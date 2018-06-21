 Правоохранители задержали на Сумщине торговца оружием из зоны АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Сумской области.

Правоохранители Сумщины установили, что житель Липово-Долинского района, три года назад проходя военную службу в зоне ведения боевых действий, сделал несколько хранилищ с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, чтобы впоследствии заняться их реализацией. После демобилизации мужчина подыскивал потенциальных покупателей и предлагал им приобрести свой "товар".

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"Во время очередной такой "сделки" оперативники спецслужб изъяли у него 14 гранат Ф-1 с запалами и почти полтысячи патронов к автомату Калашникова, - говорит Олег Григоров, заместитель начальника ГУНП в Сумской области. - Сейчас мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами)".

Владелец нелегального оружия уже задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в следственный изолятор. По месту жительства подозреваемого продолжаются обыски.