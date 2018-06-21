 Теперь каждый украинец имеет право узнать, как тратятся деньги на оборону, - Егор Соболев о принятии закона о нацбезопасности

Об этом написал у себя в Facebook нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев, сообщает Цензор.НЕТ.
"Гражданский контроль осуществляется на принципах верховенства права, законности, подотчетности, прозрачности, эффективности и результативности. Прозрачность предполагает полное раскрытие финансовой информации относительно функционирования сектора безопасности и обороны с целью обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов с учетом требований Закона Украины "О государственной тайне"", - процитировал он один из пунктов закона.
Соболев подчеркнул, что теперь каждый журналист-расследователь, каждый аналитик, каждый гражданин имеет право узнать о любом расходе на оборону, кроме тех, которые составляют государственную тайну.
"Это поможет нам всем ликвидировать наиболее отвратительный вид коррупции - хищение денег на оборону", - резюмировал нардеп.
У Дніпрі "орендували" строковиків: солдатам наказали працювати на приватному заводі (відео)
Замість опанування автоматів і тактики поведінки в бою строковики вручну вантажать величезні бетонні вироби: 10 піддонів - це щоденна норма для кожного з них. Працівники заводу увагою журналістів обурені і запевняють, що солдати працюють легально. "Он є старший їхній, он є військова частина, можете туди звернутися", - радять вони. Військові старшого назвати не схотіли, а від розпитувань раптом кинулися навтьоки, немов за командою. Проте загубили докази - військовий кашкет з гербом України.
Это ж у бедного пашика и Ко ручка бо-бо штамп "совершенно секретно" на свои "проделки" ставить.
А янтарный розенблюм должен будет журналистам о своих "боевых беспилотниках" рассказывать! Уже секретностью не отмажешься!