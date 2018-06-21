 ВНО-2018: 222 участника получили 200 баллов, 12 из них - 200 баллов по двум предметам, - директор УЦОКО Карандий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"12 участников (звезд) ВНО 2018 года получили оценку 200 по двум предметам", - написал Карандий.

Также он добавил, что 24 учреждения общего среднего образования (лидеры) имеют более двух результатов 200 баллов.

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"И звезды, и лидеры получили свою победу на полях математики, физики, химии, биологии. Всего имеем 222 участника ВНО, которые получили свои 200 баллов", - подчеркнул Карандий.

Как сообщалось, ВНО 2018 года стартовало в Украине с 22 мая с теста по математике и завершилась 13 июня тестированием по химии.