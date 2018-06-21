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 Политика Украины, Экономика
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Все про:аэропорт (1128) Борисполь (510) Мининфраструктуры (531) Омелян (436)

 Грузовой терминал в аэропорту "Борисполь" может быть запущен уже в этом году, - Омелян

Иностранная компания может построить новый или реконструировать существующий грузовой терминал в аэропорту "Борисполь" в этом году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе встречи с бизнесом в Европейской Бизнес ассоциации.

"Относительно грузовой авиации. У меня вчера были предметные переговоры с мощной компанией, и есть высокая вероятность, что мы можем уже в этом году запустить грузовой терминал в аэропорту "Борисполь", - сказал он.

Омелян отметил, что сейчас есть три варианта развития грузовых мощностей.

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"Есть опция реконструкции существующего терминала. Это имеет свои преимущества и недостатки. Во-первых это госкомпания, во-вторых, есть физические ограничения самого терминала. Еще один вариант, есть локация "Укроборонпрома", которая прилегает к взлетной полосе. А также есть наша локация. Компания, которая со вчерашнего дня пребывает с визитом в Украине, посмотрит все три места и потом утвердит решение. Это должен быть бизнес-проект", - сказал Омелян.

Источник: https://censor.net.ua/n3072707
 
 
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Чем вообще этот крендель занимается, если чем то занимается вообще?
Целый министр высвечивает вопрос какого-то там грузового терминала!
У этого козла нет серьёзных государственных задач? Чем этот вылупок занимается, кроме того, шо сочиняет сказки и дёшево пиарится своей глупостью.
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Саня, а можно по-коткретнее... В чём результаты его " працювання"?
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Наприклад, наймасштабніший за часів незалежності ремонт доріг.
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Поподробнее можно? Каких именно дорог? Наимасштабнейшее пизд@лово денег за время независимости - это ДА (такие цифры за почти 30 лет не выделялись), а ремонт дорог не, не слышал! Может конечно Миротворец на метро ездит, тогда вопрос закрыт )
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Это Алина, она дает "советы" клиническому идиоту Омельяну, да это правда, её "советы" дорогие. А дешевый у нас только идиотизм, но в нем, у Омельяна конкурентов нет.

Вантажний термінал в аеропорту "Бориспіль" може бути запущено вже цього року, - Омелян - Цензор.НЕТ 3214
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГрузовой терминал в аэропорту "Борисполь" может быть запущен уже в этом году, - Омелян
 
 
 
 
 
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