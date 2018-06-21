 Мариупольский меткомбинат им. Ильича снизил объемы производства из-за перебоев в работе железной дороги

Об этом сообщает Центр Транспортных Стратегий.

Сообщается, что запасов сырья у металлургов осталось на 1-2 суток, а потери от недополученной валютной выручки и невыполнения обязательств перед партнерами составят до полутора десятков миллионов долларов.

"Уже сейчас видно, что ожидаемые потери производства товарной продукции в июне по ММК им. Ильича составят порядка 30 тыс. т, что эквивалентно недополучению валютной выручки 10-15 млн долларов", - заявляют в компании Метинвест, которая управляет комбинатом.

Кроме сокращения пропуска поездов, эксперты обращают внимание и на общее снижение объемов перевозки по маршруту. "Если проанализировать динамику среднего количества вагонов в составах, сдаваемых по стыку Камыш-Заря, с начала 2017 года, то становится очевидно, что за год количество вагонов в составе уменьшилось почти на 7 единиц - говорит старший аналитик ЦТС-Консалтинг Павел Руденко.

Эту информацию подтверждают и операторы рынка, отмечая что в последние недели были факты формирования составов из 22-27 вагонов (против нормы в 55 вагонов). Основной причиной неполного комплектования составов называют неудовлетворительное состояние тепловозов депо Волноваха и Пологи, в следствие чего УЗ искусственно занижает вес поездов при формировании.

Напомним ранее в Кабмине, профильном министерстве и УЗ неоднократно отмечали, что развитие железнодорожного сообщения с восточными регионами страны является наиболее приоритетным для "Укрзализныци" среди проектов капитальных инвестиций.