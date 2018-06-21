 Рада приняла закон о национальной безопасности. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.

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По фракциям:

"Блок Петра Порошенко" - 114

"Народный фронт" - 71

Внефракционные - 26

"Самопомич" - 18

"Батькивщина" - 15

Радикальная партия Олега Ляшко - 3

Группа "Воля народу" - 1

"Оппоблок" - 0

Группа "Партия "Видродження"" - 0

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Напомним, во вторник, 19 июня, на своем заседании Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрел проект Закона о национальной безопасности Украины (реестр.№8068) и рекомендовал к принятию во втором чтении.

5 апреля Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности 5 апреля. В первом чтении законопроект был принят голосами 265 народных депутатов.

Документом предлагается определить механизмы руководства в сфере национальной безопасности и обороны, унормировать структуру и состав сектора безопасности и обороны, систему управления, координации и взаимодействия его органов, ввести комплексный подход к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

Проект закона содержит пять разделов. В 1-м разделе даны определения терминов, используемых в проекте Закона.

Раздел II закрепляет правовые основы и принципы государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, фундаментальные национальные интересы Украины, среди которых обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, членство в Европейском Союзе и в Организации Северо-Атлантичного договора.

Раздел III определяет принципы и механизмы гражданского демократического контроля, полномочия по осуществлению такого контроля законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, органов местного самоуправления и гражданского общества.

Раздел IV определяет состав сектора безопасности и обороны и правовой статус основных органов, входящих в его состав, а также управление и координацию в сфере национальной безопасности.

Раздел V регулирует планирования в сфере национальной безопасности и обороны, определяет основные документы долгосрочного планирования, в частности Стратегию национальной безопасности Украины, Стратегию военной безопасности Украины, Стратегию общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегию кибербезопасности Украины, Национальную разведывательную программу, и порядок их формирования и реализации в документах среднесрочного и краткосрочного планирования.

Проект также предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".

Законопроект принят с учетом предложений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, который предлагает дополнить законопроект:

- перечнем национальных интересов Украины и угроз национальной безопасности Украины, источников и факторов, влияющих на их возникновение, в том числе в гуманитарной, информационной, энергетической, финансово-экономической сферах, а также в сфере противодействия коррупции и предотвращения ее распространения в органах государственной власти;

- определениями таких терминов как: объекты национальной безопасности, субъекты обеспечения национальной безопасности, системы обеспечения национальной безопасности;

- положениями об ограничении сферы общественного контроля исключительно нормами Закона Украины "О государственной тайне";

- привести положения проекта Закона в соответствие с Конституцией Украины и согласовать их с положениями других законов Украины с целью избежания дублирования правовых норм и возникновения коллизий между ними.

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