 Кабмин расширил функции полиции по контролю над таможенниками до конца года

Об этом с ссылкой на текст документа пишет "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил", - говорится в постановлении.
Также сотрудники полиции и служебные лица Министерства внутренних дел получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006".
Документ определяет срок проведения эксперимента - до конца 2018 года.
Кроме того, Кабмин обязал МВД и ГФС подавать ежемесячные отчеты о ходе эксперимента, начиная с 1 сентября этого года, а также предложения о законодательных изменениях по результатам эксперимента.
Постановление опубликовано в "Урядовом курьере" в четверг, 21 июня, и уже вступило в силу.
Теперь будет Аваковская сотня за них.
Теперь таможня и с арсенчиком делится будет?!
Жди подорожания всего "контарабаса", ставки выростут.....
Теперь таможня и с арсенчиком делится будет?!
Жди подорожания всего "контарабаса", ставки выростут.....