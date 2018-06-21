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Все про:Кернес (1059) Луценко (7036) Грановский (37)

 Грановский: Если бы Луценко мог предъявить подозрения Кернесу, он бы это сделал. Это же big fish. Но обстоятельства не позволяют

Если бы Генеральный прокурор Юрий Луценко мог предъявить подозрения действующему мэру Харькова Геннадию Кернесу, то он бы это сделал. Но есть обстоятельства, которые этого не позволяют.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал народный депутат от БПП Александр Грановский, которого называют неофициальным куратором прокуратуры и судебной системы в стране.

Далее приводим отрывок разговора журналиста Цензор.НЕТ с нардепом Грановским.

- Аналитики писали, что Порошенко в канун выборов заручился поддержкой Кернеса, Труханова и Филатова. И именно поэтому, например, уголовное дело Кернеса зависло в суде.

- Кто эти люди, которых вы перечислили?

- Мэры Харькова, Одессы и Днепра.

- Значит, каждый из них стал мэром не благодаря президенту, правда?

- Безусловно.

- Каждый из них точно является личностью. С собственным рейтингом. Я вас пытаюсь подтолкнуть к правильному ответу на этот вопрос. Можно ли предположить, что действующая власть может сделать что-то такое, чтобы не дать этим людям переизбраться? У них же есть собственные силы.

- Может, конечно! Посадить, например. Вспомню, так называемое "кооперативное дело", в рамках которого с Михаила Добкина неприкосновенность сняли. А Кернесу даже подозрение не вручили, хотя их обоих в первый же день разгоревшегося скандала Луценко назвал подозреваемыми.

- Не знаю ничего об этом. Я думаю, что если вы спросите у Кернеса, то он что-то на этот вопрос ответит.

- Нет. Он ответил мне на этот вопрос: "Без комментариев". У нас с ним закончилось интервью тем, что он меня выгнал.

- Выгнал. Так бывает. Смотрите, я не знаю об этом деле ничего.

- О "кооперативном деле"?! Вы голосовали за снятие неприкосновенности с Добкина?

- Голосовал за все, кроме ареста.

- И ничего не знаете об этом деле?! То есть голосовали, не разобравшись?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Иначе будет п#здорез": Кернес снял с повестки дня сессии вопрос о передаче земли "Металлиста" фирме Курченко. ВИДЕО

- Нет-нет, я имею в виду, не знаю того, что происходит сегодня. Думаю, что понимаю, как рассуждает Юрий Витальевич (Луценко, - ред.). Если бы Юрий Витальевич мог предъявить подозрения действующему мэру Харькова, поверьте мне, он бы это сделал. Это же так называемая big fish ("большая рыба" - англ.) . Но, наверное, обстоятельства не позволяют.

- Или Пётр Алексеевич?

- Мы уже с вами разобрались, Петр Алексеевич не может взять волшебную палочку и отправлять лучики - тот сюда, тот сюда. Вы верите в то, что Луценко не предъявил бы подозрение Кернесу, если бы...

- Если бы его об этом попросил Порошенко? Безусловно. Сам Юрий Витальевич в начале, повторюсь, называл даже Кернеса подозреваемым. А потом все затихло.

- Тогда давайте так. Мы с вами договоримся об отдельной встрече, вы принесёте бумажечки. Если придём к выводу, что есть основания предъявлять подозрение Кернесу, я на этот вопрос буду по-другому реагировать. Пока же я приблизительно чувствую, как Юрий Витальевич мог бы рассуждать. Для него это было бы прикольно словить такую крупную рыбу. Поэтому я думаю, что он неспроста не предъявляет.

- И я думаю, что неспроста, но у нас с вами разные "неспроста".

- Наверное. Дальше. Труханов. Его дело ведет НАБУ. Где тут Пётр Алексеевич? О чём говорить? По Филатову, насколько известно, нет никаких производств.

Полный текст интервью с Александром Грановским читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грановский: Я не занимаюсь какими-то сложными теневыми процессами. Никакого бизнеса. Я принимаю участие в написании законопроектов

Источник: https://censor.net.ua/n3072692
 
 
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Это жирное ебало мы теперь будем видеть по всем веткам?
Никого не интересуют мысли это запухшего кабана, как и его хозяина впрочем.
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глядя на грановского- хочется только пустить под нож, как кабана, который набрал достаточого веса для забоя
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Поняли, что полностью никто читать не будет, решили по кусочкам целый день стравливать. Ешьте, не подавитесь.
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Пока же я приблизительно чувствую(С) у флюгера идет поправка на ветер...
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Обстоятельства не позволяют... в Украине ни одного высокопоставленного барыгу обстоятельства не позволяют тронуть...
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скамейка гепы по цене нового легкового авто.

