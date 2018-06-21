 Трое харьковских предпринимателей оштрафованы за распространение российских книг без разрешения, - Госкомтелерадио

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Во время проведения в Харькове мероприятий Госкомтелерадио по выявлению и пресечению незаконной реализации книжной продукции, завезенной из Российской Федерации без разрешительных документов, на трех физических лиц-предпринимателей наложены административно-хозяйственные штрафы.

В частности, в нарушение требований Закона Украины "Об издательском деле", торговали книгами, завезенными с территории РФ без соответствующих разрешений, ООО Виноградова Н.В. в магазине "Books", ООО Лапта И. С. в магазине "Сквозняк", ООО Осадчий С. И. в магазине "LIDERBOOKS".

Книги, которые распространялась без разрешительных документов изъяты из оборота, а на каждого субъекта хозяйствования наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения предпринимателями действующего законодательства, сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн.", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госкомтелерадио аннулировал разрешение на ввоз книги Василия Сахарова, так как он оказался активным участником оккупации Крыма и НВФ на Донбассе

Напомним, что 1 января 2017 вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", согласно которому издательская продукция имеет происхождение или изготовлена ​​и / или ввозится с территории государства -агрессора, временно оккупированной территории Украины может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена на ее территории при условии наличия соответствующего разрешения, кроме издательской продукции, ввозимой гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже ​​общим количеством не более 10 экземпляров.

Издательская продукция, ввезенная в Украину после 1 января 2017 года в Украине без соответствующего разрешения, изымается из торговой сети. На субъектов хозяйствования, которые нарушают закон, накладывается административно-хозяйственный штраф в размере 10 минимальных заработных плат за каждый случай такого распространения, совершенный впервые, и в размере 50 минимальных заработных плат за каждый последующий случай такого распространения.

Госкомтелерадио призывает книгораспространителей к безусловному соблюдению закона и подчеркивает, что легально ввезенной в Украину может считаться только продукция, о выдаче разрешения на ввоз которой есть соответствующая запись в информационно-телекоммуникационной системе органов доходов и сборов и Реестре издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины, при условии документального подтверждения факта ее приобретения у субъекта хозяйствования, ввоз продукции в соответствии с полученным разрешением.