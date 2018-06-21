"В Совфеде возмутились предсказанием Кикабидзе, что РФ распадется подобно СССР"...

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Газета.ru", данный факт Кикабидзе озвучил в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

Читайте также: Россия стремится отвоевать Украину и вернуть СССР, - Порошенко

Актер рассказал о своей ненависти к государственному гербу СССР. По его словам, серп и молот были выбраны в качестве элементов герба некомпетентными руководителями из-за плохой жизни страны.

Кроме того, он признался, что трудно было представить, чтобы такую большую страну можно было "разнести в пух и прах". Однако, по словам Кикабидзе, Россия также движется по тому же пути распада, по которому шел СССР.

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на такие слова Кикабидзе заявил, что только благодаря Советскому Союзу актер приобрел известность, а иначе "был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы". "Годы он набрал, мудрости — нет", - отметил сенатор.