 Садовый предложил в Брюсселе привлечь европейцев к управлению украинской ГТС

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый заявил во время визита в Брюссель, где он встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Йоханнесом Ханом и лидерами двух ведущих европейских партий – Жозефом Долем и Гансом ван Балено, сообщает 24tv.ua.
По словам главы Львова, учитывая угрозу "Северного потока-2", Украина должна выработать четкое предложение европейским партнерам по использованию собственной газотранспортной системы.
Такого предложения не существует, и это становится вопросом национальной безопасности. По нашему мнению, предложение должно заключаться в максимальном привлечении европейских правительств и компаний к управлению, модернизации и эксплуатации нашей ГТС, – отметил Садовый.
Он пояснил, что структуры ЕС не до конца знают как повлиять на развитие проекта "Северный поток-2".
"В определенных кругах существует осторожное убеждение, что это вредый для Европы проект, но ключевая мысль – это дела бизнеса. Да и против позиции Берлина, который лоббирует проект, никто идти не хочет", – отметил Садовый.
Также городской председатель Львова констатировал, что Украина должна делать четкие предложения европейским партнерам, а не только просить и требовать.
"Мы готовы работать с Президентом и правительством над этим, даже находясь в оппозиции. Это надо делать уже. Хотя дела пойдут значительно быстрее, когда "Самопомич" придет к власти", – отметил Садовый.
А відповідальності в Садового жодної.
С таким же примерно успехом мы с кумом, когда напьемся, проблемы Гондураса решаем.
на Хрещатику вИшень хоч не сади - ще горобці там не сра:и...)
там много жаждущих в команде прижилось...не стесняясь назівают цифрі..
Надо так понимать, что Порошенко против этого?
Более 10 всемирно известных компаний заявили о желании участвовать в управлении ГТС Украины, - Порошенко
17.02.2018
"...
"Работа проведена очень большая. НАК "Нафтогаз" нанял советника,
который готовит предложение по управлению газотранспортной системой
Украины в полном соответствии с международными правилами,
прозрачно...Уже больше десятка всемирно известных компаний заявили о
своем желании принимать в этом участие", - подчеркнул Порошенко.
При этом президент отметил, что правительство уже приняло соответствующие важные решения.
..."
https://112.ua/ekonomika/bolee-10-vsemirno-izvestnyh-kompaniy-zayavili-o-zhelanii-uchastvovat-v-upravlenii-gts-ukrainy--poroshenko-433660.html
Шоколадный барыга ему не простит столь смелые речи.
Когда наш президент не может получить из какого-то проекта хоть копейку, то этот проект он объявляет вредным и опасным для государства Украина.
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Садовий зі своїми чиновниками дали добро на ........ Увага !!! Побудову житлового комплексу на місті концтабору "Цитадель !!!
Потім після обурення громадськості своє ж рішення ветував... Сьогодні на сесії ЛМР мали розглядати питання "Цитаделі" але Садовий втік у Брюсель, а його депутати з "Самонемічі" втекли з сесії ! Садовий ж бабло взяв за дозволи.................. От і вся "малина по - львівськи від господарника мера" !