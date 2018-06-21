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 Экономика
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Все про:металлургия (252) ММК им. Ильича (43)

 Мариупольский меткомбинат им. Ильича снизил объемы производства из-за перебоев в работе железной дороги

Мариупольский меткомбинат им. Ильича из-за неудовлетворительного пропуска железнодорожных составов в направлении Камыш-Заря - Волноваха снижает производство чугуна в июне на 25 тысяч тонн.

Об этом сообщает Центр Транспортных Стратегий.

Сообщается, что запасов сырья у металлургов осталось на 1-2 суток, а потери от недополученной валютной выручки и невыполнения обязательств перед партнерами составят до полутора десятков миллионов долларов.

"Уже сейчас видно, что ожидаемые потери производства товарной продукции в июне по ММК им. Ильича составят порядка 30 тыс. т, что эквивалентно недополучению валютной выручки 10-15 млн долларов", - заявляют в компании Метинвест, которая управляет комбинатом.

Кроме сокращения пропуска поездов, эксперты обращают внимание и на общее снижение объемов перевозки по маршруту. "Если проанализировать динамику среднего количества вагонов в составах, сдаваемых по стыку Камыш-Заря, с начала 2017 года, то становится очевидно, что за год количество вагонов в составе уменьшилось почти на 7 единиц - говорит старший аналитик ЦТС-Консалтинг Павел Руденко.

Эту информацию подтверждают и операторы рынка, отмечая что в последние недели были факты формирования составов из 22-27 вагонов (против нормы в 55 вагонов). Основной причиной неполного комплектования составов называют неудовлетворительное состояние тепловозов депо Волноваха и Пологи, в следствие чего УЗ искусственно занижает вес поездов при формировании.

Напомним ранее в Кабмине, профильном министерстве и УЗ неоднократно отмечали, что развитие железнодорожного сообщения с восточными регионами страны является наиболее приоритетным для "Укрзализныци" среди проектов капитальных инвестиций.

Источник: https://censor.net.ua/n3072719
 
 
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І нахрєна державі треба Метінвест? Хай сам в себе й інвестує. Нєх. державі інвестувати в олігархів.
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А если акции предприятий просто формально записаны на "олигархов" (это позволяет платить нищенские зарплаты и спихивать это на "плохих олигархов") - а на самом деле все предприятия как принадлежали государству, так и принадлежат!
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А нам Ахметка припер такий собі якір з крабовими клешнями в подарунок від металургів Маріуполя. Кагбе на щось натякає.

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З крабовими клешнями?

Так, ми пам'ятаємо отого "краба на галерах"...
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Ви знову переводите тему на презервативи? Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча знизив обсяги виробництва через перебої в роботі залізниці - Цензор.НЕТ 5557
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Навіть не згадувала.
Але бачу, що це питання для вас нагальне і актуальне.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМариупольский меткомбинат им. Ильича снизил объемы производства из-за перебоев в работе железной дороги
 
 
 
 
 
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