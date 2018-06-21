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 Политика Украины
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Все про:Насиров (672) Антикоррупционный суд (288)

 Насиров ожидает запуска Антикоррупционного суда и хочет, чтобы его дело там рассмотрели в первую очередь

Бывший председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров считает, что Антикоррупционный суд должен немедленно начать работу.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Дискуссию о целесообразности запуска Антикоррупционного суда надо давно заканчивать: АКС должен немедленно начать работу, поскольку на то есть воля людей", - написал Насиров.

Кроме того, он хочет, что его дело там слушалось первым.

"Я не боюсь отдать свою судьбу в руки честному, справедливому суду. Где на судей не давят, где они не боятся и готовы принять решение по закону", - отметил экс-глава ГФС.

Также он выразил уверенность в том, что непременно выиграет этот процесс, а победа именно в Антикоррупционном суде принесет ему "дополнительные моральные и политические дивиденды".

Напомним, Сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

Насиров ожидает запуска Антикоррупционного суда и хочет, чтобы его дело там рассмотрели в первую очередь 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072695
 
 
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Клетчатый волшебный плед хоть не продал? Авось пригодится еще...
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Он уверен, что и там все порешает. И если ничего не изменят в тексте закона - таки да! Порешает!!!
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Апеляція в печерському суді. Чи в суді міста Вапнярка.
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ессно, любой приговор ВАС Насиров помножит на ноль в сельском суде села Криве Колино зарюпинського района.
благодаря поправке, принятой барыгами на сходняке под куполом
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Клетчатое одеяло уже приготовил, можно и в суд на носилках, это будет Оскар
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Чувак уже занял очередь, все талончики уже оплатил на приёмы....к врачам. Насіров очікує запуску Антикорупційного суду і хоче, щоб його справу там розглянули в першу чергу - Цензор.НЕТ 9498
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Видать хорошие поправки Петя пропихнул в *антикоррупционный* суд что даже 100% вор Насиров довольный как слон и с готовностью хочет восстановить свое честное имя и должность Насіров очікує запуску Антикорупційного суду і хоче, щоб його справу там розглянули в першу чергу - Цензор.НЕТ 7853
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Бывший редактор Forbes, а ныне главный редактор Retail Community Юлия Белинская, на своей странице в Facebook написала о выступлении Романа Насирова на встрече Forbes-клуба несколько лет назад. Тогда Насиров был инвестиционным банкиром. На встрече также выступал грузинский реформатор, предприниматель и министр экономики Каха Бендукидзе.
Насиров начал свой вопрос к Бендукидзе так: "В Украине налоги меньше, чем в Европе...", на что Каха его перебил встречным вопросом о том, какой подоходный налог в Украине? Насиров ответить не смог, а Каха констатировал: "У вас даже инвестбанкиры не знают, какие у вас налоги".
А потом Роман Насиров возглавлавил фискальную службу...
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ожидай не ожидай - все равно везде башляй
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНасиров ожидает запуска Антикоррупционного суда и хочет, чтобы его дело там рассмотрели в первую очередь
 
 
 
 
 
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