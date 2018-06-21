EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1037  47
Все про:ГТС (877) Садовый (316)

 Садовый предложил в Брюсселе привлечь европейцев к управлению украинской ГТС

Правительства и компании стран Европейского Союза нужно максимально привлечь к управлению, модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы.

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый заявил во время визита в Брюссель, где он встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Йоханнесом Ханом и лидерами двух ведущих европейских партий – Жозефом Долем и Гансом ван Балено, сообщает 24tv.ua.

По словам главы Львова, учитывая угрозу "Северного потока-2", Украина должна выработать четкое предложение европейским партнерам по использованию собственной газотранспортной системы.

Такого предложения не существует, и это становится вопросом национальной безопасности. По нашему мнению, предложение должно заключаться в максимальном привлечении европейских правительств и компаний к управлению, модернизации и эксплуатации нашей ГТС, – отметил Садовый.

Он пояснил, что структуры ЕС не до конца знают как повлиять на развитие проекта "Северный поток-2".

"В определенных кругах существует осторожное убеждение, что это вредый для Европы проект, но ключевая мысль – это дела бизнеса. Да и против позиции Берлина, который лоббирует проект, никто идти не хочет", – отметил Садовый.

Также городской председатель Львова констатировал, что Украина должна делать четкие предложения европейским партнерам, а не только просить и требовать.

"Мы готовы работать с Президентом и правительством над этим, даже находясь в оппозиции. Это надо делать уже. Хотя дела пойдут значительно быстрее, когда "Самопомич" придет к власти", – отметил Садовый.

Садовый предложил в Брюсселе привлечь европейцев к управлению украинской ГТС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072688
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
с украинской гтс правильные пацаны получают и не садовому тут права качать
 показать весь комментарий
 
 
А какие у него полномочия что то там предлагать?
 показать весь комментарий
 
 
Не у повноваженнях справа, а у відповідальності за запропоноване.
А відповідальності в Садового жодної.
 показать весь комментарий
 
 
Ти її будував, ту ГТС, що пропонуєш її европейцям віддати?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, может, он под эту тему мусор в Брюссель возить добазарится.
 показать весь комментарий
 
 
всегда думала что он - СадовОй... но если вы пишите - СадовЫй... не хай будет садовый
 показать весь комментарий
 
 
думать можеш що завгодно, а у пашпорті так написано
 показать весь комментарий
 
 
Вася... Вас... Васи... Василіса?!! ото чудасія! Садовий запропонував у Брюсселі залучити європейців до управління українською ГТС - Цензор.НЕТ 1960 так ти жінка? чи то інший користувач під таким же нікнейом?
 показать весь комментарий
 
а треба? Василий Шевченко (і купа буков з цифрами) - відомий вам персонаж чи то ви так шифрувалися? так/ні? запитання/відповідь і нічого понад те Садовий запропонував у Брюсселі залучити європейців до управління українською ГТС - Цензор.НЕТ 9409
 показать весь комментарий
 
Где Брюссель, где Садовий, где ГТС...
С таким же примерно успехом мы с кумом, когда напьемся, проблемы Гондураса решаем.
 показать весь комментарий
 
 
то може в мери, до нашого Педаліка в конкуренти?
на Хрещатику вИшень хоч не сади - ще горобці там не сра:и...)
 показать весь комментарий
 
Если педалик с музеем не порешает, мы его точно подвинем. А то у него, походу, тоже Гондурас в голове.
 показать весь комментарий
 
хочется откатов ,просто непод*емніх и ото всех,кто на пороге появляется...
там много жаждущих в команде прижилось...не стесняясь назівают цифрі..
 показать весь комментарий
 
Кстати, к Садовому претензий ноль. У него же других проблем нет. Во Львове он мусор уже весь собрал и переработал, из соседних областей завозить приходится. Дороги починил, аж ездить скучно, водилы на ходу засыпают. Детских садиков понастроил, теперь там вечный недобор, за детьми в очереди стоят, на семь лет уже расписана. Остается Гондурас и ГТС. Без вариантов.
 показать весь комментарий
 
 
в соседких огородах огурці всегда повкусней...
 показать весь комментарий
 
тогда такое лицо,вроде бі и не их крім...
 показать весь комментарий
 
Так уже лет 15-20 привлекают, но желающих мало, дураков на всех не хватает!
 показать весь комментарий
 
"Мы готовы работать с Президентом и правительством над этим, даже находясь в оппозиции. Источник: https://censor.net.ua/n3072688 "

Надо так понимать, что Порошенко против этого?

