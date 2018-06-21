 Рада приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда

Как сообщает Цензор.НЕТ, за это решение проголосовали 265 народных депутатов.
Отметим, данный закон является техническим, но необходим для запуска процесса создания ВАКС.
Этим документом Рада поручает Кабинету Министров Украины предпринять в рамках компетенции меры, связанные с созданием ВАКС, а Государственной судебной администрации Украины - меры, необходимые для реализации закона о создании данного суда.
Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей. Напомним, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев заявил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ.
І в нормальній країні "вода" -- це предмет договору "споживач_постачальник". Тобто комерційний комунальний рівень. До чого тут "порошенко" , яким би він не був огидним? Що міністер Кучеренко зробив для того, щоб проблема "води" в "жмеринці" не вирішувалася в Києві?
и совсем юным - Государственное бюро расследований и Служба фин/расследований
а теперь еще и долгожданный и выстраданный Антикоррупционный суд
так много "антикоррупционеров" нет нигде в мире... как впрочем и коррупция феноменальная
(если я что-то наврал в терминах - простите, не со зла...запутался може)
які тільки тішили корупціонерів і вбивали саму суть боротьби
тож чим більше армія антиків... тим слабша сама боротьба
(перетворюється у водевіль)
"Всем привет! Это просто невероятно, потому что со мной президент Португалии", - заявил автор видео.
При этом в ролике ди Соза некоторое время говорит по-португальски, но позже переходит на английский и признается в любви к Украине.
"Мы любим украинцев очень сильно! У вас очень сильное общество", - заявил президент Португалии.
https://www.facebook.com/RomanStell/videos/1705347319541547/?t=0