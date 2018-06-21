 Мы должны быть готовы к эскалации на Донбассе после завершения ЧМ, - Линкявичюс

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс в эфире украинского телеканала в четверг.
"Эффекта от бойкота я не вижу", - сказал он.
При этом литовский дипломат добавил, что проведение ЧМ по футболу в России изначально было плохой идеей.
"Мы знаем опыт после Олимпийских игр в Сочи (2014 года. - Ред.), и мы знаем тоже, что возобновилась агрессия. Не исключено, что и сейчас после этого мирового мероприятия могут быть усугубления. Поэтому мы должны быть готовы к этому", - подчеркнул министр.
Также Линкявичюс отметил, что вопрос освобождения украинских политзаключенных должен подниматься на всех уровнях и международных площадках.
"Я это буду делать, конечно, и призывать своих коллег", - уточнил глава МИД Литвы.
Если и тогда не нападёт - будем ждать результата аппеляции по Газпрому, тогда точно нападёт, вне зависимости от судебного решения. На случай, если нападения не будет даже после суда - будем готовиться к нападению после подписания (или НЕподписания) договора по газопроводу в обход Украины. Подпишут - Украина не нужна, можно атаковать. Не подпишут - Украина не нужна, но нужна труба, можно атаковать.
Если коротко - к любому мало-мальски значимому событию поднимают волну "Россия нападёт" или хотя бы "Ожидаются кибератаки и провокации". После события и несостоявшихся атак кликуши выглядывают из-за бруствера, находят следующую дату и снова призывают готовиться к нападению. Прям как мальчики-пастухи, кричащие "Волки, волки!".
"И вечный бой, покой нам только снится" (с)