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 Общество, Здоровье
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Все про:вакцина (340) Минздрав (1613) дифтерия (5)

 В Украине зарегистрирован второй случай дифтерии в этом году. Минздрав призывает граждан вакцинироваться

В Рубежном Луганской области зарегистрирован второй случай дифтерии в этом году. Минздрав рекомендует как можно быстрее сделать необходимые прививки против дифтерии детям и взрослым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых. В то же время, уровень вакцинации против дифтерии остается низким - лишь половина украинских детей получила защиту третьей дозой вакцины АКДС в возрасте 18 мес. прошлого года, и менее половины взрослых.

"Дифтерия - вакциноуправляемая инфекция. Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых. Минздрав рекомендует как можно быстрее сделать прививки против дифтерии детям, которые пропустили его по календарю вакцинации, вовремя вакцинировать детей по графику, согласно календарю профилактических прививок, а также напоминает об обязательной ревакцинации взрослых от дифтерии каждые 10 лет", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что для детей централизованно закупается вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС (с цельноклеточным коклюшевым компонентом, что дает наилучшую защиту). Также имеется вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых. На 1 июня 2018 года в Украине есть 2 200 000 доз вакцины АКДС, 557 тыс. доз АДС и 5 200 000 доз АДС-М.

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В ведомстве также напомнили, что во время последней эпидемии дифтерии в Украине с 1991 до 1998-го года, вызванного низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, дифтерией заболели около 20 000 человек, 696 из них умерли.

"Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%. Это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. К летальному исходу могут привести отек слизистых оболочек и блокировке дыхательных путей псевдомембран, токсикоз, поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции.

Обращаем внимание врачей: любой подозрительный случай заболевания является показанием для госпитализации в инфекционные стационары и назначения соответствующего лечения, не дожидаясь результатов лабораторного исследования", - подчеркнули в Минздраве.

Источник: https://censor.net.ua/n3072744
 
 
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А что за вакцина, где производится, в каких странах используется, хотелось бы знать.
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Я так и представляю.... Реанимация, вы и доктор
- Это единственное средство доступное медицине. Я не могу без вашего согласия
- А шо за препарат? В каких странах используется?
- В Америке с 1895 года.
- Да вы че?Моего ребенка? Образца 1895года? НЕТ ФАРМАФИИ! Пусть лучше умрет здоровым!
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У меня ассоциации с этим минздравом как о практикантах брошенного лепрозория )) Туда лучше не попадать.Лолиту хер затянешь лечиться в отечественную больницу.
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Ужас. Дифтерия гораздо страшнее кори. Запросто можно умереть. Вакцинироваться нужно так: три дозы в первый год жизни, по одной дозе в 1,5 года, 6 и 16 лет. Затем каждые 10 лет - в 26, 36, 46 лет и так далее. В Украине зарегистрирован второй случай дифтерии в этом году. Минздрав призывает граждан вакцинироваться - Цензор.НЕТ 1753
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А тим, хто перехворів? Імунітет на все життя? Чи також щеплення?
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Повторные заболевания дифтерией возможны. Эта болезнь не оставляет после себя стойкого иммунитета.
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От, холєра. Ви мене налякали. А я вважав, що від скромних кроликів можна очікувати лише на добрі звістки В Україні зареєстровано другий випадок дифтерії цього року. МОЗ закликає громадян вакцинуватися - Цензор.НЕТ 1481
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Ви перехворіли? Чи просто прихильник новомодної нині релігії про шкоду щеплень і необхідність перехворіти в дитинстві, щоб утворився природній імунітет?
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Перехворів дуже давно.
До свідків_шкоди_щеплень не належу.
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Зрозуміло. Бо чекати від дифтерії ;природнього; імунітету я б порадив виключно жителям РФ. В Україні зареєстровано другий випадок дифтерії цього року. МОЗ закликає громадян вакцинуватися - Цензор.НЕТ 2384
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Не у всіх регіонах. Якщо і колять- то лише дітям і на травму. А про наступаючу епідемію дифтерії я ще рік тому писав.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине зарегистрирован второй случай дифтерии в этом году. Минздрав призывает граждан вакцинироваться
 
 
 
 
 
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