 Буду делать все возможное, чтобы Антикоррупционный суд заработал до конца 2018 года, - Порошенко

Об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен ВР за поддержку моего законопроекта "Об создании Высшего антикоррупционного суда", который я подал в парламент как неотложный. Буду делать все возможное, чтобы Антикоррупционный суд заработал до конца 2018 года", - заявил Порошенко.

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