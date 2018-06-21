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Все про:закон (2471) нацбезопасность (116) Соболев Егор (417)

 Теперь каждый украинец имеет право узнать, как тратятся деньги на оборону, - Егор Соболев о принятии закона о нацбезопасности

С принятием нового закона о Национальной безопасности Украины право узнать любой расход на оборону, кроме тех, которые составляют государственную тайну, получает каждый украинец.

Об этом написал у себя в Facebook нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Гражданский контроль осуществляется на принципах верховенства права, законности, подотчетности, прозрачности, эффективности и результативности. Прозрачность предполагает полное раскрытие финансовой информации относительно функционирования сектора безопасности и обороны с целью обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов с учетом требований Закона Украины "О государственной тайне"", - процитировал он один из пунктов закона.

Соболев подчеркнул, что теперь каждый журналист-расследователь, каждый аналитик, каждый гражданин имеет право узнать о любом расходе на оборону, кроме тех, которые составляют государственную тайну.

"Это поможет нам всем ликвидировать наиболее отвратительный вид коррупции - хищение денег на оборону", - резюмировал нардеп.

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Теперь каждый украинец имеет право узнать, как тратятся деньги на оборону, - Егор Соболев о принятии закона о нацбезопасности 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072731
 
 
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Не довіряю я цьому засланому казачку.
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Та він вже самому собі не довіряє, зрадофіл самонемічний.
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" ....Молот за почти полмиллиона гривен за штуку, я думал, ну ладно, наебали на металле в 8 раз, но оптика то должна быть ого го. Прицелы с Молотом - 1946 года, 46 года, Карл! Сделано в СССР." Военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады украинской армии Анатолий Тапольский на своей странице в www.facebook.com пишет об удручающих результатах знакомства минометчиков бригады с полученными новыми 120-мм минометами М120-15 "Молот" производства киевского ПАО "Завод "Маяк" (входит в состав ГК "Укроборонпром").
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"Теперь каждый украинец имеет право узнать, как тратятся деньги на оборону"
У Дніпрі "орендували" строковиків: солдатам наказали працювати на приватному заводі (відео)

Замість опанування автоматів і тактики поведінки в бою строковики вручну вантажать величезні бетонні вироби: 10 піддонів - це щоденна норма для кожного з них. Працівники заводу увагою журналістів обурені і запевняють, що солдати працюють легально. "Он є старший їхній, он є військова частина, можете туди звернутися", - радять вони. Військові старшого назвати не схотіли, а від розпитувань раптом кинулися навтьоки, немов за командою. Проте загубили докази - військовий кашкет з гербом України.
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Отак би ще ці журналісти, з таким же запалом і енергією, збирали та поширювали інформацію про ворогів України...
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з точки зору влади та порохоботів, головні вороги це майданівці та атошники
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Та не треба ніякого запалу для пошуку ворогів України. Ось, ти, наприклад, ворог України.
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Жора, це не означає, що будь-який умовий Вася з вулиці може прийти у Міноборони і сказати: Ану, розкажіть мені, на що саме підуть гроші! Ти ж сам почнеш кричати що "закон порушується" чи "баригі єво памєнялі", коли тебе, такого вумного, пішлють у Міноборони нахєр.
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Что то не верится!
Это ж у бедного пашика и Ко ручка бо-бо штамп "совершенно секретно" на свои "проделки" ставить.
А янтарный розенблюм должен будет журналистам о своих "боевых беспилотниках" рассказывать! Уже секретностью не отмажешься!
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Теперь, пан Соболев, все коррупционно привлекательные расходы будут составлять государственную тайну. Разве не так?
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та правильно, теперь последный цап буде в курсе....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеперь каждый украинец имеет право узнать, как тратятся деньги на оборону, - Егор Соболев о принятии закона о нацбезопасности
 
 
 
 
 
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