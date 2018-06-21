 В Украине зарегистрирован второй случай дифтерии в этом году. Минздрав призывает граждан вакцинироваться

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых. В то же время, уровень вакцинации против дифтерии остается низким - лишь половина украинских детей получила защиту третьей дозой вакцины АКДС в возрасте 18 мес. прошлого года, и менее половины взрослых.

"Дифтерия - вакциноуправляемая инфекция. Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых. Минздрав рекомендует как можно быстрее сделать прививки против дифтерии детям, которые пропустили его по календарю вакцинации, вовремя вакцинировать детей по графику, согласно календарю профилактических прививок, а также напоминает об обязательной ревакцинации взрослых от дифтерии каждые 10 лет", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что для детей централизованно закупается вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС (с цельноклеточным коклюшевым компонентом, что дает наилучшую защиту). Также имеется вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых. На 1 июня 2018 года в Украине есть 2 200 000 доз вакцины АКДС, 557 тыс. доз АДС и 5 200 000 доз АДС-М.

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В ведомстве также напомнили, что во время последней эпидемии дифтерии в Украине с 1991 до 1998-го года, вызванного низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, дифтерией заболели около 20 000 человек, 696 из них умерли.

"Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%. Это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. К летальному исходу могут привести отек слизистых оболочек и блокировке дыхательных путей псевдомембран, токсикоз, поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции.

Обращаем внимание врачей: любой подозрительный случай заболевания является показанием для госпитализации в инфекционные стационары и назначения соответствующего лечения, не дожидаясь результатов лабораторного исследования", - подчеркнули в Минздраве.