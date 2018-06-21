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Все про:Кикабидзе (16) СССР (666) Совфед России (9)

 В Совфеде возмутились предсказанием Кикабидзе, что РФ распадется подобно СССР

Известный грузинский актер и исполнитель Вахтанг Кикабидзе заявил, что Россия движется по тому же пути распада, по которому шел СССР. В Совфеде РФ болезненно восприняли такое предсказание.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Газета.ru", данный факт Кикабидзе озвучил в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

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Актер рассказал о своей ненависти к государственному гербу СССР. По его словам, серп и молот были выбраны в качестве элементов герба некомпетентными руководителями из-за плохой жизни страны. 

Кроме того, он признался, что трудно было представить, чтобы такую большую страну можно было "разнести в пух и прах". Однако, по словам Кикабидзе, Россия также движется по тому же пути распада, по которому шел СССР.

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на такие слова Кикабидзе заявил, что только благодаря Советскому Союзу актер приобрел известность, а иначе "был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы". "Годы он набрал, мудрости — нет", - отметил сенатор.

Источник: https://censor.net.ua/n3072690
 
   
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Шнур очень хорошо все высказал в эпичной песне про продажную мацву:

Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели о*уенно так.

Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?!
Бом
Бом-бом-бом,
Бом-бом-бом-бом
Бом-бом-бом!

Сгорел Медведев и Навальный,
И будущий и бывший мэр;
Лужков приехал как специально,
Но не успел принять он мер.

Горели люди на Болотной,
ОМОН сгорел и все менты,
А с неба дождик шел кислотный,
Еще для большей красоты.

Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?!
Бом
Бом-бом-бом,
Бом-бом-бом-бом
Бом-бом-бом!

Останкино сгорело быстро,
А утонуть бы не смогло,
Горели замки, что на Истре,
Горели медленно, назло.

И Храм Спасителя, и бани,
Хачи сгорели, москвичи,
А дома ждали россияне,
Когда остынут кирпичи.

Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?!
Бом
Бом-бом-бом,
Бом-бом-бом-бом
Бом-бом-бом!
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"В Совфеде возмутились предсказанием Кикабидзе, что РФ распадется подобно СССР"...
О как...
А к гравитации, к вращению планет вокруг солнца, или к томк, что вода мокрая, у них нет претензий?!
Это как-то нелогично... У Раді Федерації обурилися передбаченням Кікабідзе, що РФ розпадеться подібно до СРСР - Цензор.НЕТ 5305
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У Путина Башкирия где-то рядом с Украиной, у этого деятеля - Грузия в Европе. Какие люди умные!
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Наталья, доброго дня. Грузия самая что ни на есть Европа.
У Раді Федерації обурилися передбаченням Кікабідзе, що РФ розпадеться подібно до СРСР - Цензор.НЕТ 4931
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Алексей Пушков уже сенатор! Когда увидел (услышал) Лешу, он так грязно ругал Президента Латвии, что удивился - кто же это? Тут представляют - Алексей Пушков, профессор ГМИМО. Сразу же вспомнился анекдот. "Экзамен в МИМО. Задача: советский военный корабль потопил рыбачье судно африканской страны. Ответ МИД СССР на наоту протеста африканской страны. Экзаменатор студенту - Ну, что же, не плохо, не плохо, но вынужден поставить 3 балла. - За что профессор?! - Во-первых "не @бет" пишется через пробел, а во-вторых - "черножопая обезьяна" надо писать с большой буквы, все-таки президент страны!" Спасибо, Леша, что тогда напомнили этот анекдот.
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интересно а кто из наших знаменитостей может такое сказать?
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Да уж, и не Пушку тявкать в его сторону...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Совфеде возмутились предсказанием Кикабидзе, что РФ распадется подобно СССР
 
 
 
 
 
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