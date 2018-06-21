 Гройсман: "Белый" и честный бизнес не должен пострадать от усиления контроля на таможне при борьбе с контрабандой

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время всеукраинского селекторного совещания по вопросам борьбы с контрабандными схемами на границе Украины.

"Это не разовая акция. Давление уменьшаться не будет, - сказал глава правительства. - Мы тщательно проанализируем работу таможен, решения будут жесткими. Так просто ничего не пройдет... Будем совершенствовать систему, чтобы механизмы борьбы были более эффективными. А также направим в парламент изменения в законодательство, которые предусматривают криминализацию (действий, способствующих) контрабанды", - отметил он.

Премьер-министр призвал всех - и чиновников, и правоохранителей на всех уровнях - работать слаженно и преодолевать серьезные вызовы "открыто, честно и в интересах граждан". "А за содействие контрабанде - задерживать и арестовывать", - добавил глава правительства.

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Он отметил, что само по себе явление контрабанды - это разрушительный удар по промышленности и честному бизнесу. Поэтому важность четкого выполнения наработанных Правительством решений в этой сфере - более чем очевидна.

"Буду добиваться, чтобы решения выполнялись. Все схемы должны быть уничтожены. Это персональная ответственность правительства и правоохранительных органов. Рассчитываю на то, что объединенные усилия всей правоохранительной системы будут четкими и бескомпромиссными, - сказал Гройсман. - При этом белый и честный бизнес не должен пострадать. Мы наладим мониторинг ситуации - в том числе, через горячую линию. Честный бизнес будет защищен".

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