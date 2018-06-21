 Теперь каждый украинец имеет право узнать, как тратятся деньги на оборону, - Егор Соболев о принятии закона о нацбезопасности

Об этом написал у себя в Facebook нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Гражданский контроль осуществляется на принципах верховенства права, законности, подотчетности, прозрачности, эффективности и результативности. Прозрачность предполагает полное раскрытие финансовой информации относительно функционирования сектора безопасности и обороны с целью обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов с учетом требований Закона Украины "О государственной тайне"", - процитировал он один из пунктов закона.

Соболев подчеркнул, что теперь каждый журналист-расследователь, каждый аналитик, каждый гражданин имеет право узнать о любом расходе на оборону, кроме тех, которые составляют государственную тайну.

"Это поможет нам всем ликвидировать наиболее отвратительный вид коррупции - хищение денег на оборону", - резюмировал нардеп.

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