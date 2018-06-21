 Рада приняла закон о национальной безопасности. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.
По фракциям:
"Блок Петра Порошенко" - 114
"Народный фронт" - 71
Внефракционные - 26
"Самопомич" - 18
"Батькивщина" - 15
Радикальная партия Олега Ляшко - 3
Группа "Воля народу" - 1
"Оппоблок" - 0
Группа "Партия "Видродження"" - 0
Напомним, во вторник, 19 июня, на своем заседании Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрел проект Закона о национальной безопасности Украины (реестр.№8068) и рекомендовал к принятию во втором чтении.
5 апреля Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности 5 апреля. В первом чтении законопроект был принят голосами 265 народных депутатов.
Документом предлагается определить механизмы руководства в сфере национальной безопасности и обороны, унормировать структуру и состав сектора безопасности и обороны, систему управления, координации и взаимодействия его органов, ввести комплексный подход к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.
Проект закона содержит пять разделов. В 1-м разделе даны определения терминов, используемых в проекте Закона.
Раздел II закрепляет правовые основы и принципы государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, фундаментальные национальные интересы Украины, среди которых обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, членство в Европейском Союзе и в Организации Северо-Атлантичного договора.
Раздел III определяет принципы и механизмы гражданского демократического контроля, полномочия по осуществлению такого контроля законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, органов местного самоуправления и гражданского общества.
Раздел IV определяет состав сектора безопасности и обороны и правовой статус основных органов, входящих в его состав, а также управление и координацию в сфере национальной безопасности.
Раздел V регулирует планирования в сфере национальной безопасности и обороны, определяет основные документы долгосрочного планирования, в частности Стратегию национальной безопасности Украины, Стратегию военной безопасности Украины, Стратегию общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегию кибербезопасности Украины, Национальную разведывательную программу, и порядок их формирования и реализации в документах среднесрочного и краткосрочного планирования.
Проект также предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".
Законопроект принят с учетом предложений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, который предлагает дополнить законопроект:
- перечнем национальных интересов Украины и угроз национальной безопасности Украины, источников и факторов, влияющих на их возникновение, в том числе в гуманитарной, информационной, энергетической, финансово-экономической сферах, а также в сфере противодействия коррупции и предотвращения ее распространения в органах государственной власти;
- определениями таких терминов как: объекты национальной безопасности, субъекты обеспечения национальной безопасности, системы обеспечения национальной безопасности;
- положениями об ограничении сферы общественного контроля исключительно нормами Закона Украины "О государственной тайне";
- привести положения проекта Закона в соответствие с Конституцией Украины и согласовать их с положениями других законов Украины с целью избежания дублирования правовых норм и возникновения коллизий между ними.
Два года Гройсман молчал, все было нормально, и вдруг увидел дыру на границе! На самом деле, смысл в сохранении своего контроля и недопущении «чужаков».
Два года Гройсман молчал, все было нормально, и вдруг увидел дыру на границе! На самом деле, смысл в сохранении своего контроля и недопущении «чужаков».
Закон про нацбезпеку: невеликий стрибок вперед; кілька кроків назад
Це головне-
"Также документ начинает реформу силовых ведомств в соответствии со стандартами НАТО." Источник: https://censor.net.ua/n3072657
21.06.2018 09:12
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https://twitter.com/i/status/1009403126284201985
И всё шо она принимает - воспринимается со скрипом и ищется какой-то подвох.
Это не мы такими стали, это они нас такими сделали.
Тут и московит не нужен, шобы наступить на мозоль украинцу. Свои с этим вполне справляются.
К чему я? Не вини других. Вини в первую очередь себя.