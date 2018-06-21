 Грановский: Если у кого-то есть иллюзия, что ВККС - это ручная собачка власти, то это полная ерунда

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал народный депутат от БПП Александр Грановский, которого называют неофициальным куратором прокуратуры и судебной системы в стране.

На вопрос относительно зависимости судей от власти в связи с тем, что они ждут переназначений, он ответил: "Уйдите немножко в грунт. Кто эти решения принимает? Прежде всего, ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей - коллегиальный орган из 16 членов, отвечает за набор судей, их оценивание. - Ред.). Если вдруг у кого-то есть иллюзия, что ВККС - это ручная собачка власти, которая выполняет все её прихоти, то это полная ерунда. Глупость несусветная. Если Вы на это глубже посмотрите, то увидите, что были люди, которые не прошли то ли в Верховный Суд, то ли... И эти люди, на первый взгляд, были очень лояльны к власти. Но не прошли".

При этом примеры Грановский назвать отказался: "Не хочу. Уж точно эти фамилии из моих уст не будут звучать. Поймите одно - не будет ВККС выполнять чьи-то совершенно идиотские инструкции. Не будет. Их нету. Их нету!"

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На резюмирующий вопрос, являются ли зависимыми судьи и прокуроры в Украине, он заявил: "Да не бывает независимых людей вообще! Но точно могу сказать - президенту выгодно сохранить действовавшие вертикали, но он за последние годы как раз от массы полномочий отказался. Глупо считать иначе. Поэтому ответ у меня такой: за последние годы структурные изменения как в органах судебной власти, так и в органах правопорядка таковы, что невозможно дать кому-то команду, которую беспрекословно выполнят. Почему? Да потому что защитить человека нельзя. Что, президент влияет на НАБУ сегодня? Это ж самая важная штука во всём этом. Можно ли дать команду, не предлагая защиту в ответ? Сами посудите. Никто её не выполнит. Наверное, в другие годы все варились в одном котле. Ты давал команду - ты же мог и наказать. Поэтому вертикали были. Сегодня же ты можешь дать судье гарантию, что однозначное решение примет Высший совет правосудия? Не можешь. Ты можешь защитить от НАБУ? Не можешь. Какие могут быть "вказівки"? Это ж очевидно".

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