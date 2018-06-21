 Порошенко поговорил с Путиным: призвал освободить украинских заложников и активизировать работу в "нормандском формате"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.
Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.
Порошенко также подчеркнул необходимость выполнения Россией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей в части обеспечения безопасности.
Кроме того отмечалась важность активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минских договоренностей.
А Калининград - немцам отдать?
Хотя пресс служба АП те еще брехуны! Обещали на BBC в суд подать...
Реальнее всего порох у пути о поддержке на выборах просил . Ему щас без рашка троллей и ваты ну никак.
От 2 бед разом избавимся!
Куда презику на билет скинуться?
Тоді звідки ти знаєш як він розмовляє?
Когда през Порошенко ведет переговоры с Хуйлом во время войны - ришуча перемога.
Смотри не перепутай.
Соевые, рыгоАналы и ольгинцы не в счёт .
Закрыл блокнот и пошел писать статус в ФБ.
Вот так должна называтся статья!
Что со мною, я не знаю
Умоляю - позвони
Позвони мне - заклинаю
Дотянись издалека
Пусть под этой звёздной бездной
Вдруг раздастся гром небесный
Вдруг раздастся гром небесный
Телефонного звонка
Позвони мне, позвони!
Дания - Австралия
Клубний футбол набагато видовищніший, а команди сильніші за збірні.
А что делают на форуме большинство тут гадящих? Только срут и воняют.
Звонок снаружи - трепетом внутри,
Твой голос в трубке - в тишине прорыв.
Я потеряю слух для остальных,
Чтобы услышать, как ты говоришь..
Не надо много слов, короткое - "Алло! "
Впитаю каждый вздох и сердца стук,
Для остальных я потеряю слух,
Чтоб крикнуть на весь мир «Х.ло!!!»..
Под раздачу краснопузых Мудаков попал попал батальон Марии Бочкарёвой охранявшей резиденцию Зимнего дворца.Сама Машка Бочкарева сумела удрать от Крыс Дзерзинского.Посещала США и Британию,её даже принимал лично президент США Вудро Вильсон в Белом доме.А Король Британии Георг V принимал Бочкареву в своей резиденции...,Но сказка закончилась,Машку ВЧК Аресстовало выследило 7 января 1920г....Расстреляли прапорщика Марию Бочкареву 16 мая 1920 года в г.Красноярске....Служить РАБссии быдло опасно и тогда в сЦарские времена..
Пеца клянётся Путину по телефону в верности и преданности делу по развалу страны===================================
Увага! Троль фсб. Паскудить на українських ресурсах. Модератор не встигає змивати його лайно.
Лолита Мальдивско Маланская==========================
Увага! Троль Коломойского. Паскудить на українських ресурсах. Модератор не встигає змивати його лайно.
Сколько уже они в тюрьмах? Почему ранее, не шевелился петр лексеич, чемпионата ждал или старта предвыборной кампании?
2018 год - пэтя звонит ху...й...лу, ..... это НОРМАЛЬНО?!
4 ч ·
Кроссаффчеки! Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Григорий Суркис полетят 24 июня в РФ на матч "Россия - Уругвай". Полетят по любезному приглашению помощника Путина Владислава Суркова. Из аэропорта Жуляны самолетом Фалькон-900, бортовой номер P4-GE. Такая инфа.
"Солдат, ты там нас пока прикрой на Донбассе, а мы слетаем в РФ на футбол! Поболеем за сборную России!"
Виден ли из Запорожья крымский берег?