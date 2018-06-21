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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10535) контрабанда (1493) Нацполиция (7650) таможня (1257)

 Кабмин расширил функции полиции по контролю над таможенниками до конца года

Кабинет министров Украины в рамках эксперимента принял постановление №479 от 20 июня "О реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей", которым расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками.

Об этом с ссылкой на текст документа пишет "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

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"Полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил", - говорится в постановлении.

Также сотрудники полиции и служебные лица Министерства внутренних дел получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006".

Документ определяет срок проведения эксперимента - до конца 2018 года.

Кроме того, Кабмин обязал МВД и ГФС подавать ежемесячные отчеты о ходе эксперимента, начиная с 1 сентября этого года, а также предложения о законодательных изменениях по результатам эксперимента.

Постановление опубликовано в "Урядовом курьере" в четверг, 21 июня, и уже вступило в силу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072676
 
 
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А кому расширили функции контроля над полицией, имеющей право круглые сутки пребывать в зонах таможенного контроля?
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А де супер чорна сотння???Ні слуху ,ні духу.Вже поборола корупцію))Вже всі поборювали корупцію на кордоні,ще Аваков вирішив перед виборами рило в корито запхати.
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Передел финансовых потоков с таможни. А то совсем таможня распоясалась - мимо Гройсмана деньги носит.
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Крассава

Теперь таможня и с арсенчиком делится будет?!
Жди подорожания всего "контарабаса", ставки выростут.....
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Ну вы войдите в положение. У пана атамана нема золотого запасу, а скоро выборы.
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И что плохого? Сразу повылазили всепропальщики..
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Вони у будь-якій новині вилазять- бо в них все пропало.)))
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При союзе за таможней приглядывало КГБ, поскольку контрабанда - это нанесение ущерба государственной безопасности. МВД и на пушечный выстрел не подпускали, их самих разрабатывать нужно было. А сейчас полицию запускают - решили Авакову кусок пирога отдать вместо СБУ? И какие права им предоставят - пограничников подменять или таможенников? Бред какой-то.
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Грося со своей чорной-пречорной сотней не потянул надсмотр за таможенными финпотоками. Видимо, призвал Арсенчика за долю малую.
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как бы модно сейчас не было ругать все советское,но тогда работали суды,работала прокуратура,работали государственные органы,а расхитителей госсобственности могли расстрелять,как директора херсонского хлопчатобумажного комбината,а сейчас практически нет государства,все на своих местах просто деребанят,да и места эти продаются за деньги
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Контрабандистів переловили, а контрабанда втекла.
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Крассава

Теперь таможня и с арсенчиком делится будет?!
Жди подорожания всего "контарабаса", ставки выростут.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин расширил функции полиции по контролю над таможенниками до конца года
 
 
 
 
 
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