 Порошенко поговорил с Путиным: призвал освободить украинских заложников и активизировать работу в "нормандском формате"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.

Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.

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Порошенко также подчеркнул необходимость выполнения Россией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей в части обеспечения безопасности.

Кроме того отмечалась важность активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минских договоренностей.