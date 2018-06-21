 Кабмин до конца года расширил функции полиции по контролю над таможенниками

Об этом с ссылкой на текст документа пишет "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Никаких временных акций. Это будет системная борьба", - Гройсман о запуске программы по противодействию контрабанде

"Полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил", - говорится в постановлении.

Также сотрудники полиции и служебные лица Министерства внутренних дел получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006".

Документ определяет срок проведения эксперимента - до конца 2018 года.

Кроме того, Кабмин обязал МВД и ГФС подавать ежемесячные отчеты о ходе эксперимента, начиная с 1 сентября этого года, а также предложения о законодательных изменениях по результатам эксперимента.

Постановление опубликовано в "Урядовом курьере" в четверг, 21 июня, и уже вступило в силу.

Читайте также: Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой