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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15000) Путин (23931) Сенцов (574) нормандская четверка (501)

 Порошенко поговорил с Путиным: призвал освободить украинских заложников и активизировать работу в "нормандском формате"

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.

Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стороны рассмотрели модальности размещения миротворцев на Донбассе, - Порошенко провел встречу с главой МИД Литвы Линкявичюсом

Порошенко также подчеркнул необходимость выполнения Россией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей в части обеспечения безопасности.

Кроме того отмечалась важность активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минских договоренностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3072738
 
 
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Пеца клянётся Путину по телефону в верности и преданности делу по развалу страны
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Лично подслушивал?
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А застрелиться не призывал?
А Калининград - немцам отдать?
Хотя пресс служба АП те еще брехуны! Обещали на BBC в суд подать...
Реальнее всего порох у пути о поддержке на выборах просил . Ему щас без рашка троллей и ваты ну никак.
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А что он должен делать? Лично ехать в москву с бомбой или ни с кем не встречаться, не вести переговоры не договариваться? Лучше как ты, сидеть на заднице ровно и умничать?
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Хорошая идея- пусть едет.
От 2 бед разом избавимся!
Куда презику на билет скинуться?
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і свого друга (кума Хуйла) нехай із собою бере - заради такого можна і на 2 квитки скинутись ...
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Лучше всего читать методичку минстеця и рассказывать, что не бо не.
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Как призывал, в полнолуние перед зеркалом со свечами?
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Призвал расширить производство своих дрянных канфет. Шот расия больше не угрожает ему по качеству его дерьма...Совпадение ? Не думаю ))
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Тема Липецка не раскрыта, пост не защитан.
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Як горохом об стіну- та казати це Порошенко мусить.
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на каком изиге он призвал? на его родним идиш или на рузьком?
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пэтя чудово гаварит на англицком, потому он и стал прэзыдентом
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ні - він став прэзыдентом , бо в нього жінка багатодітна , а навчання всіх дітей за кордоном вимагає багато грошей ......
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Ати також чудово розмовляєш англійською?
Тоді звідки ти знаєш як він розмовляє?
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А можно весь разговор послушать？ там наверняка интересней дальше было. Типа: шеф, все пропало
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Челобитная как альтернатива Майдану.Всё-таки нашлось в России почти два миллиона смелых, непобоявшихся поставить своё имя под челобитной царю-батюшке холопов!Авось милосердный покажет свою доброту и утешит смердов, не встающих с колен, и шуганет бояр, не знающих жизни за высоким кремлевским забором.... Скрывают они от царя-батюшки правду-матку, не знает он, что дохнут холопы безвременно: " По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах - меньше 60 лет ", и не смогут дожить до пенсии, на которой всё равно невозможно прожить. А посему смиренно просят служивые, чтобы царь-батюшка Владимир Красно Солнышко, на их челобитную не гневался, а улучшил жизнь рабов своих православных при этом ничего не меняя.(С)
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Когда премьер Юлька в мирное время вела переговоры премьером с Путиным по газу - то это державна зрада.
Когда през Порошенко ведет переговоры с Хуйлом во время войны - ришуча перемога.
Смотри не перепутай.
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Сколько млрд $ благодаря этой "Юльке" отсудила Украина?
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а чому кацапських не громадян Латвії це почало цікавити ?
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Да так, просто интересно. Она плохая или всё же хорошая, или пока не очень плохая, но чуть хорошая?
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На просторах Интернета посмотреть религия не позволяет ? Раз так интересно ...
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Кто ВСЕ ???
Соевые, рыгоАналы и ольгинцы не в счёт .
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Как вы в них ухитряетесь разбираться. Кто чей агент, кто против кого дружит, кто проплаченные, а кто патриоты. Супер, честное слово.
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Многолетняя практика на цензоре . 😜
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И вообще, я не кацапский и ГРОМАДЯНИН Латвии, хотя это тебя не касается.
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Агент "Лолита" отчитался о проделанной работе Порошенко поговорив із Путіним: закликав звільнити українських заручників та активізувати роботу в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 7558
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Переговоры по иловайскому зеленому коридору Петю ничему не научили.
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Петя после разговора положил трубку, открыл ежедневник и с чувством выполненного долга напротив графы с заданием "Совершить подвиг" вывел жирными каракулями "Выполнено".
Закрыл блокнот и пошел писать статус в ФБ.
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Порошенко получил указания от Путина.
Вот так должна называтся статья!
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Без тебя проходят дни
Что со мною, я не знаю
Умоляю - позвони
Позвони мне - заклинаю
Дотянись издалека
Пусть под этой звёздной бездной
Вдруг раздастся гром небесный
Вдруг раздастся гром небесный
Телефонного звонка
Позвони мне, позвони!
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Лолита Мальдивско Маланская получила новые указания от своего Шефа, значит добра не ждать!
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Интересно, а Сталин часто звонил Гитлеру?
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да ладно, какие на фиг заложники, про футбол потрепались, это щас актуальнее заложников.
Порошенко поговорив із Путіним: закликав звільнити українських заручників та активізувати роботу в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 8214
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Та идите уже футбол смотреть.
Порошенко поговорив із Путіним: закликав звільнити українських заручників та активізувати роботу в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 9907 Дания - Австралия Порошенко поговорив із Путіним: закликав звільнити українських заручників та активізувати роботу в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 7505
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Там нічого цікавого.
Клубний футбол набагато видовищніший, а команди сильніші за збірні.
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Порошенко делает всё возможное, чтобы освободить наших заложников и победить врага.
А что делают на форуме большинство тут гадящих? Только срут и воняют.
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Счас тебе на пальцах быстро докажут что ты не прав.
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Завтра кацапы наберут новых заложников. Свою страну подымать надо а не разворовывать. А пуйла он отмазывает от Гааги, т.к. во время войны президенты не общаются между собой. Мальдивский Педро завтра сдрыснет за бугор, а всему населению Украины за свои деньги придется отстраивать разрушенный дамбас. И после этого порохососы продолжают утверждать, что Юлька сдаст Украину пуйлу? Да Порошенко уже давно её сдал!
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***
Звонок снаружи - трепетом внутри,
Твой голос в трубке - в тишине прорыв.
Я потеряю слух для остальных,
Чтобы услышать, как ты говоришь..


