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 Политика Украины
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 Буду делать все возможное, чтобы Антикоррупционный суд заработал до конца 2018 года, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил народных депутатов за оперативное принятие внесенного им технического законопроекта о создании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) и обещает максимально содействовать скорейшему созданию этого суда.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен ВР за поддержку моего законопроекта "Об создании Высшего антикоррупционного суда", который я подал в парламент как неотложный. Буду делать все возможное, чтобы Антикоррупционный суд заработал до конца 2018 года", - заявил Порошенко.

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Буду делать все возможное, чтобы Антикоррупционный суд заработал до конца 2018 года, - Порошенко 01
Буду делать все возможное, чтобы Антикоррупционный суд заработал до конца 2018 года, - Порошенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3072749
 
 
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1. "Буду делать все возможное, чтобы Антикоррупционный суд заработал до конца 2018 года"
2. "Я віддам життя за те, щоб "Свобода слова" в Україні була!"
3...
Диктуйте повільніше - я запісуваю.
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руки відрубаю тому, хто наживається на армії Робитиму все можливе, щоб Антикорупційний суд запрацював до кінця 2018 року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4119
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3. Я не люблю грошi.

4. Воно не мед бути президентом.
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так соевые черти поют что Ли Кван Ю не сразу посадил друзей, а только после второго водинтура Робитиму все можливе, щоб Антикорупційний суд запрацював до кінця 2018 року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3065
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То есть "буду делать всё возможное..." это вовсе не означает, что Гарант "гарантирует и делает". А ведь может.
Ну вспомните, как он нам впихнул в генпрокуроры своего кума - неуча и алкоголика. Здесь он сделал казалось бы невозможное. Тогда почему нельзя сделать то, что предусмотренно Законом?
"Балмут и плут"
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Он гарантировал отдать жизнь за передачу Савика......................... Забыл, наверное.
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А это он сам своё табло фотошопит в надписи в Пейсбуке, чы группа одаренных порохоботов вкалывает?
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Ну как такому не верить? Робитиму все можливе, щоб Антикорупційний суд запрацював до кінця 2018 року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7854 Ведь никогда же не обманывал, НИКОГДА!))))
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Пэдя не делай НИЧЕГО, дай Украине передохнуть!
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Так кому он нужен вообще этот суд в таком виде? С возможностью после решений этого суда подавать аппеляцию, чем естественно все обвиняемые и воспользуются ( при их то деньгах!)
И теперь мы получим ещё один очень дорогостоящий для страны орган, отмазку для запада, повод для пиара для Порошенко с таким же офигительным эффектом, когда никто так и не сидит и , главное, что все по закону))
Теперь нам нужен будет ещё и антикоррупционный апелляционный суд, в который тоже впаяют маленькое окошко . И так эта матрешка ( именно кацапская матрешка) будет все время ловить и тут же открывать 'новые возможности'
Помню , как бойко после выплаты из казны Украины на свои счёта денег за конфискованный, а потом возвращённый судом газ, сидел вальяжно на каком- то эфире и рассказывал, что типа 'украденное ' возвращено - и все хлопали ему !
Так и тут - нас конвкретно обманули , словкачили с законом, на который все очень надеялись и получили пшик и ещё и этот кучерявый эквилибрист требует аплодисментов !
Их не будет, Пэтя. Все 'апплодисменты' вы получите на выборах. И хитрый манец с одним туром уже не пройдёт.
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"Благодарен ВР за поддержку моего законопроекта "Об создании Высшего антикоррупционного суда", который я подал в парламент как неотложный."


С октября 2016??????????? Ну супернеотложный...
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Це два різні законопроекти. Чого ви, такі неосвічені, так любите коментувати...
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а, тіко один невідкладний? а на перший пох? що ще придумають бариги аби тільки відмазати головних ворюг?
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Граждане и не должны быть юристами. Все должно работать в стране и без их знаний о антикор суде. Толку от того что мы вникаем в эти вопросы? Все равно кака было така есть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБуду делать все возможное, чтобы Антикоррупционный суд заработал до конца 2018 года, - Порошенко
 
 
 
 
 
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