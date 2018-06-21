 Мы должны быть готовы к эскалации на Донбассе после завершения ЧМ, - Линкявичюс

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс в эфире украинского телеканала в четверг.

"Эффекта от бойкота я не вижу", - сказал он.

При этом литовский дипломат добавил, что проведение ЧМ по футболу в России изначально было плохой идеей.

"Мы знаем опыт после Олимпийских игр в Сочи (2014 года. - Ред.), и мы знаем тоже, что возобновилась агрессия. Не исключено, что и сейчас после этого мирового мероприятия могут быть усугубления. Поэтому мы должны быть готовы к этому", - подчеркнул министр.

Также Линкявичюс отметил, что вопрос освобождения украинских политзаключенных должен подниматься на всех уровнях и международных площадках.

"Я это буду делать, конечно, и призывать своих коллег", - уточнил глава МИД Литвы.

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