Не надо много слов, короткое - "Алло! "
Впитаю каждый вздох и сердца стук,
Для остальных я потеряю слух,
Чтоб крикнуть на весь мир «Х.ло!!!»..
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Инструкции получал чтобы путлер на него на выборы поставил. потрох в Jope
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Первых заложников на дохлятине РАБсейке взяли ночью с 25 на 26 октября 1917 года по.ст.стилю.
Под раздачу краснопузых Мудаков попал попал батальон Марии Бочкарёвой охранявшей резиденцию Зимнего дворца.Сама Машка Бочкарева сумела удрать от Крыс Дзерзинского.Посещала США и Британию,её даже принимал лично президент США Вудро Вильсон в Белом доме.А Король Британии Георг V принимал Бочкареву в своей резиденции...,Но сказка закончилась,Машку ВЧК Аресстовало выследило 7 января 1920г....Расстреляли прапорщика Марию Бочкареву 16 мая 1920 года в г.Красноярске....Служить РАБссии быдло опасно и тогда в сЦарские времена.. Порошенко поговорив із Путіним: закликав звільнити українських заручників та активізувати роботу в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 2280
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Данило Галицький 1c1ee858

Пеца клянётся Путину по телефону в верности и преданности делу по развалу страны===================================

Увага! Троль фсб. Паскудить на українських ресурсах. Модератор не встигає змивати його лайно.
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допкин_гепа

Лолита Мальдивско Маланская==========================


Увага! Троль Коломойского. Паскудить на українських ресурсах. Модератор не встигає змивати його лайно.
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Звонить путину, значит искать поддержки у него, если такой звонок будет результативным, порошенко получит зачет к выборам, рейтинг поправится, если путин считает порошенка полезным, возможно он пойдет на встречу, если же врагом - он сделает все что бы не отпустить заключенных, таким образом подчеркнув беспомощность порошенка. Зачем же ему звонить, если ты его враг? Разве что бы потом сказать, если не дай Бог,что ужасное случится:"Я сделал все что мог...", просто подстраховаться.

Сколько уже они в тюрьмах? Почему ранее, не шевелился петр лексеич, чемпионата ждал или старта предвыборной кампании?
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А на фотографии фейс такой, шо вроде не с Хуйлом разговаривает, а с АТОшником
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Секаса по телефону - она такая непредсказуемая...
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1941 год - сталин звонит гитлеру, .....это НОНСЕНС!!!!
2018 год - пэтя звонит ху...й...лу, ..... это НОРМАЛЬНО?!
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Скоро выборы. именно от салупенфюрера зависит как "проголосуют" пару миллионов украинцев в расее, а эт оч существенно...
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Тоесть проблема в Азовском море рассосётся сама?
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Поговорил о чем ? ШО оно может хуйлу рассказать? Полностью зависимое заводы бургер -кинги и даже галерея Или хуйло не знает шо это чмо собой представляет торгуя с агрессором и обворовывая Украину. Чмо не достоино ни какого уважения Там еще с Иловайска собака некуево порылась
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Не обращайте внимания, сильные мира сего пилят бабло на смерти обычных граждан.
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Але є одне але. Ми це ті "обычные граждане".
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
4 ч ·

Кроссаффчеки! Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Григорий Суркис полетят 24 июня в РФ на матч "Россия - Уругвай". Полетят по любезному приглашению помощника Путина Владислава Суркова. Из аэропорта Жуляны самолетом Фалькон-900, бортовой номер P4-GE. Такая инфа.
"Солдат, ты там нас пока прикрой на Донбассе, а мы слетаем в РФ на футбол! Поболеем за сборную России!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поговорил с Путиным: призвал освободить украинских заложников и активизировать работу в "нормандском формате"
 
 
 
 
 
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