Более 10 всемирно известных компаний заявили о желании участвовать в управлении ГТС Украины, - Порошенко

17.02.2018

"...

"Работа проведена очень большая. НАК "Нафтогаз" нанял советника,
который готовит предложение по управлению газотранспортной системой
Украины в полном соответствии с международными правилами,
прозрачно...Уже больше десятка всемирно известных компаний заявили о
своем желании принимать в этом участие", - подчеркнул Порошенко.

При этом президент отметил, что правительство уже приняло соответствующие важные решения.
..."

https://112.ua/ekonomika/bolee-10-vsemirno-izvestnyh-kompaniy-zayavili-o-zhelanii-uchastvovat-v-upravlenii-gts-ukrainy--poroshenko-433660.html
 показать весь комментарий
 
Он , садовой, готов был работать с президентом и по вывозу львовского мусора. Но его недооценили и работал за него премьер министр и мусором города теперь занимается не мер, а глава областной администрации. Меру не досуг, он занят ГТС всея Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Пиздец Львову...
Шоколадный барыга ему не простит столь смелые речи.
Когда наш президент не может получить из какого-то проекта хоть копейку, то этот проект он объявляет вредным и опасным для государства Украина.
 показать весь комментарий
 
 
Обратит внимание, человек который не в состоянии решить проблему с мусором своего города, разъезжает по Европе и даёт совету по глобальным вопросам. Садовий запропонував у Брюсселі залучити європейців до управління українською ГТС - Цензор.НЕТ 4268
 показать весь комментарий
 
 
каким боком садовый до укргтс?шоб шота предлагать? Садовий запропонував у Брюсселі залучити європейців до управління українською ГТС - Цензор.НЕТ 1293
 показать весь комментарий
 
 
Выборы на носу. Лохам нужна картинка. Не на мусоре же пиариться.
 показать весь комментарий
 
 
Выборы на носу. Лохам нужна картинка. Не на мусоре же пиариться.
 показать весь комментарий
 
 
Під...............с, нехай з сміттям лад зробить за 12 років свого "правління" ! Господарник знайшовся ! Садовий запропонував у Брюсселі залучити європейців до управління українською ГТС - Цензор.НЕТ 1606
 показать весь комментарий
 
 
Да ну на.... На етой газовой трубе все украинские чиновники с горшка в списки Форбс выросли. А вы хотите чтобы европейцы прозрачно контролировали саму денежную жилу в Украине. Так депутатам и чиновникам незачем будет и во власть идти.
 показать весь комментарий
 
 
Бесполезная беготня. Токмо безвоздмезная передача Газпрому еще может спасти УкроГТС.
 показать весь комментарий
 
У Львів значить вже проблем немає, якщо ця брехлива вівця львівська по Брюселі шляється !
 показать весь комментарий
 
 
На Пластовій сміття горить, дихати у Львові нема чим, а воно по Брюселі шляється ! Садовий запропонував у Брюсселі залучити європейців до управління українською ГТС - Цензор.НЕТ 7258
 показать весь комментарий
 
А кто такой садовой что-бы решать государственные вопросы и кто эту мерзость уполномачивал? Ты с начало с мусором в городе разберись, а потом лезь в политику и кого он имеет в ввиду под иностранными инвесторами, случайно не своего корефана фирташа?????????????????????????
 показать весь комментарий
 
Нє .... Напевно другого корєфана свого .... Мішу Фрідмана !
 показать весь комментарий
 
 
Забудова території концтабору у Львові: Як Садовий кинув депутатів, - ЗМІ

================================================================
Садовий зі своїми чиновниками дали добро на ........ Увага !!! Побудову житлового комплексу на місті концтабору "Цитадель !!!
Потім після обурення громадськості своє ж рішення ветував... Сьогодні на сесії ЛМР мали розглядати питання "Цитаделі" але Садовий втік у Брюсель, а його депутати з "Самонемічі" втекли з сесії ! Садовий ж бабло взяв за дозволи.................. От і вся "малина по - львівськи від господарника мера" !
 показать весь комментарий
 
андрюша, а удалось трохи мусора попутняком в Европу вывезти? или порожняком поехал?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСадовый предложил в Брюсселе привлечь европейцев к управлению украинской ГТС
 
 
 
 
 
 вверх