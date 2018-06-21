 Уверен, что мы сможем продемонстрировать трансатлантическое единство, - Столтенберг о саммите НАТО в Брюсселе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая в Ланкастер-хаус в Великобритании в четверг.

"Я абсолютно уверен в том, что мы сможем продемонстрировать трансатлантическое единство на этом саммите. Самый главный знак единства заключается в том, что мы готовы совместно принимать решения. И я уверен в том, что нам удастся в июле принять такие решения", - сказал он.

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Так генсек ответил на вопрос о том, не опасается ли он повторения на саммите НАТО истории с недавним саммитом G7, на котором Трамп в итоге отозвал подпись итогового коммюнике.

Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля в Брюсселе.