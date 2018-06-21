 Грановский: Если бы Луценко мог предъявить подозрения Кернесу, он бы это сделал. Это же big fish. Но обстоятельства не позволяют

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал народный депутат от БПП Александр Грановский, которого называют неофициальным куратором прокуратуры и судебной системы в стране.
Далее приводим отрывок разговора журналиста Цензор.НЕТ с нардепом Грановским.
- Аналитики писали, что Порошенко в канун выборов заручился поддержкой Кернеса, Труханова и Филатова. И именно поэтому, например, уголовное дело Кернеса зависло в суде.
- Кто эти люди, которых вы перечислили?
- Мэры Харькова, Одессы и Днепра.
- Значит, каждый из них стал мэром не благодаря президенту, правда?
- Безусловно.
- Каждый из них точно является личностью. С собственным рейтингом. Я вас пытаюсь подтолкнуть к правильному ответу на этот вопрос. Можно ли предположить, что действующая власть может сделать что-то такое, чтобы не дать этим людям переизбраться? У них же есть собственные силы.
- Может, конечно! Посадить, например. Вспомню, так называемое "кооперативное дело", в рамках которого с Михаила Добкина неприкосновенность сняли. А Кернесу даже подозрение не вручили, хотя их обоих в первый же день разгоревшегося скандала Луценко назвал подозреваемыми.
- Не знаю ничего об этом. Я думаю, что если вы спросите у Кернеса, то он что-то на этот вопрос ответит.
- Нет. Он ответил мне на этот вопрос: "Без комментариев". У нас с ним закончилось интервью тем, что он меня выгнал.
- Выгнал. Так бывает. Смотрите, я не знаю об этом деле ничего.
- О "кооперативном деле"?! Вы голосовали за снятие неприкосновенности с Добкина?
- Голосовал за все, кроме ареста.
- И ничего не знаете об этом деле?! То есть голосовали, не разобравшись?
- Нет-нет, я имею в виду, не знаю того, что происходит сегодня. Думаю, что понимаю, как рассуждает Юрий Витальевич (Луценко, - ред.). Если бы Юрий Витальевич мог предъявить подозрения действующему мэру Харькова, поверьте мне, он бы это сделал. Это же так называемая big fish ("большая рыба" - англ.) . Но, наверное, обстоятельства не позволяют.
- Или Пётр Алексеевич?
- Мы уже с вами разобрались, Петр Алексеевич не может взять волшебную палочку и отправлять лучики - тот сюда, тот сюда. Вы верите в то, что Луценко не предъявил бы подозрение Кернесу, если бы...
- Если бы его об этом попросил Порошенко? Безусловно. Сам Юрий Витальевич в начале, повторюсь, называл даже Кернеса подозреваемым. А потом все затихло.
- Тогда давайте так. Мы с вами договоримся об отдельной встрече, вы принесёте бумажечки. Если придём к выводу, что есть основания предъявлять подозрение Кернесу, я на этот вопрос буду по-другому реагировать. Пока же я приблизительно чувствую, как Юрий Витальевич мог бы рассуждать. Для него это было бы прикольно словить такую крупную рыбу. Поэтому я думаю, что он неспроста не предъявляет.
- И я думаю, что неспроста, но у нас с вами разные "неспроста".
- Наверное. Дальше. Труханов. Его дело ведет НАБУ. Где тут Пётр Алексеевич? О чём говорить? По Филатову, насколько известно, нет никаких производств.
Полный текст интервью с Александром Грановским читайте ЗДЕСЬ.
Никого не интересуют мысли это запухшего кабана, как и его хозяина впрочем.
В 1992 г. Кернес привлекался к уголовной ответственности по ст. 142 ч. 2 (разбой). Лица, с которыми он проходил по материалам уголовного дела:
- Беженар Николай Георгиевич, судим;
- Ишенко Сергей Николаевич, судим;
- Кошель Виктор Павлович, судим, клички «Коша», «Кошелек»;
- Лучников Юрий Алексеевич, судим;
- Ниц Владимир Викторович, судим, кличка «Кабатя»;
- Борис Александр Всеволодович, судим;
- Мережко Станислав Алексеевич, судим;
- Шеремет Валерий Иванович, судим, кличка «Ширма»;
- Клеба Владимир Константинович, судим, кличка «Гапон» (убит);
- Алеев Ренат Абдулхаевич, судим;
- Дашин Сергей Иванович, судим;
- Ревякин Игорь Олегович, судим;
- Долгих Виктор Данилович, судим;
- Лапшин Александр Георгиевич, судим, кличка «Лапа»;
- Шестаков Сергей Владимирович, судим;
- Лукстин Александр Александрович, судим, кличка «Лука»;
- Думский Станислав Борисович, судим;
- Ивахник Маргарита Алексеевна, судима;
- Спектор Галина Леонидовна, судима;
- Баев Николай Павлович, судим, директор СП «Ново-Салтовский рынок»;
- Фисаков Юрий Николаевич, судим;
- Марценюк Александр Викторович, судим, учредитель ряда коммерческих структур;
- Варавин Эдуард Александрович, судим, кличка «Мультик».
К
Мы же все знаем, что они в обойме ничтожества порашенка....
Sergey Naumovich з Sergii Naumovych.
1 год ·
Кроссаффчеки! Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Григорий Суркис полетят 24 июня в РФ на матч "Россия - Уругвай".
Полетят по любезному приглашению помощника Путина Владислава Суркова. Из аэропорта Жуляны самолетом Фалькон-900, бортовой номер P4-GE.
Такая инфа.
"Солдат, ты там нас пока прикрой на Донбассе, а мы слетаем в РФ на футбол! Поболеем за сборную России!"
Во вторник вечером в телефонном разговоре с президентов Украины Петром Порошенко глава МВФ Кристин Лагард четко указала на необходимость срочного устранения фальсификаций от коррумпированной власти в законе об антикоррупционном суде. Поскольку же на протяжении вчерашнего дня от Банковой не последовало внятных заявлений на сей счет, то поздно вечером по киевскому времени продублировал данное требование …
вот тогда параше придет быстрый и неизбежный песец.
Труханов - личность. Это ж надо допистется до такого ужаса, шобы бандита, с Ангертовского кодла, назвать личностью.
А вот луценке и ему подобным наоборот, приходится весь год притворяться скромным и тока пару раз в году, улетев в теплые края он может расслабиться и вести себя естественно.
Они считают, что ихнее притворство намного тяжелее моего
Ирина Луценко носит Dolce & Gabbana
https://strana.ua/articles/private-life/145326-nardep-lutsenko-prishla-v-radu-v-pidzhake-pochti-za-76-000-hriven.html
Ничего они не могут, ни за что не отвечают и ни на что не способны. Зато как открываются школы/детские садики/шашлычные - так сразу - це МОЯ реформа, це МОЯ перемога.
Порошенко будучи сам коррупционером, является ныне крышей для всех коррупционеров.
Пока существует Порошенко в кресле президента, коррупция в стране будет только процветать.