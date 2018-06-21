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 Политика Украины
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 Послы стран G7 призвали к освобождению Сенцова и других удерживаемых в РФ украинцев путем обмена

Послы стран G7 глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцов и другими украинскими заключенными и задержанными в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении канадского председательства в группе послов G7 в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовым и другим украинским заключенными и задержанными в России. Их освобождение как часть более широкого двустороннего обмена задержанными будет важным гуманитарным шагом", - говорится в заявлении.

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Послы стран G7 призвали к освобождению Сенцова и других удерживаемых в РФ украинцев путем обмена 01

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/n3072718
 
 
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А хУЙЛО ЧС-2018 дивиться, який ви йому дозволили в себе провести. Йому ніколи зважати на ваші заяви.
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Хуйло вже ручку дістає щоб підписати указ. Ага.
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