"В Совфеде возмутились предсказанием Кикабидзе, что РФ распадется подобно СССР"...

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Газета.ru", данный факт Кикабидзе озвучил в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.
Актер рассказал о своей ненависти к государственному гербу СССР. По его словам, серп и молот были выбраны в качестве элементов герба некомпетентными руководителями из-за плохой жизни страны.
Кроме того, он признался, что трудно было представить, чтобы такую большую страну можно было "разнести в пух и прах". Однако, по словам Кикабидзе, Россия также движется по тому же пути распада, по которому шел СССР.
Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на такие слова Кикабидзе заявил, что только благодаря Советскому Союзу актер приобрел известность, а иначе "был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы". "Годы он набрал, мудрости — нет", - отметил сенатор.
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели о*уенно так.
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?!
Бом
Бом-бом-бом,
Бом-бом-бом-бом
Бом-бом-бом!
Сгорел Медведев и Навальный,
И будущий и бывший мэр;
Лужков приехал как специально,
Но не успел принять он мер.
Горели люди на Болотной,
ОМОН сгорел и все менты,
А с неба дождик шел кислотный,
Еще для большей красоты.
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?!
Бом
Бом-бом-бом,
Бом-бом-бом-бом
Бом-бом-бом!
Останкино сгорело быстро,
А утонуть бы не смогло,
Горели замки, что на Истре,
Горели медленно, назло.
И Храм Спасителя, и бани,
Хачи сгорели, москвичи,
А дома ждали россияне,
Когда остынут кирпичи.
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?!
Бом
Бом-бом-бом,
Бом-бом-бом-бом
Бом-бом-бом!
О как...
А к гравитации, к вращению планет вокруг солнца, или к томк, что вода мокрая, у них нет претензий?!
Это как-то нелогично...
https://twitter.com/i/status/1009403126284201985