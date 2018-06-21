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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:НАТО (5868) саммит (681) членство в НАТО (201) Вершбоу (47)

 Предоставление Украине партнерства с расширенными возможностями укрепит безопасность НАТО, - Вершбоу

Вопрос Украины может стать важным консолидирующим фактором на саммите НАТО в июле.

Об этом пишет бывший заместитель Генсека НАТО Александр Вершбоу в статье для Real Clear World, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Аналитик отмечает, что саммит Альянса в Брюсселе в июле пройдет на фоне роста напряженности отношений в трансатлантическом регионе.

Однако, есть одна конкретная инициатива, которая может объединить союзников по обе стороны Атлантического океана и поддержать международную коллективную безопасность - укрепление партнерства НАТО с Украиной, указывает Вершбоу.

Украина стремится вступить в НАТО. Это невозможно сделать немедленно через нынешнее состояние безопасности, а также состояние реформирования оборонного сектора Украины, однако, этот вопрос должен оставаться предметом переговоров. Хотя это не заменяет членства, приглашение Украины стать партнером с расширенными возможностями является естественным шагом в отношениях НАТО с Киевом, убежден эксперт.

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НАТО ввело механизм партнерства с расширенными возможностями по диалогу и сотрудничеству (ЕОР) в 2014 году. Целью этого партнерства является улучшение взаимодействия между странами-членами Альянса и ключевыми партнерами.

Статус ЕОР дается тем партнерам, которые вносят значительный вклад в миссии НАТО. Перечень стран-кандидатов остается небольшим и включает Австралию, Финляндию, Грузию, Иорданию и Швецию.

Украины нет в этом списке, хотя Киев соответствует всем критериям для этого статуса, считает Вершбоу.

Аналитик привел аргументы в пользу укрепления партнерства с Украиной: Украина участвует в миссиях НАТО, она увеличила вклад в миссии по консультированию и обучению сил в Афганистане. Киев также оказывал значительную помощь операциям союзников на Балканах и в Средиземноморском регионе, и является одной из четырех стран без статуса членства, участвующих в Силах реагирования НАТО, наряду с Грузией, Финляндией и Швецией.

Украина направляет 5% валового внутреннего продукта на оборону - более чем любая страна-член НАТО. За четыре года войны с поддерживаемыми Россией силами на Донбассе Украина сформировала наиболее испытанную в боях военную силу на Европейском континенте и значительно укрепила военно-промышленный комплекс, отмечает эксперт.

Для Альянса, украинские возможности, знания и технические способности являются очень ценными, убежден автор.

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Никто так хорошо не знает Россию, как Украина, а также не имеет такого значительного практического опыта в противостоянии российским кибернападениям, дезинформации и другим формам "гибридной войны" направленным на разрушение наших демократий. Украина также играет значительную роль в усилиях Альянса по усилению безопасности в Черном море с целью защиты юго-восточного фланга НАТО, указывает Вершбоу.

Обсуждение этого вопроса в Альянсе несколько месяцев блокирует нежелание Венгрии согласиться на встречу НАТО и руководства Украины во время саммита в Брюсселе. Венгрия поднимает вопрос применения закона об образовании в отношении венгерского меньшинства в Украине. В ответ Киев осуществляет мероприятия, чтобы венгероязычное меньшинство имело возможность прослушивать курсы на венгерском языке на всех уровнях наряду с изучением государственного языка. Есть свидетельства того, что Будапешт, возможно, будет готов отделить этот вопрос от вопроса безопасности и суверенитета Украины и позволит проведение встречи на уровне руководства государства, сообщает Вершбоу.

Украина показала, что она достойна перейти на новый уровень отношений с НАТО. Предоставление статуса ЕОР будет не только символическим признанием ее тяжелой работы в поддержку Альянса, но и укрепит безопасность НАТО, убежден эксперт.

Источник: https://censor.net.ua/n3072673
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
вони ж знали про те, Що вчинятиме агресор!
сумно,бо людство свідомо себе ділить на категорії" - одними можна байдуже жертвувати заради не життєвих інтересів інших.
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Вони і про Гітлера знали, і про Сталіна... Маємо те, що маємо.
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тоді попереду ще СВ?..вона може бути останньою,бо рано чи підно прийде на поріг кожному...
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Конечно медлено... но не на 4-м а на 27 году независимости...
Надо было еще Крачуку или Кучме вступать вместе с Прибалтикой...
Пока Московия после развала Союза в себя не пришла...
тогда бы не пришлось сегодня воевать...
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Ассоциация вместо ЕС, партнёрство вместо НАТО, морковка перед глазами должна оставаться
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Це тільки в Івана-дурня всі бажання одразу виконуються.
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Ага, вот ты таким умным и красивым сразу родился или всё таки сначала подрос и поумнел? Путь в НАТО верный но сиюминутный.
Держим курс на НАТО и посылаем рашистов нах"й
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А таки важлива роль України в нинішньому світі.
"Однако, есть одна конкретная инициатива, которая может объединить союзников по обе стороны Атлантического океана и поддержать международную коллективную безопасность - укрепление партнерства НАТО с Украиной, указывает Вершбоу."Источник: https://censor.net.ua/n3072673
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Украина показала, что она достойна перейти на новый уровень отношений с НАТО. Предоставление статуса ЕОР будет не только символическим признанием ее тяжелой работы в поддержку Альянса, но и укрепит безопасность НАТО, убежден эксперт. Источник: https://censor.net.ua/n3072673
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А як "меркель-маркон"? Ці двоє (їх країни) вже були заблокували зближення України з НАТО.
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спасибо барыге порошенко и его шобле
после выборов гидрант заявил,
что вопрос нато преждевременный,
для начала надо было устаканить сынка
льошу в парламенте ......
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осталось дождаться результатов саммита и проанализировать итоговый доклад/меморандум/приверженность/совместное заявление. Если будет что-то конкретное - то гуд. Если будут лялятополя, типа "возьмемся за руки друзья", "еще не готовы", "надо сосредоточится на реформах", "еще рано говорить о том, что...", "к сожалению вынуждены утверждать, что нынешнее положение..." - то просто пустой треп
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все "екс" такі "войовничі" й зброю дати,й росія агресор,й зблизитись з нато, й треба більше всього для України
а коли ще не "екс" то - розмови передчасні, надання зброї спровокує хуйла,ні про який вступ мова найближчі "стопіцот" років не може йти, й треба спочатку реформи...

чесно кажучи все ЄС НАТО й "західний" світ заіпали зі своїми "подвійними стандартами"....
а альтернатива ще гірша...- губєрнія....(((

цікаво в нас колись ще буде Політика масштабу В. Чорновола?! за такого з ГОРДІСТЮ б проголосував, а не так як зараз вибір з гівна....
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Не цінимо те, що маємо- а лише те, що втратили. Якось так...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредоставление Украине партнерства с расширенными возможностями укрепит безопасность НАТО, - Вершбоу
 
 
 
 
 
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