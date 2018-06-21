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 Экономика
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Все про:Каленков Александр (15) серная кислота (12)

 Первые следствия ограничения импорта серной кислоты – уменьшение поступлений в бюджет валюты, падение курса гривни, - Каленков

Украина не достигнет роста ВВП в 5-7%, к которому по заявлению премьер-министра нужно стремиться, если в страну искусственным способом запретят импорт сырья – серной кислоты, которая используется в металлургическом производстве.

Об этом сообщил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Каленкова, горно-металлургический комплекс страны находится под жестким давлением протекционистских расследований со стороны США и ЕС, ведет конкурентную борьбу за право остаться на мировом рынке, но при этом сталкивается с несправедливой ситуацией, когда украинская сторона ставит под угрозу существование отрасли.

"Я могу еще раз подтвердить то, что говорил премьер-министр, заявляя, что нам нужен рост минимум 5%-7%, мы сейчас имеем 2%. Иметь рост 5%-7% ВВП - это нужно иметь рост промышленности порядка больше 10%. Горно-металлургический комплекс дает треть этого роста. Сейчас мы находимся под большим давлением. Внутри Украины нас ограничивает логистика, на внешних рынках идет целая волна протекционистских расследований. Соединенные Штаты Америки, теперь Евросоюз, Турция, страны Персидского залива. Мы конкурируем в очень жесткой борьбе. Для нас очень важен любой фактор, который может повлиять на наши продажи", - заявил глава объединения предприятий.

По словам Каленкова, первые следствия ограничения импорта в страну серной кислоты – уменьшение валюты, которая поступает в бюджет страны, падение курса гривни.

Напомним, предприятия, "Сумыхимпром" и "Восточный ГОК", которые находятся в подчинении Минэкономразвития и торговли, инициировали расследование в отношении серной кислоты, результатом которого может стать введение пошлин на ее ввоз в Украину. По словам промышленников, такие действия ведут к монополизации рынка этими двумя предприятиями.

Источник: https://censor.net.ua/n3072733
 
 
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День назад пудрили мозги про укрепившуюся гривну ...
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ну так это обычные разводки якобы "наших" производителей. было уже ведь подобный скулежь и о металлоломе и о вырубке деревьев.
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это правда . цензор перестал брезговать связями с винницким юденратом и рыгоанальными ублюдками.
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О да ,,, а самим построить завод по добыче серной кислоты все ни как ,,, плюс завод с удобрением рядом .... импорт дает выручку ??? а я думаю что экспорт дает выручку
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Легко если есть деньги, особенно для металлургии
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нельзя такое писать. ато безальтернативно мыролюбный роттердам ++ наступит.
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Сірчану кислоту виробляють, а не видобувають.)))
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Извините не верно написал,,, производить верно да , самонаказался
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Помню покупал баксы в ноябре 17-го года по 27.25
На Цензоре усерались зрадойобы, что к Новому году гривна перевалит за 30-ку и кондитер продал Украину ворогам. Сейчас июнь 2018... гривна наконец-то дошла до 26.25...
Зрадойобы снова встрепенулись, довольно оскалились и набежали стонать )))
Ох и дебилы прости господи...
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а кто же обвалил гривню? часом не подельница лолы кокориной - сатановская по кличке гонтарева, лучшая пьяная жаба галактики?
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Классный у вас бизнес, если внутри мешает логистика (купите себе вагоны!), а на внешних рынках - расследования (не мутите гос.дотациями!)
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Оце без сірчаної киЗлоти нам всім киздець?! Перші наслідки обмеження імпорту сірчаної кислоти - зменшення надходжень до бюджету валюти, падіння курсу гривні, - Каленков - Цензор.НЕТ 5608
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Ага. На курс гривны влияет мало, а без неё - полная пизда. Любой нормальный школьник это подтвердит. Кстати, а ты шо, в школе не учился? (не, всякое бывает: тяжелое детство, родители-алкоголики. Нельзя таким упрекать. Просто интересно....)
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бугага. А шо це за країна, де сірчана кислота впливає на курс валюти? А презервативи як на гривню впливають? Дощ пішов - гривня виросла, сонце надворі - гривня висохла. Економісти з собачої будки - гав-гав-гав, я економіст.
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Серная кислота практически не используется в металлургическом цикле. Ну разве что на новой установке травления на Запорожстали.
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ну тепер ты будеш знати чого гривня в 4 разы здешевшала.
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А как там казенный константиновский завод- крупнейший производитель серной кислоты в Украине и поставщик тепла для всей Константиновки НЕ из природного газа? Порезали на металл,ублюдки вроде вас? Еще серную кислоту импортировать,это просто ... Обыкновенный д..зм. Любой коксохим при очистке коксового газа раньше производил серную кислоту. Или сейчас газ не проходит очистку или коксохимы не работают либо сера в коксовом газе "исчезла". А ВВП растет,В В Пппе рааастет!!! На целых 3% в год. Из пяти крупнейших заводов по производству минеральных удобрений работает один( удобрения закупаем в России и Белоруссии),из пяти крупнейших НПЗ работает один( на 80% импортируем ГСМ из России и Белоруссии),соду импрортируем из Китая ,России,Белоруссии, да и серную кислоту...импортируем. А ВВПппе растет!!! У нас же валюты как гуталину. Уголь покупаем чего б и серную кислоту не купить? Полмиллиарда долларов на вертолеты, для запуска Константиновского завода хватило бы миллионов 25. А ВВПппе растет!!! Хозяева!Государственники!
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если приглашают одного и он кричит - все пропало, гривна падает, экспорт сокращается, металлурги скоро по миру пойдут..., то надо пригласить и второго, альтернативного, у которого свой взгляд на вещи, глядишь, и прояснится что-нибудь с этой кислотой...
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Все енти Каленковы и ихние заводы серной кислоты зпаписаны давно-о-о на офшорные
панамские конторы.

Укр бюджет и укр рабочие-добыватели ентой кислоты получают копейки - в 10 раз зарплату меньше, чем в эропах.

Все енто туфта, как вся данецкая металлургия с ее вкладом в укрыр бюджеты -
зарплата мариупольских сталеварителей - в 10 раз меньше, чем в сша.
Хотя и ента кислота и сталь продается за валюту на экспорт по мировой -
омериканской цене.

Плюс забесплатно укр недра - руда и прочий уголь.
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и все доходы остаются на ентих панамских конторах.

Но быдло народ малчит,
а кто не согласен - пшелвон в польши-расеи на заработки.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПервые следствия ограничения импорта серной кислоты – уменьшение поступлений в бюджет валюты, падение курса гривни, - Каленков
 
 
 
 
 
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