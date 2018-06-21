 Киевсовет не поддержал прекращение договора с застройщиком Почтовой площади, - журналист Морина

Об этом сообщает журналист Аннабелла Морина, информирует Цензор.НЕТ.

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"Киевсовет только что проголосовал договорной проект по Почтовой, которым не предусмотрено прекращение инвестиционного договора на строительство торгового центра и создание полноценного музея. Не поддержал правку Татьяны Мелиховой о прекращении инвестдоговора. Несколько раз не поддержал", - написала она и сообщила, что в 18:00 на Почтовой площади состоится брифинг.

Также Морина заявила о начале голодовки, которую она не прекратит, пока площадь не вернут в собственность города.

"Я слишком много говорила. Каждый день больше года. До принятия настоящего решения, до возвращения площади городу - объявляю голодовку", - написала она.