это обращение является всеохватывающим, оно полностью касается и Азовского моря", - сказал министр на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам П.Климкина, обращение также включает права Украины на природные ресурсы и др.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина отработала меры противодействия и реагирования на возможные провокации РФ в Азовском море, - Слободян

"Мы будем последовательно доносить нашу позицию и на основе этого достигнем того, что Россия, во-первых, должна прекратить нарушения, а, во-вторых, компенсировать Украине все то, что она до этого сделала... Мы прекрасно понимаем, что ситуация с безопасностью вдоль наших границ в Азовском море должна контролироваться", - пояснил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3072751
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вже подав, чи кілька років треба на підготовку?
 показать весь комментарий
 
Крім судів нам нічого і не лишилось.
Потрібно виборювати своє право будь що.
 показать весь комментарий
 
Пока вы подадите иск уже пройдет срок исковой давности!
Он, Бенины компании уже часть отсудили, пока вы собираетесь....
 показать весь комментарий
 
вираз очей говорить сам за себе - редактори навмисне таку фотку обрали ? Одним из инструментов восстановления контроля в Азовском море является иск против РФ в Международный арбитраж, - Климкин - Цензор.НЕТ 2407
Одним из инструментов восстановления контроля в Азовском море является иск против РФ в Международный арбитраж, - Климкин - Цензор.НЕТ 5201
 показать весь комментарий
 
І кого він лічить , цей іржавоголосий кацап ? Так у нього абращеніє чи все таки позов ? Позов потрібно було подавати ще в 2014 році , для чого було тягти чотири роки ? Щоб зберегти лице путіну ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдним из инструментов восстановления контроля в Азовском море является иск против РФ в Международный арбитраж, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх