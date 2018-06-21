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 Политика Украины
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 Рада приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда

Верховная Рада проголосовала за принятие президентского законопроекта (№8497) о создании Высшего антикоррупционного суда Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за это решение проголосовали 265 народных депутатов.

Отметим, данный закон является техническим, но необходим для запуска процесса создания ВАКС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы стран G7 ждут имплементации закона об Антикоррупционном суде, - представительство Канады

Этим документом Рада поручает Кабинету Министров Украины предпринять в рамках компетенции меры, связанные с созданием ВАКС, а Государственной судебной администрации Украины - меры, необходимые для реализации закона о создании данного суда.

Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей. Напомним, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев заявил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3072720
 
   
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трактор мало собрать, трактор должен работать. поэтому ничего не произошло, приняли ради очередного кредита
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мой шурин, посте окончания курсов при МТС говорил: "Устройство трактора понятно. Непонятно, куда кобылу запрягать."
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Зазбагойся, не будет кредита, всем побоку на корупцию, банкирам главное, чтоб деньги возвращали! Корупция, эт когда пол-европы проталкивает СП-2, зная что в комерческом плане, даже через 60 лет он не будет прибыльным, корупция, эт когда президент Франции берет у людоеда Каддафи деньги на свою компанию, а Липенша у другого Снегерийского людоеда! Основная проблема для МВФ, поднятие цены на газ, чтоб средства не уходили на покрытие разницы цены, а шли на покрытие их кредитов!
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А вальцмановскую падлючую поправку отменили?
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наверное нет, нигде не написано , что отменили
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Это с утра обнаружил. А теперь понимаю, что этот чувак не прав. И горячей воды у него никогда не появится.


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От, холєра. Який Ви, п.Кучеренку, стали, як зараз модньо казати, креативний. Та Ви ж в часи Ющенка були міністром ЖКГ. Що Ви особисто зробили для того, щоб по "воду" не треба було кудись звертатися? Зараз Ви тролите. А Ви такий самий примітивний совок. Просто зараз не при кориті.

І в нормальній країні "вода" -- це предмет договору "споживач_постачальник". Тобто комерційний комунальний рівень. До чого тут "порошенко" , яким би він не був огидним? Що міністер Кучеренко зробив для того, щоб проблема "води" в "жмеринці" не вирішувалася в Києві?
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хахахах, может Госдеп ещё поручит НАБУ бороться с коррупцией, а то у этих ребят из Бюро что то не получается работать, а только пиарятся и занимаются имитацией работы.
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ну а теперь можно тщательно и осторожно подбирать 35 судей.... главное в этом деле не торопиться.
Рада приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда - Цензор.НЕТ 6774
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А власть вообще планирует не торопиться...до следующей власти! Вот такая она у нас власть!
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главное, что бы к набору судей не приложили руку лоббисты НАБУ в лице Лещенко и Шабунина, которые однозначно будут пропихивать своих "ручных" судей, которые будут штамповать для Бюро правильные решения
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Не переживай все суды под АП. И этот будет под АП. Так шо все путем.
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эт страшный сон порохобота когда судья на стороне закона... Мож вам двери опссыкать в дни набора судей, и туалеты там минировать...чтоб нормальным людям отбить желание побороться за право послать на нары какого нить шыколадного выпердыша?
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теперь дело за малым - найти антикоррупционных адвокатов.
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Цензор отметил, что "данный закон является техническим". Хорошо подмахнули...
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Госдеп дав мільярдного хабаря, щоб прийняли закон про Антикорупційний суд. Де логіка боротьби з корупцією?
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в этом не нужно искать никакой логики))) В Украине появились "антикоррупционеры", что бы бороться с коррупцией, а они на этом решили построить прибыльное дело, закрывая дела за откаты и т.д. Вот какая тут логика?
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а помните как воодушевлялись созданием Национального Антикоррупционного бюро, Специализированной Антикоррупционной прокуратуры и Национального Агентства по предупреждению коррупции.... а так же Агентством по розыску. активов
и совсем юным - Государственное бюро расследований и Служба фин/расследований

а теперь еще и долгожданный и выстраданный Антикоррупционный суд
так много "антикоррупционеров" нет нигде в мире... как впрочем и коррупция феноменальная
(если я что-то наврал в терминах - простите, не со зла...запутался може)
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Мій песимізм щодо названих Вами органів розпочався тоді, як з конкурсу на "набу" (чи "сап") було знято американського юриста українського походження. А потім мене не дуже надихали обличчя (в прямому розумінні) обраних на ці посади, особливо п.Холодницький. Утім, я не фізіономіст і можу помилятися. Але досвід каже про те, що вони й справді є плоть_від_плоті "комбінат" (с)
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а мої рожеві окуляри луснули, коли почалися чвари між ними,
які тільки тішили корупціонерів і вбивали саму суть боротьби
тож чим більше армія антиків... тим слабша сама боротьба
(перетворюється у водевіль)
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"Украинец встретил на пляже президента Португалии. Президента. Встретил. На пляже", - подписал он ролик.
"Всем привет! Это просто невероятно, потому что со мной президент Португалии", - заявил автор видео.
При этом в ролике ди Соза некоторое время говорит по-португальски, но позже переходит на английский и признается в любви к Украине.
"Мы любим украинцев очень сильно! У вас очень сильное общество", - заявил президент Португалии.Рада ухвалила закон про створення Вищого антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 3107

https://www.facebook.com/RomanStell/videos/1705347319541547/?t=0
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Если бы я встретил на пляже Порошенко я бы подумал, что это белочка!
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А ты бы его и не встретишь ибо тебя просто за километр на подпустят. Вот так они за жизнь пекутся!
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"Где берутся сотни миллионов гривен на рекламу у человека, у которого нет ни квартиры, ни кусочка земли, ни машины. Бомж. Как можно в 50 лет бомжом жить в стране? Разве это не вопрос добродетелей? Политик в 50 лет не имеет ни кола, ни двора. И хочет сказать, что он даст ответ нации: как обустроить будущее. Так обустрой свое будущее",Ющенко о... Рада ухвалила закон про створення Вищого антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 5831
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А пол Украины топило за это чмо "АранжАвая реваплюция" называется!
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Я Павло Лазаренко и я здесь не причём Рада ухвалила закон про створення Вищого антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 6158
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хто заважає НАБУ наклєпать справ саме під дату початку роботи АС?
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Суд ещё не создали, а вокруг него уже столько шумихи и проблем, всё в точности как при создании НАБУ. Получит Украина очередной орган, благодаря которому "антикоррупционеры" будут пиарится и зарабатывать политические баллы.
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все украинские антикорупционные органы состоят ихз трех букв, две из них х- й
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ЄС і США у законі також помітили норму, що корупційні справи, вироки у яких загальні суди винесуть вже після створення антикорупційного суду, все одно проходитимуть апеляцію у загальних апеляційних судах.-"соловьїна пісня корупціонерів "на чолі з рошеном.котрий хвалився.що це він створив,,,а хто ще б міг таке придумати,???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда
 
 
 
 
 
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