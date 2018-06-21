 БПП предлагает назначить Фриз главой Министерства по делам ветеранов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сегодня на заседании фракции Партии "Блок Петра Порошенко" было принято единогласное решение о поддержке народного депутата фракции БПП, Председателя подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, главы парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз на должность министра Министерства по делам ветеранов", - говорится в сообщении.

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Напомним, 27 февраля 2018 года Верховная Рада предложила Кабинету министров Украины создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабинет министров начал процесс создания министерства по делам ветеранов.