 Предоставление Украине партнерства с расширенными возможностями укрепит безопасность НАТО, - Вершбоу

Об этом пишет бывший заместитель Генсека НАТО Александр Вершбоу в статье для Real Clear World, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Аналитик отмечает, что саммит Альянса в Брюсселе в июле пройдет на фоне роста напряженности отношений в трансатлантическом регионе.

Однако, есть одна конкретная инициатива, которая может объединить союзников по обе стороны Атлантического океана и поддержать международную коллективную безопасность - укрепление партнерства НАТО с Украиной, указывает Вершбоу.

Украина стремится вступить в НАТО. Это невозможно сделать немедленно через нынешнее состояние безопасности, а также состояние реформирования оборонного сектора Украины, однако, этот вопрос должен оставаться предметом переговоров. Хотя это не заменяет членства, приглашение Украины стать партнером с расширенными возможностями является естественным шагом в отношениях НАТО с Киевом, убежден эксперт.

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НАТО ввело механизм партнерства с расширенными возможностями по диалогу и сотрудничеству (ЕОР) в 2014 году. Целью этого партнерства является улучшение взаимодействия между странами-членами Альянса и ключевыми партнерами.

Статус ЕОР дается тем партнерам, которые вносят значительный вклад в миссии НАТО. Перечень стран-кандидатов остается небольшим и включает Австралию, Финляндию, Грузию, Иорданию и Швецию.

Украины нет в этом списке, хотя Киев соответствует всем критериям для этого статуса, считает Вершбоу.

Аналитик привел аргументы в пользу укрепления партнерства с Украиной: Украина участвует в миссиях НАТО, она увеличила вклад в миссии по консультированию и обучению сил в Афганистане. Киев также оказывал значительную помощь операциям союзников на Балканах и в Средиземноморском регионе, и является одной из четырех стран без статуса членства, участвующих в Силах реагирования НАТО, наряду с Грузией, Финляндией и Швецией.

Украина направляет 5% валового внутреннего продукта на оборону - более чем любая страна-член НАТО. За четыре года войны с поддерживаемыми Россией силами на Донбассе Украина сформировала наиболее испытанную в боях военную силу на Европейском континенте и значительно укрепила военно-промышленный комплекс, отмечает эксперт.

Для Альянса, украинские возможности, знания и технические способности являются очень ценными, убежден автор.

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Никто так хорошо не знает Россию, как Украина, а также не имеет такого значительного практического опыта в противостоянии российским кибернападениям, дезинформации и другим формам "гибридной войны" направленным на разрушение наших демократий. Украина также играет значительную роль в усилиях Альянса по усилению безопасности в Черном море с целью защиты юго-восточного фланга НАТО, указывает Вершбоу.

Обсуждение этого вопроса в Альянсе несколько месяцев блокирует нежелание Венгрии согласиться на встречу НАТО и руководства Украины во время саммита в Брюсселе. Венгрия поднимает вопрос применения закона об образовании в отношении венгерского меньшинства в Украине. В ответ Киев осуществляет мероприятия, чтобы венгероязычное меньшинство имело возможность прослушивать курсы на венгерском языке на всех уровнях наряду с изучением государственного языка. Есть свидетельства того, что Будапешт, возможно, будет готов отделить этот вопрос от вопроса безопасности и суверенитета Украины и позволит проведение встречи на уровне руководства государства, сообщает Вершбоу.

Украина показала, что она достойна перейти на новый уровень отношений с НАТО. Предоставление статуса ЕОР будет не только символическим признанием ее тяжелой работы в поддержку Альянса, но и укрепит безопасность НАТО, убежден эксперт.