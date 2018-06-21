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 Политика Украины
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Все про:ВР (22091) Кабмин (10535) Блок Петра Порошенко (1502) Фриз (110) Министерства по делам ветеранов (1)

 БПП предлагает назначить Фриз главой Министерства по делам ветеранов

Фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства по делам ветеранов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сегодня на заседании фракции Партии "Блок Петра Порошенко" было принято единогласное решение о поддержке народного депутата фракции БПП, Председателя подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, главы парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз на должность министра Министерства по делам ветеранов", - говорится в сообщении.

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Напомним, 27 февраля 2018 года Верховная Рада предложила Кабинету министров Украины создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабинет министров начал процесс создания министерства по делам ветеранов.

Источник: https://censor.net.ua/n3072682
 
 
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на 4 год войны БПП предлагает назначить главу по делам ветеранов,интересно бюджет в офшоры тоже так медленно выводят?
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А ще сильніше притягнути за вуха офшори можеш?
І не голову- а міністра у міністерство, яке тільки створюється.
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ты не забывай гимны петь по утрам,они испугаются и вернут все с оффшоров в бюджет
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Гімн виконують. А лякає його виконання лише тобі подібних.
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исполняешь ты в принципе тут,а гимн поешь по утрам ,запугиваешь врагов и коррупционеров
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главой Министерства по делам ветеранов должен быть ВЕТЕРАН!
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Если шо-то предлагают шоколадные слизни - сразу нада отказываться.
Значит эта фриз будет такой же вонючей прокладкой, как и геращенко.
Хотя, уже пох... через год эта свора сладколизов вылетит нах...
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Цикаво, а кто возглавит министерство по вопросам шалав? Ветеран АТО?
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Когда бпп с парашенко что-то предлагает,возникает стойкое ощущение,что тебя хотят надуть...
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Міністром із справ ветеранів має стати саме ветеран, а не чергова шоколадна соска.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБПП предлагает назначить Фриз главой Министерства по делам ветеранов
 
 
 
 
 
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