В 1992 г. Кернес привлекался к уголовной ответственности по ст. 142 ч. 2 (разбой). Лица, с которыми он проходил по материалам уголовного дела:

- Беженар Николай Георгиевич, судим;
- Ишенко Сергей Николаевич, судим;
- Кошель Виктор Павлович, судим, клички «Коша», «Кошелек»;
- Лучников Юрий Алексеевич, судим;
- Ниц Владимир Викторович, судим, кличка «Кабатя»;
- Борис Александр Всеволодович, судим;
- Мережко Станислав Алексеевич, судим;
- Шеремет Валерий Иванович, судим, кличка «Ширма»;
- Клеба Владимир Константинович, судим, кличка «Гапон» (убит);
- Алеев Ренат Абдулхаевич, судим;
- Дашин Сергей Иванович, судим;
- Ревякин Игорь Олегович, судим;
- Долгих Виктор Данилович, судим;
- Лапшин Александр Георгиевич, судим, кличка «Лапа»;
- Шестаков Сергей Владимирович, судим;
- Лукстин Александр Александрович, судим, кличка «Лука»;
- Думский Станислав Борисович, судим;
- Ивахник Маргарита Алексеевна, судима;
- Спектор Галина Леонидовна, судима;
- Баев Николай Павлович, судим, директор СП «Ново-Салтовский рынок»;
- Фисаков Юрий Николаевич, судим;
- Марценюк Александр Викторович, судим, учредитель ряда коммерческих структур;
- Варавин Эдуард Александрович, судим, кличка «Мультик».

К

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а вот какие претензии к скрытым и открытым коллаборантам - Кернесу и ему подобным?
Мы же все знаем, что они в обойме ничтожества порашенка....

Грановский: Если бы Луценко мог предъявить подозрения Кернесу, он бы это сделал. Это же big fish. Но обстоятельства не позволяют - Цензор.НЕТ 8884 Sergey Naumovich з Sergii Naumovych.
1 год ·

Кроссаффчеки! Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Григорий Суркис полетят 24 июня в РФ на матч "Россия - Уругвай".
Полетят по любезному приглашению помощника Путина Владислава Суркова. Из аэропорта Жуляны самолетом Фалькон-900, бортовой номер P4-GE.
Такая инфа.
"Солдат, ты там нас пока прикрой на Донбассе, а мы слетаем в РФ на футбол! Поболеем за сборную России!"
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та тебе счас порохоботы идоры расскажут шо медведчук герой и на самом деле летит вытаскивать наших пленных, прикрываясь футболом, а нажрется он и будет целоваться в десны с салупенфюрером исключительно для маскировки
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прокурор, которому какие-то обстоятельства не позволяют выполнять служебные обязанности, это хреновый прокурор, таких положено увольнять.
Грановский: Если бы Луценко мог предъявить подозрения Кернесу, он бы это сделал. Это же big fish. Но обстоятельства не позволяют - Цензор.НЕТ 6237
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Можно только догадываться, какие "обстоятельства" не позволяют...
Грановский: Если бы Луценко мог предъявить подозрения Кернесу, он бы это сделал. Это же big fish. Но обстоятельства не позволяют - Цензор.НЕТ 3598
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Что значит, "неофициальный куратор прокуратуры и судебной системы в стране"??????? Грановский: Если бы Луценко мог предъявить подозрения Кернесу, он бы это сделал. Это же big fish. Но обстоятельства не позволяют - Цензор.НЕТ 272
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Та у него там всё(!) тройного значения и хрена шо понять. Тот ещё уж.
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Смотрящий за прокурорами и судьями от Петра.
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Судя по тому, что пишут об этом Грановском, скорее Пётр под его контролем находится. Грановский: Если бы Луценко мог предъявить подозрения Кернесу, он бы это сделал. Это же big fish. Но обстоятельства не позволяют - Цензор.НЕТ 8128
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Ох, красавчик! Не дай Бог у такого угря интервью брать. Он же, падла, из стакана в стакан переливает... А после публикации заставит опровержение писать, бо окажется, что он вовсе не то имел ввиду и его не так поняли.
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Луцик - защеканец, как и всё чиККолитное шобло!
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Госдеп США вслед за МВФ потребовал от Порошенко исправить закон об антикоррупционном суде
Грановский: Если бы Луценко мог предъявить подозрения Кернесу, он бы это сделал. Это же big fish. Но обстоятельства не позволяют - Цензор.НЕТ 2802 Во вторник вечером в телефонном разговоре с президентов Украины Петром Порошенко глава МВФ Кристин Лагард четко указала на необходимость срочного устранения фальсификаций от коррумпированной власти в законе об антикоррупционном суде. Поскольку же на протяжении вчерашнего дня от Банковой не последовало внятных заявлений на сей счет, то поздно вечером по киевскому времени продублировал данное требование …
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Знаете, что лично меня пугает в этой ситуации..? Что под таким принуждением к реформам от запада пэтя тупо и открыто ляжет под парашу..
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именно к этому все идет, кремляди намного ближе нашим барыгам, чем проклятый Запад
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Конечно ближе..одна кгбэшная школа..
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Слишком много бабла уже вложено в Украину со стороны Запада. Если Вальцман и ляжет, то все его бабки накроются. А Воно дюже их любить. Вряд ли он пойдёт на это. Только разве, что продав Украину, как Индюкович лярдов за 5.
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>> пэтя тупо и открыто ляжет под парашу..

