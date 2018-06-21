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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1087) Кабмин (10535) контрабанда (1493) Гройсман (4130)

 Гройсман: "Белый" и честный бизнес не должен пострадать от усиления контроля на таможне при борьбе с контрабандой

Основанная Правительством Украины инициатива "Украина без контрабанды" не является разовой акцией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время всеукраинского селекторного совещания по вопросам борьбы с контрабандными схемами на границе Украины.

"Это не разовая акция. Давление уменьшаться не будет, - сказал глава правительства. - Мы тщательно проанализируем работу таможен, решения будут жесткими. Так просто ничего не пройдет... Будем совершенствовать систему, чтобы механизмы борьбы были более эффективными. А также направим в парламент изменения в законодательство, которые предусматривают криминализацию (действий, способствующих) контрабанды", - отметил он.

Премьер-министр призвал всех - и чиновников, и правоохранителей на всех уровнях - работать слаженно и преодолевать серьезные вызовы "открыто, честно и в интересах граждан". "А за содействие контрабанде - задерживать и арестовывать", - добавил глава правительства.

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Он отметил, что само по себе явление контрабанды - это разрушительный удар по промышленности и честному бизнесу. Поэтому важность четкого выполнения наработанных Правительством решений в этой сфере - более чем очевидна.

"Буду добиваться, чтобы решения выполнялись. Все схемы должны быть уничтожены. Это персональная ответственность правительства и правоохранительных органов. Рассчитываю на то, что объединенные усилия всей правоохранительной системы будут четкими и бескомпромиссными, - сказал Гройсман. - При этом белый и честный бизнес не должен пострадать. Мы наладим мониторинг ситуации - в том числе, через горячую линию. Честный бизнес будет защищен".

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Источник: https://censor.net.ua/n3072730
 
 
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Между Порошенко и Гройсманом разгорелась схватка за контрабанду - эксперт
Гройсман: "Белый" и честный бизнес не должен пострадать от усиления контроля на таможне при борьбе с контрабандой - Цензор.НЕТ 9496 Два года Гройсман молчал, все было нормально, и вдруг увидел дыру на границе! На самом деле, смысл в сохранении своего контроля и недопущении «чужаков».
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Гройсман, тобі вже скоро в могилу, а ти ще працювати не навчився
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Я плюю на ваши могилы. - Название американского фильма. Наверное про них ))
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Смотреть нам эти спектакли дурного качества,до синих веников. Точнее пока не изгоним эту труппу. А пока ,извращенцы будут любоваться престарелыми и обрюзгшими артистами,доморощеных клубов...
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А в кого ж я купуватиму контрабандні сигарети? Апщє абарзєл Грося.
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Ты это чего там...на свою шайку-лейку батоны крошишь?
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Без антикоррупционого суда и Госдепа США контрабанду не победить.
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важно, Владимир Борисыч, чтоб не вышло, как в поговорке: дураку дай стеклянный член подержать, так он и вещь разобьет и руки порежет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: "Белый" и честный бизнес не должен пострадать от усиления контроля на таможне при борьбе с контрабандой
 
 
 
 
 
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