 Буду делать все возможное, чтобы Антикоррупционный суд заработал до конца 2018 года, - Порошенко

Об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарен ВР за поддержку моего законопроекта "Об создании Высшего антикоррупционного суда", который я подал в парламент как неотложный. Буду делать все возможное, чтобы Антикоррупционный суд заработал до конца 2018 года", - заявил Порошенко.
2. "Я віддам життя за те, щоб "Свобода слова" в Україні була!"
3...
Диктуйте повільніше - я запісуваю.
4. Воно не мед бути президентом.
Ну вспомните, как он нам впихнул в генпрокуроры своего кума - неуча и алкоголика. Здесь он сделал казалось бы невозможное. Тогда почему нельзя сделать то, что предусмотренно Законом?
"Балмут и плут"
Железный ФеликсАлмазный Петро
И теперь мы получим ещё один очень дорогостоящий для страны орган, отмазку для запада, повод для пиара для Порошенко с таким же офигительным эффектом, когда никто так и не сидит и , главное, что все по закону))
Теперь нам нужен будет ещё и антикоррупционный апелляционный суд, в который тоже впаяют маленькое окошко . И так эта матрешка ( именно кацапская матрешка) будет все время ловить и тут же открывать 'новые возможности'
Помню , как бойко после выплаты из казны Украины на свои счёта денег за конфискованный, а потом возвращённый судом газ, сидел вальяжно на каком- то эфире и рассказывал, что типа 'украденное ' возвращено - и все хлопали ему !
Так и тут - нас конвкретно обманули , словкачили с законом, на который все очень надеялись и получили пшик и ещё и этот кучерявый эквилибрист требует аплодисментов !
Их не будет, Пэтя. Все 'апплодисменты' вы получите на выборах. И хитрый манец с одним туром уже не пройдёт.
С октября 2016??????????? Ну супернеотложный...