вот тогда параше придет быстрый и неизбежный песец.
Грановский: Если бы Луценко мог предъявить подозрения Кернесу, он бы это сделал. Это же big fish. Но обстоятельства не позволяют - Цензор.НЕТ 9044
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Если бы мог? Чтобы такое мочь нужны знания и яйца. А у Луцыка ни знаний ни яиц. Только пьяные понты
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Рожа, у куратора... курирующая. Прикидыается Кларой Целкин. Никуя не видел, никуя не знает.

Труханов - личность. Это ж надо допистется до такого ужаса, шобы бандита, с Ангертовского кодла, назвать личностью.
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Личности у нас на фронте погибают, вонючая, жирная морда!
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Шото сегодня перебор с этой лживой воровской рожей.Ни слова правды,все в стиле верных рошеновцев.Никаго не трогаем патаму что они петюню поддерживают и перед выборами ну очень нужные люди что шоколадный зад опять на трон посадить.
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Вы посмотрите на эту пухленькую харю с пятачком, на эти пухленькие ручки, на это невинное и детское выражение кабанячьего лица, заплывшего жиром и смальцем. О чём с этой тварью можно вообще разговаривать, кроме, как посадки в тюрьму?
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дело в том, что им очень тяжко. неимоверно тяжко. ну сам посуди: нормальный чек вкалывает весь год, чтобы раз в году улететь на теплые края и попить текилы с бейлис с пивом, притворяясь довольным жизнью и крутым и беззаботным.
А вот луценке и ему подобным наоборот, приходится весь год притворяться скромным и тока пару раз в году, улетев в теплые края он может расслабиться и вести себя естественно.

Они считают, что ихнее притворство намного тяжелее моего
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В день принятия закона об антикоррупционном суде жена генпрокурора пришла в Раду в пиджаке почти за 76 000 гривен
Ирина Луценко носит Dolce & Gabbana
https://strana.ua/articles/private-life/145326-nardep-lutsenko-prishla-v-radu-v-pidzhake-pochti-za-76-000-hriven.html
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"После неудачи на выборах против Александра Грановского были возбуждены десятки уголовных дел по подозрению в невыплате налогов. Но вскоре, после неоднократных поездок в Израиль и начала его активной деятельности в хасидском движении ХАБАД, все дела против бизнесмена были закрыты". "Александр Грановский - член Попечительского совета Еврейской Конфедерации Украины. Президент движения «Всемирный ХАБАД» и финансист еврейской общины Одессы". "Известно, что именно отец бизнесмена - Геннадий Грановский - после провозглашения Украиной независимости добился разрешения бреславским хасидам регулярно бывать на могиле рабби Нахмана в Умани и приобрести землю, на которой расположена могила этого почитаемого праведника". Ну шо, осталось только поздравить хасидов с успешно проведенной операцией. Грановский: Если бы Луценко мог предъявить подозрения Кернесу, он бы это сделал. Это же big fish. Но обстоятельства не позволяют - Цензор.НЕТ 3541
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Если суды и прокуратура действительно под контролем Грановского, то это колониальтная администрация. Они получили таки Эрец-Украину. Кто там не верил? Грановский: Если бы Луценко мог предъявить подозрения Кернесу, он бы это сделал. Это же big fish. Но обстоятельства не позволяют - Цензор.НЕТ 6923
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ви так говорите как-будто в этом есть что-то плохое
Грановський: Якби Луценко міг висунути підозри Кернесу, він би це зробив. Це ж big fish. Але обставини не дозволяють - Цензор.НЕТ 5577
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ну и ряха .маланская наверняка на сумму двух пенсий несчастных пенсионеров в день прожерает .
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Думаю, "способности" этого патриота сильно занижены.
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Вот на россии все с этим делом просто, чиновника нельзя посадить если он запутинский, у нас нужны какие то доказательства, ну к примеру обвешанный колорадскими ленточками и топить за русский мир это уж точно не доказательство...
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Бедный акаш. И бедное Свинорыло.
Ничего они не могут, ни за что не отвечают и ни на что не способны. Зато как открываются школы/детские садики/шашлычные - так сразу - це МОЯ реформа, це МОЯ перемога.
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Пани Ирина молодец, красиво этого самодовольного хлыща "раскрыла". Давайте так, принесите бумажечки. (С)
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Ни один высокопоставленный коррупционер при Порошенко не был посажен. Ни один, это факт.
Порошенко будучи сам коррупционером, является ныне крышей для всех коррупционеров.
Пока существует Порошенко в кресле президента, коррупция в стране будет только процветать.
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Озвучьте пожалуйста сумму обстоятельств. Чтобы мы понимали, насколько они серьезные.
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Если бы Луценко мог...вот так просто взял и назвал гениального пгокугога ИМПОТЕНТОМ..бггг
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Какие обстоятельства понятно. Все они, как и Ахметов, попутчики Порошенко, как выразился Луценко. Подельники
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГрановский: Если бы Луценко мог предъявить подозрения Кернесу, он бы это сделал. Это же big fish. Но обстоятельства не позволяют
 
 
 
 
 
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