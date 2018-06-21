EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  508  27
Все про:Блок Петра Порошенко (1502) Грановский (37)

 Грановский: Я не занимаюсь какими-то сложными теневыми процессами. Никакого бизнеса. Я принимаю участие в написании законопроектов

До 2014 года Александр Грановский много занимался юридической практикой, и в определенный момент ему стало интересно применить свои знания на государственном уровне.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал народный депутат от БПП Александр Грановский, которого называют неофициальным куратором прокуратуры и судебной системы в стране.

"Я много занимался юридической практикой до 2014 года. В основном координировал различные юридические команды в разных юрисдикциях. Это очень сложно. Исторически так случилось, что я знал почти всё обо всех крупных корпоративных и не только конфликтах в Украине. В какой-то момент мне стало интересно применить свои знания на государственном уровне. Я никогда не скрывал, что знал Петра Алексеевича (Порошенко, Президента. - Ред.) до 2014-го года", - говорит Грановский.

На вопрос относительно того, можно ли его назвать юридическим мозгом команды Президента, он ответил: "Я обошёлся бы без этих формулировок. Потому что я не занимаюсь какими-то сложными теневыми процессами. Никакого бизнеса, я таким образом не зарабатываю деньги. Я принимаю участие в написании наших законопроектов. Хотя не всегда моя фамилия находится в списке авторов. Могу ли я о чём-то говорить с членами нашей фракции или нашего правительства, высказывать им своё мнение, давать какие-то свои рекомендации? Да, конечно. Я довольно регулярно это делаю. Не больше и не меньше. Вот такая моя роль. Я по-другому её описать не могу".

Полный текст интервью с Александром Грановским читайте ЗДЕСЬ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Квартира возле АП, особняк в Конча-Заспе, 8 элитных авто, записанных на людей из окружения", - "Схемы" о жизни депутата БПП Грановского. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3072674
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для чиновников режима Порошенко война это фейк. СМИ: Украинские чиновники задекларировали недвижимость в 43 странах, больше всего - в РФ(411 объектов недвижимости)
 показать весь комментарий
 
 
вообще грановский занимается помощью пенсионерам,он настоящий тимуровец,а морду наел,так пенсионерки угощают,то там борща со сметанкой,то там мивины запарят,отказываться не удобно,вот и растет морда
 показать весь комментарий
 
 
а мо от карандашей и постоянном переживании за Украину
 показать весь комментарий
 
А я Люк Скауокер рыцарь ордена Джедаев ... Грановский: Я не занимаюсь какими-то сложными теневыми процессами. Никакого бизнеса. Я принимаю участие в написании законопроектов - Цензор.НЕТ 4864
 показать весь комментарий
 
 
Неплохо нынче написание законопроектов оплачивается. Порохоботы, давай лучше про Миху, Юльку, кокаин, ботокс, ну вы сами знаете.
 показать весь комментарий
 
 
мгновенно, практически, порохосос Ron Ma нарисовался Грановський: Я не займаюся якимись складними тіньовими процесами. Ніякого бізнесу. Я беру участь у написанні законопроектів - Цензор.НЕТ 4679 Грановський: Я не займаюся якимись складними тіньовими процесами. Ніякого бізнесу. Я беру участь у написанні законопроектів - Цензор.НЕТ 4679
 показать весь комментарий
 
если у шестерки порошенко столько всего честно заработанного,то сколько у его босса можно только догадываться,вот куда все зарплаты и пенсии уходят,коммуналка и пошлины с растаможки иномарок
 показать весь комментарий
 
 
блин... та Оно действительно "Агнец Божий"..ценичная мразь рошеновская..фубля
 показать весь комментарий
 
 
Тобто вписує корупційні схеми в законодавство так щоб і комар носа не підточив.
Цим і заробляє...
 показать весь комментарий
 
 
Кто будет недоволен Сашей- будет им съеден!
Грановський: Я не займаюся якимись складними тіньовими процесами. Ніякого бізнесу. Я беру участь у написанні законопроектів - Цензор.НЕТ 4650
 показать весь комментарий
 
 
раньше была КПСС ум честь и совесть нашей эпохи,а теперь грановский
 показать весь комментарий
 
Ано и видно через год будешь это следоваиелю НАБУ рассказывать...

Ваще это напоминает цыган, когда эти славные представители криминальных хроник в сопровождении детей под предлогом воды попить, обносят жилище...дети это наши пушистые порохоботы, играют роль отвекающего фактора, ну а их мамаша, в данном случае папаша сами знаете кто....да, наш пейсатый Будулай Офшоренко...
 показать весь комментарий
 
 
Есть такая профессия - страну грабить.... Грановський: Я не займаюся якимись складними тіньовими процесами. Ніякого бізнесу. Я беру участь у написанні законопроектів - Цензор.НЕТ 3691
 показать весь комментарий
 
 
Грановский: Я не занимаюсь какими-то сложными теневыми процессами. Никакого бизнеса. Я принимаю участие в написании законопроектов, а хлебало я такое наел, потому, что много очень много законопроектов, в которых я принимаю участие, я участник......................
 показать весь комментарий
 
Как то слышал как одна известная лчность в кругу "своих" хвачтался тем что называл себя гордо."Я БЮДЖЕТНЫЙ ВОР". И все при этом с восторгом воспринимали эту фразу.А мне почему то хотелось сплюнуть под ноги.
 показать весь комментарий
 
Ты только рулишь вот этим по доверенности Порошенко\Зайцева?
Interstarch GmbH
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГрановский: Я не занимаюсь какими-то сложными теневыми процессами. Никакого бизнеса. Я принимаю участие в написании законопроектов
 
 
 
 
 
 вверх