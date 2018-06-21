 Грановский: Если бы Луценко мог предъявить подозрения Кернесу, он бы это сделал. Это же big fish. Но обстоятельства не позволяют

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал народный депутат от БПП Александр Грановский, которого называют неофициальным куратором прокуратуры и судебной системы в стране.

Далее приводим отрывок разговора журналиста Цензор.НЕТ с нардепом Грановским.

- Аналитики писали, что Порошенко в канун выборов заручился поддержкой Кернеса, Труханова и Филатова. И именно поэтому, например, уголовное дело Кернеса зависло в суде.

- Кто эти люди, которых вы перечислили?

- Мэры Харькова, Одессы и Днепра.

- Значит, каждый из них стал мэром не благодаря президенту, правда?

- Безусловно.

- Каждый из них точно является личностью. С собственным рейтингом. Я вас пытаюсь подтолкнуть к правильному ответу на этот вопрос. Можно ли предположить, что действующая власть может сделать что-то такое, чтобы не дать этим людям переизбраться? У них же есть собственные силы.

- Может, конечно! Посадить, например. Вспомню, так называемое "кооперативное дело", в рамках которого с Михаила Добкина неприкосновенность сняли. А Кернесу даже подозрение не вручили, хотя их обоих в первый же день разгоревшегося скандала Луценко назвал подозреваемыми.

- Не знаю ничего об этом. Я думаю, что если вы спросите у Кернеса, то он что-то на этот вопрос ответит.

- Нет. Он ответил мне на этот вопрос: "Без комментариев". У нас с ним закончилось интервью тем, что он меня выгнал.

- Выгнал. Так бывает. Смотрите, я не знаю об этом деле ничего.

- О "кооперативном деле"?! Вы голосовали за снятие неприкосновенности с Добкина?

- Голосовал за все, кроме ареста.

- И ничего не знаете об этом деле?! То есть голосовали, не разобравшись?

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- Нет-нет, я имею в виду, не знаю того, что происходит сегодня. Думаю, что понимаю, как рассуждает Юрий Витальевич (Луценко, - ред.). Если бы Юрий Витальевич мог предъявить подозрения действующему мэру Харькова, поверьте мне, он бы это сделал. Это же так называемая big fish ("большая рыба" - англ.) . Но, наверное, обстоятельства не позволяют.

- Или Пётр Алексеевич?

- Мы уже с вами разобрались, Петр Алексеевич не может взять волшебную палочку и отправлять лучики - тот сюда, тот сюда. Вы верите в то, что Луценко не предъявил бы подозрение Кернесу, если бы...

- Если бы его об этом попросил Порошенко? Безусловно. Сам Юрий Витальевич в начале, повторюсь, называл даже Кернеса подозреваемым. А потом все затихло.

- Тогда давайте так. Мы с вами договоримся об отдельной встрече, вы принесёте бумажечки. Если придём к выводу, что есть основания предъявлять подозрение Кернесу, я на этот вопрос буду по-другому реагировать. Пока же я приблизительно чувствую, как Юрий Витальевич мог бы рассуждать. Для него это было бы прикольно словить такую крупную рыбу. Поэтому я думаю, что он неспроста не предъявляет.

- И я думаю, что неспроста, но у нас с вами разные "неспроста".

- Наверное. Дальше. Труханов. Его дело ведет НАБУ. Где тут Пётр Алексеевич? О чём говорить? По Филатову, насколько известно, нет никаких производств.

Полный текст интервью с Александром Грановским читайте ЗДЕСЬ.

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