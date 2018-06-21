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 Киевские новости
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Все про:история (1465) Киевсовет (1100) музей (467)

 Киевсовет не поддержал прекращение договора с застройщиком Почтовой площади, - журналист Морина

Киевсовет проголосовал за проект решения о Почтовой площади в Киеве, которое не предусматривает создание музея и прекращение инвестиционного договора с застройщиком.

Об этом сообщает журналист Аннабелла Морина, информирует Цензор.НЕТ.

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"Киевсовет только что проголосовал договорной проект по Почтовой, которым не предусмотрено прекращение инвестиционного договора на строительство торгового центра и создание полноценного музея. Не поддержал правку Татьяны Мелиховой о прекращении инвестдоговора. Несколько раз не поддержал", - написала она и сообщила, что в 18:00 на Почтовой площади состоится брифинг.

Также Морина заявила о начале голодовки, которую она не прекратит, пока площадь не вернут в собственность города.

"Я слишком много говорила. Каждый день больше года. До принятия настоящего решения, до возвращения площади городу - объявляю голодовку", - написала она.

Киевсовет не поддержал прекращение договора с застройщиком Почтовой площади, - журналист Морина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072742
 
 
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Это начало конца Боксера. А скоро и протесты против подорожания проезда в транспорте начнутся.
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В чому він не правий? Які наслідки розірвання інвестиційного договору для міста?
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Никаких. Если нанять хороших адвокатов и судится годами-десятилетиями.
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после чего прошли? не хочу вести диалог с дурачком-кличкоботом.
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А я веду діалог з істериком, що не бажає рахувати гроші киян, котрі якась істерична Аннабелла хоче викинути на казна що.
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у тебя все истерики, кто за сохранение Киева.
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Ти про минуле Києва- а я про майбутнє. Різниця зрозуміла?
Як ви з Аннабеллою так вже хочете той музей, то шукайте меценатів- це єдиний вихід з ситуації. Як на мене- у нас і так достатньо музеїв та археологічних пам'яток.
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то есть как яйца жрать на Пасху, то такие как ты в первых рядах, а когда создать музей в месте крещения Руси в 988 году - то пох, да?
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согласен, ты совок - пенсионер, это же видно, по тому что ты пишешь.
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Мені 55, я не на пенсії і керую власним бізнесом останні 15 років. Все, ти мені остогид зі своєю маячнею.
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Так это ты там центрик мутишь? Скока отстегнул баблишка неподкупному боксёру? Київрада не підтримала припинення договору із забудовником Поштової площі, - журналістка Моріна - Цензор.НЕТ 6121
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Кто-нибудь, скорее всего, сдохнет: или эмир, или ишак, ...
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тебе уже не долго осталось, к счастью - чувствую ты закоренелый совок.
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Мабуть киянам треба буде заплатити чималеньку суму за розірвання договору. До речі, а коли його уклали (про договір)?
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Якщо копнути історію одержання дозволів та укладення цього "інвестиційного договору" - то можна накопати стільки, що археологам і не снилося ) Думаєте, у нас хоч один договір пройшов без хабара?
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То копайте- нашо з цього істеричне шоу зі штурмами та голодуванням влаштовувати?
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Киевляне, ржу с вас, аж не могу...
Следующим мэром изберите себе резиновый фалос И облизать сможете, и удовлетвориться одновременно...
После лёни -космоса наззначить себе на голову тупорылого боксёра - в этом надо иметь фирменный шик! ДИбилы...
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Идиот, Кличко нам, киевлянам назначил Порошенко (главой КМДА), замов Боксеру назначали Петя и КабМин - мы их не выбирали!
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В Киеве главный глава КМДА, а не мер (английская королева, по своим полномочиям).
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А то, что киевляне не имеют влияния на назначенца Порошенко. И собирать митинг за досрочные выборы мера нет смысла - даже не будучи мером у Боксера будут те же полномочия в Киеве.
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Я знаю, что бабушки голосовали за Боксера "за гречку". И несмотря на массовый подкуп, за него проголосовало всего 18% киевлян.
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Я знаю, за кого голосував саме я- твої "знання" можуть лише прокуратуру зацікавити.
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ты 3 раза сообщал, что голосовал за Боксера - 4 раз напишешь?
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так что с того что ты за него голосовал? Ну да, ты придурок, но какую полезную информацию это дает для форумчан?
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Максові прийдеться добряче випити, щоб стало дві. Бо від своєї тези він не відмовиться нізащо Київрада не підтримала припинення договору із забудовником Поштової площі, - журналістка Моріна - Цензор.НЕТ 1927
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Киевляне не назначали Кличко царем, которым он сейчас является для Киева. Предполагалось создание райрад, но Порошенко все спустил на тормозах, вручив практически все полномочия в городе 1 человеку.
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Облишмо це. В даному разі йдеться про раніше за часом рішення Київради, згідно з яким забудовник отримав дозвіл на свою діяльність та зведення будинків. Наскільки я розумію, розірвання договору (підкріпленого рішенням Київради) потягне за собою чималі грошові видатки зі скарбниці Києва. Теперішні депутати, напевне, вирішили, що для міста це буде величезним тягарем, не передбаченим бюджетом. Чи може я помиляюся?
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Застройщики в Киеве всегда имеют проблемы с получением всех нужных документов, для стройки. Соответственно, Киеву просто надо нанять адвокатов и найти что нарушил застройщик, что бы ничего не платить.
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Тут повідомляють, що питання вирішилося на користь киян. Далі: або добрі адвокати, як Ви радите, або готуйте гроші як компенсацію.
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Янукович ОТМЕНИЛ закон, по которому мер Киева (10% полномочий) автоматически становится главой КМДА (90% полномочий). Выборы мера Киева - эта цирк и пустая трата денег. Давайте еще дворников ЖЭКов выбирать.
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Вот как можно голосовать за человека, которого профессионально били по голове?
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82% киевлян (на последних выборах) за него не голосовали.
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Врете и не краснеете.
Магия статистики -"по результатам обработки 100% протоколов районных ТИК одержал победу во втором туре выборов городского головы столицы. Кличко набрал 392 тысячи 614 голосов". "По данным Главного управления статистики в городе Киев на 01,10,2016 население - 2.932.088 человек" Итого за Кличко проголосовало 13,39% киевлян.
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Ти образив жителів багамільойонного міста, столиці своєї держави.
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бырыгам пофиг какие то исторические ценности....да и все их ценности на земле обетованной
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вітаю киян - на їх думку , як завжди , начхали ...
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у нас в городе правит по сути Генерал-губернатор, которому горожане не вручали имеющиеся у него полномочия. Исходя из этого, да - ему плевать на мнение киевлян.
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не тільки йому - і всій Київраді , вочевидь , так само ... На жаль , але схоже Гордон абсолютно мав рацію ...
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Эххх, педалик... Ну чё б тебе не остаться в памяти людей великим чемпионом? Нет, нужно было тебе остаться мелким мудаком...
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Столько бабла взято!!! отдавать нечем...
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палить строителей.

иначе они не уймутся.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевсовет не поддержал прекращение договора с застройщиком Почтовой площади, - журналист Морина
 
 
 
 
 
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