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 Общество
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Все про:ВНО (184) Центр оценивания качества образования (56) Карандий (21)

 ВНО-2018: 222 участника получили 200 баллов, 12 из них - 200 баллов по двум предметам, - директор УЦОКО Карандий

Директор УЦОКО Вадим Карандий сообщил, что 222 участника внешнего независимого оценивания получили 200 баллов, а 12 из них получили 200 баллов по двум предметам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"12 участников (звезд) ВНО 2018 года получили оценку 200 по двум предметам", - написал Карандий.

Также он добавил, что 24 учреждения общего среднего образования (лидеры) имеют более двух результатов 200 баллов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ВНО по истории Украины не пустили 40 абитуриентов, - УЦОКО

"И звезды, и лидеры получили свою победу на полях математики, физики, химии, биологии. Всего имеем 222 участника ВНО, которые получили свои 200 баллов", - подчеркнул Карандий.

ВНО-2018: 222 участника получили 200 баллов, 12 из них - 200 баллов по двум предметам, - директор УЦОКО Карандий 01

Как сообщалось, ВНО 2018 года стартовало в Украине с 22 мая с теста по математике и завершилась 13 июня тестированием по химии.

Источник: https://censor.net.ua/n3072694
 
   
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Цікаво скільки набере середньостатистичний вчитель років 60-ти.
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Починати треба не з учителів. Починати треба з методистів облво та райво.
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Депутатов ВР прогнать бы по этим тестам!
Думаю, что за 140 баллов никто не переползет...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВНО-2018: 222 участника получили 200 баллов, 12 из них - 200 баллов по двум предметам, - директор УЦОКО Карандий
 
 
 
 
 
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