 Грузовой терминал в аэропорту "Борисполь" может быть запущен уже в этом году, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе встречи с бизнесом в Европейской Бизнес ассоциации.
"Относительно грузовой авиации. У меня вчера были предметные переговоры с мощной компанией, и есть высокая вероятность, что мы можем уже в этом году запустить грузовой терминал в аэропорту "Борисполь", - сказал он.
Омелян отметил, что сейчас есть три варианта развития грузовых мощностей.
"Есть опция реконструкции существующего терминала. Это имеет свои преимущества и недостатки. Во-первых это госкомпания, во-вторых, есть физические ограничения самого терминала. Еще один вариант, есть локация "Укроборонпрома", которая прилегает к взлетной полосе. А также есть наша локация. Компания, которая со вчерашнего дня пребывает с визитом в Украине, посмотрит все три места и потом утвердит решение. Это должен быть бизнес-проект", - сказал Омелян.
Целый министр высвечивает вопрос какого-то там грузового терминала!
У этого козла нет серьёзных государственных задач? Чем этот вылупок занимается, кроме того, шо сочиняет сказки и дёшево пиарится своей глупостью.