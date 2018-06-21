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 Политика Украины
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 Мы должны быть готовы к эскалации на Донбассе после завершения ЧМ, - Линкявичюс

На Донбассе возможна эскалация событий после завершения футбольного первенства, как это было после зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс в эфире украинского телеканала в четверг.

"Эффекта от бойкота я не вижу", - сказал он.

При этом литовский дипломат добавил, что проведение ЧМ по футболу в России изначально было плохой идеей.

"Мы знаем опыт после Олимпийских игр в Сочи (2014 года. - Ред.), и мы знаем тоже, что возобновилась агрессия. Не исключено, что и сейчас после этого мирового мероприятия могут быть усугубления. Поэтому мы должны быть готовы к этому", - подчеркнул министр.

Также Линкявичюс отметил, что вопрос освобождения украинских политзаключенных должен подниматься на всех уровнях и международных площадках.

"Я это буду делать, конечно, и призывать своих коллег", - уточнил глава МИД Литвы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072696
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Дякую за постійну та послідовну підтримку України.
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Это Литовская пластинка с Украиной вообще не связана
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В смысле что эта Литовская песня началась за долго до Донбаса и будет продолжаться после
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Ну, если задолго, то литовцы были правы. Может по-вашему и война в Украине гражданская?
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А вы по конкретнее не могли бы, о чем это речь идет? Ми маємо бути готові до ескалації на Донбасі після завершення ЧС, - Лінкявічус - Цензор.НЕТ 6637
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лучше бы деньгами, а прогнозировать мы сами умеем.
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До этого тема была "Россия не посмотрит на футбол и нападёт прям во время мундиаля, как в Грузии с Олимпиадой". Теперь нужно готовиться к нападению ПОСЛЕ мундиаля.
Если и тогда не нападёт - будем ждать результата аппеляции по Газпрому, тогда точно нападёт, вне зависимости от судебного решения. На случай, если нападения не будет даже после суда - будем готовиться к нападению после подписания (или НЕподписания) договора по газопроводу в обход Украины. Подпишут - Украина не нужна, можно атаковать. Не подпишут - Украина не нужна, но нужна труба, можно атаковать.
Если коротко - к любому мало-мальски значимому событию поднимают волну "Россия нападёт" или хотя бы "Ожидаются кибератаки и провокации". После события и несостоявшихся атак кликуши выглядывают из-за бруствера, находят следующую дату и снова призывают готовиться к нападению. Прям как мальчики-пастухи, кричащие "Волки, волки!".
"И вечный бой, покой нам только снится" (с)
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