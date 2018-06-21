 Грузовой терминал в аэропорту "Борисполь" может быть запущен уже в этом году, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе встречи с бизнесом в Европейской Бизнес ассоциации.

"Относительно грузовой авиации. У меня вчера были предметные переговоры с мощной компанией, и есть высокая вероятность, что мы можем уже в этом году запустить грузовой терминал в аэропорту "Борисполь", - сказал он.

Омелян отметил, что сейчас есть три варианта развития грузовых мощностей.

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"Есть опция реконструкции существующего терминала. Это имеет свои преимущества и недостатки. Во-первых это госкомпания, во-вторых, есть физические ограничения самого терминала. Еще один вариант, есть локация "Укроборонпрома", которая прилегает к взлетной полосе. А также есть наша локация. Компания, которая со вчерашнего дня пребывает с визитом в Украине, посмотрит все три места и потом утвердит решение. Это должен быть бизнес-проект", - сказал Омелян.