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 Политика Украины
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Все про:Блок Петра Порошенко (1502) Грановский (37) ВККСУ (229)

 Грановский: Если у кого-то есть иллюзия, что ВККС - это ручная собачка власти, то это полная ерунда

Высшая квалификационная комиссия судей не ручной орган власти и не выполняет все её прихоти.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал народный депутат от БПП Александр Грановский, которого называют неофициальным куратором прокуратуры и судебной системы в стране.

На вопрос относительно зависимости судей от власти в связи с тем, что они ждут переназначений, он ответил: "Уйдите немножко в грунт. Кто эти решения принимает? Прежде всего, ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей - коллегиальный орган из 16 членов, отвечает за набор судей, их оценивание. - Ред.). Если вдруг у кого-то есть иллюзия, что ВККС - это ручная собачка власти, которая выполняет все её прихоти, то это полная ерунда. Глупость несусветная. Если Вы на это глубже посмотрите, то увидите, что были люди, которые не прошли то ли в Верховный Суд, то ли... И эти люди, на первый взгляд, были очень лояльны к власти. Но не прошли".

При этом примеры Грановский назвать отказался: "Не хочу. Уж точно эти фамилии из моих уст не будут звучать. Поймите одно - не будет ВККС выполнять чьи-то совершенно идиотские инструкции. Не будет. Их нету. Их нету!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": 91 судья не подтвердил соответствие занимаемой должности в процессе квалификационного оценивания, - ВККСУ

На резюмирующий вопрос, являются ли зависимыми судьи и прокуроры в Украине, он заявил: "Да не бывает независимых людей вообще! Но точно могу сказать - президенту выгодно сохранить действовавшие вертикали, но он за последние годы как раз от массы полномочий отказался. Глупо считать иначе. Поэтому ответ у меня такой: за последние годы структурные изменения как в органах судебной власти, так и в органах правопорядка таковы, что невозможно дать кому-то команду, которую беспрекословно выполнят. Почему? Да потому что защитить человека нельзя. Что, президент влияет на НАБУ сегодня? Это ж самая важная штука во всём этом. Можно ли дать команду, не предлагая защиту в ответ? Сами посудите. Никто её не выполнит. Наверное, в другие годы все варились в одном котле. Ты давал команду - ты же мог и наказать. Поэтому вертикали были. Сегодня же ты можешь дать судье гарантию, что однозначное решение примет Высший совет правосудия? Не можешь. Ты можешь защитить от НАБУ? Не можешь. Какие могут быть "вказівки"? Это ж очевидно".

Полный текст интервью с Александром Грановским читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грановский: Я не занимаюсь какими-то сложными теневыми процессами. Никакого бизнеса. Я принимаю участие в написании законопроектов

Источник: https://censor.net.ua/n3072680
 
 
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СМИ: Судья обновленного Верховного Суда Мищенко ходит в АП
Пятница, 8 декабря 2017, 11:28

Судья обновленного Верховного суда Иван Мищенко посетил Администрацию президента Украины через две недели после своего назначения.
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".
Журналисты сняли, как 29 ноября около семи часов вечера судья зашел в здание АП.
Отмечается, что Мищенко, будучи еще кандидатом на должность судьи в Верховном суде, среди лиц, которые могут его рекомендовать на эту должность, отметил нынешнего члена Высшего совета правосудия (в то время юстиции) Вадима Беляневича и заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.
"При этом в кодексе судейской этики указано, что судья должен избегать взаимоотношений, которые могут повлиять на независимость и беспристрастность судьи. А нарушение требований Кодекса рассматривает, в частности, Высший совет правосудия ", - говорится в публикации.
В программе добавляют, что Мищенко возле АП отказался комментировать цель своего визита, но позже в суде он рассказал журналистам, что посещал секретаря по вопросам судебной реформы Константина Красовского.
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Поверить на слово ? ))) Уже верили. До сих пор обтрушиваемся..
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Свежий анекдот:

Уряд Чехії вирішив створити Міністерство військово-морського флоту. Президент Мілош Земан питає в прем'єр-міністра Андрея Бабіша:
- Навіщо Чехії таке міністерство, якщо наша держава навіть не має виходу до моря?
- А чому б ні? - В Україні ж є Вища рада правосуддя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГрановский: Если у кого-то есть иллюзия, что ВККС - это ручная собачка власти, то это полная ерунда
 
 
 
 
 
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