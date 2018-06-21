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 Рада приняла закон о национальной безопасности. ВИДЕО

Верховная Рада Украины утвердила во втором чтении и в целом президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.

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По фракциям:

"Блок Петра Порошенко" - 114

"Народный фронт" - 71

Внефракционные - 26

"Самопомич" - 18

"Батькивщина" - 15

Радикальная партия Олега Ляшко - 3

Группа "Воля народу" - 1

"Оппоблок" - 0

Группа "Партия "Видродження"" - 0

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по обороне обнародовал текст законопроекта о нацбезопасности. ВИДЕО

Напомним, во вторник, 19 июня, на своем заседании Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрел проект Закона о национальной безопасности Украины (реестр.№8068) и рекомендовал к принятию во втором чтении.

5 апреля Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности 5 апреля. В первом чтении законопроект был принят голосами 265 народных депутатов.

Документом предлагается определить механизмы руководства в сфере национальной безопасности и обороны, унормировать структуру и состав сектора безопасности и обороны, систему управления, координации и взаимодействия его органов, ввести комплексный подход к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

Проект закона содержит пять разделов. В 1-м разделе даны определения терминов, используемых в проекте Закона.

Раздел II закрепляет правовые основы и принципы государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, фундаментальные национальные интересы Украины, среди которых обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, членство в Европейском Союзе и в Организации Северо-Атлантичного договора.

Раздел III определяет принципы и механизмы гражданского демократического контроля, полномочия по осуществлению такого контроля законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, органов местного самоуправления и гражданского общества.

Раздел IV определяет состав сектора безопасности и обороны и правовой статус основных органов, входящих в его состав, а также управление и координацию в сфере национальной безопасности.

Раздел V регулирует планирования в сфере национальной безопасности и обороны, определяет основные документы долгосрочного планирования, в частности Стратегию национальной безопасности Украины, Стратегию военной безопасности Украины, Стратегию общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегию кибербезопасности Украины, Национальную разведывательную программу, и порядок их формирования и реализации в документах среднесрочного и краткосрочного планирования.

Проект также предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".

Законопроект принят с учетом предложений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, который предлагает дополнить законопроект:

- перечнем национальных интересов Украины и угроз национальной безопасности Украины, источников и факторов, влияющих на их возникновение, в том числе в гуманитарной, информационной, энергетической, финансово-экономической сферах, а также в сфере противодействия коррупции и предотвращения ее распространения в органах государственной власти;

- определениями таких терминов как: объекты национальной безопасности, субъекты обеспечения национальной безопасности, системы обеспечения национальной безопасности;

- положениями об ограничении сферы общественного контроля исключительно нормами Закона Украины "О государственной тайне";

- привести положения проекта Закона в соответствие с Конституцией Украины и согласовать их с положениями других законов Украины с целью избежания дублирования правовых норм и возникновения коллизий между ними.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У западных партнеров не осталось замечаний к проекту закона "О нацбезопасности", - Винник. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3072702
 
   
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Между Порошенко и Гройсманом разгорелась схватка за контрабанду - эксперт
Рада приняла закон о национальной безопасности - Цензор.НЕТ 9688 Два года Гройсман молчал, все было нормально, и вдруг увидел дыру на границе! На самом деле, смысл в сохранении своего контроля и недопущении «чужаков».
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Закон про нацбезпеку знищує вертикаль військового управління ЗСУ! Посада Начальника Генштаба - Головнокомандувача ЗСУ ділиться на дві, окремо Начальник Генштабу, окремо Головнокомандувач ЗСУ! Всі хочуть спихнути з себе відповідальність за командування військами і перекласти всі свої провали на когось іншого - цапа відбувайла, який нічого не вирішує але буде сидіти в разі провалу на фронті! Це абсолютно неправильно і протирічить основним засадам військового управління! Той хто командує, той і має розпоряджатись резервами, складами, ресурсами! Не може бути так що мафія собі лишить права розпоряджатись грошима і права приймати рішення, а виконувати свої рішення призначить окремого бутафорського командира ЗСУ! Цей закон це ще один удар по національній безпеці України, він шкідливий та неякісний! Порошенко переклав з себе відповідальність за Воєнний кабінет РНБОУ, який взагалі невідомо що, а Начальник Генштабу переклав відповідальність на Головнокомандувача ЗСУ. Накуя нам такі керівники та командири, які бояться відповідальності, які бояться приймати рішення? Закон має бути відмінено і скасовано, це повна маячня а не правовий акт! Система військового управління має забезпечувати можливість командирам приймати всі необхідні рішення для оборони України, а для цього в командирів має бути право розпоряджатись необхідними ресурсами! Без цього не буде успішної оборони та наступу! Досить вже знищувати та доводити до ідіотизму всі системи управління в країні! Мафія має бути відсторонена, засуджена та повішена!
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Между Порошенко и Гройсманом разгорелась схватка за контрабанду - эксперт
Рада ухвалила закон про національну безпеку - Цензор.НЕТ 4244 Два года Гройсман молчал, все было нормально, и вдруг увидел дыру на границе! На самом деле, смысл в сохранении своего контроля и недопущении «чужаков».
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ну вот.а как орали.что не проголосуюют
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Самолайк - как это в духе самого Петра Алексеевича...
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Питера Лайонса вы наверное хотели сказать?
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а сам закон тебе еще ненавистнее петра алексеевича?даже обсуждать не хочешь? Рада приняла закон о национальной безопасности - Цензор.НЕТ 433значит годный закон
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Мені дуже важлива була думка вузькоокого кацапоїда.
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Ванятко (це ж твоє справжнє ім'я?), в даному випадку треба вживати - гарний.
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больше всего мне понравилось слово "стратегия" и ее количество...
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Короче приняли очередное бла-бла-бла... Ниочем. Очередной бред как войну переименовать в гибридную торговлю. Как будто до сих пор в Украине не было законов которые обязаны защищать страну.
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Рада приняла закон о национальной безопасности - Цензор.НЕТ 8179 Миротворец Миротворец

Це головне-
"Также документ начинает реформу силовых ведомств в соответствии со стандартами НАТО." Источник: https://censor.net.ua/n3072657
21.06.2018 09:12
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Чё его читать если закон "пидаризентский"?
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Как мордорчане в футбол с саудитами играли

https://twitter.com/i/status/1009403126284201985
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Поверю когда мой сосед СБУ-шник продаст свой Порш и откроет цирюльню за канавой
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Как то подрвалось уже доверие к ВР.
И всё шо она принимает - воспринимается со скрипом и ищется какой-то подвох.
Это не мы такими стали, это они нас такими сделали.
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Бо для підриву цієї довіри добре працюють пропагандони рашки- та корисні ідіоти з України.
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Саша, сами депутаты нехило подрывают доверие сограждан.
Тут и московит не нужен, шобы наступить на мозоль украинцу. Свои с этим вполне справляются.
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Два человека попали в трудную жизненную ситуацию. В результате один нашел в себе силы вернуться к нормальной жизни, а другой опустился до дна. Оба были в одинаковых условиях.
К чему я? Не вини других. Вини в первую очередь себя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада приняла закон о национальной безопасности. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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