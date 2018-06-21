 Грановский: Я не занимаюсь какими-то сложными теневыми процессами. Никакого бизнеса. Я принимаю участие в написании законопроектов

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал народный депутат от БПП Александр Грановский, которого называют неофициальным куратором прокуратуры и судебной системы в стране.

"Я много занимался юридической практикой до 2014 года. В основном координировал различные юридические команды в разных юрисдикциях. Это очень сложно. Исторически так случилось, что я знал почти всё обо всех крупных корпоративных и не только конфликтах в Украине. В какой-то момент мне стало интересно применить свои знания на государственном уровне. Я никогда не скрывал, что знал Петра Алексеевича (Порошенко, Президента. - Ред.) до 2014-го года", - говорит Грановский.

На вопрос относительно того, можно ли его назвать юридическим мозгом команды Президента, он ответил: "Я обошёлся бы без этих формулировок. Потому что я не занимаюсь какими-то сложными теневыми процессами. Никакого бизнеса, я таким образом не зарабатываю деньги. Я принимаю участие в написании наших законопроектов. Хотя не всегда моя фамилия находится в списке авторов. Могу ли я о чём-то говорить с членами нашей фракции или нашего правительства, высказывать им своё мнение, давать какие-то свои рекомендации? Да, конечно. Я довольно регулярно это делаю. Не больше и не меньше. Вот такая моя роль. Я по-другому её описать не могу".

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