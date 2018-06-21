 Киевсовет не поддержал прекращение договора с застройщиком Почтовой площади, - журналист Морина

Об этом сообщает журналист Аннабелла Морина, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевсовет только что проголосовал договорной проект по Почтовой, которым не предусмотрено прекращение инвестиционного договора на строительство торгового центра и создание полноценного музея. Не поддержал правку Татьяны Мелиховой о прекращении инвестдоговора. Несколько раз не поддержал", - написала она и сообщила, что в 18:00 на Почтовой площади состоится брифинг.
Также Морина заявила о начале голодовки, которую она не прекратит, пока площадь не вернут в собственность города.
"Я слишком много говорила. Каждый день больше года. До принятия настоящего решения, до возвращения площади городу - объявляю голодовку", - написала она.
Як ви з Аннабеллою так вже хочете той музей, то шукайте меценатів- це єдиний вихід з ситуації. Як на мене- у нас і так достатньо музеїв та археологічних пам'яток.
Следующим мэром изберите себе резиновый фалос И облизать сможете, и удовлетвориться одновременно...
После лёни -космоса наззначить себе на голову тупорылого боксёра - в этом надо иметь фирменный шик! ДИбилы...
Магия статистики -"по результатам обработки 100% протоколов районных ТИК одержал победу во втором туре выборов городского головы столицы. Кличко набрал 392 тысячи 614 голосов". "По данным Главного управления статистики в городе Киев на 01,10,2016 население - 2.932.088 человек" Итого за Кличко проголосовало 13,39% киевлян.
иначе они не уймутся.