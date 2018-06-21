 Трое харьковских предпринимателей оштрафованы за распространение российских книг без разрешения, - Госкомтелерадио

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
"Во время проведения в Харькове мероприятий Госкомтелерадио по выявлению и пресечению незаконной реализации книжной продукции, завезенной из Российской Федерации без разрешительных документов, на трех физических лиц-предпринимателей наложены административно-хозяйственные штрафы.
В частности, в нарушение требований Закона Украины "Об издательском деле", торговали книгами, завезенными с территории РФ без соответствующих разрешений, ООО Виноградова Н.В. в магазине "Books", ООО Лапта И. С. в магазине "Сквозняк", ООО Осадчий С. И. в магазине "LIDERBOOKS".
Книги, которые распространялась без разрешительных документов изъяты из оборота, а на каждого субъекта хозяйствования наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения предпринимателями действующего законодательства, сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн.", - сказано в сообщении.
Напомним, что 1 января 2017 вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", согласно которому издательская продукция имеет происхождение или изготовлена и / или ввозится с территории государства -агрессора, временно оккупированной территории Украины может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена на ее территории при условии наличия соответствующего разрешения, кроме издательской продукции, ввозимой гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.
Издательская продукция, ввезенная в Украину после 1 января 2017 года в Украине без соответствующего разрешения, изымается из торговой сети. На субъектов хозяйствования, которые нарушают закон, накладывается административно-хозяйственный штраф в размере 10 минимальных заработных плат за каждый случай такого распространения, совершенный впервые, и в размере 50 минимальных заработных плат за каждый последующий случай такого распространения.
Госкомтелерадио призывает книгораспространителей к безусловному соблюдению закона и подчеркивает, что легально ввезенной в Украину может считаться только продукция, о выдаче разрешения на ввоз которой есть соответствующая запись в информационно-телекоммуникационной системе органов доходов и сборов и Реестре издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины, при условии документального подтверждения факта ее приобретения у субъекта хозяйствования, ввоз продукции в соответствии с полученным разрешением.
Лицензирование + заградительные пошлины - и вот уже очередному ребёнку вместо переводной русскоязычной импортированной за половину цены пойдут покупать переводную украинскую от того же "Старого Лева".
Сядят парочка вышиванкнытых дебилов, которые в детстве "букварь" скурили, и за огромную зарплату занимаются хернёй.
Без разных (альтернативных) мнений человек не научится мыслить.
С запрещаловом увидеть другое мнение или позицию у нас вырастит стадо дИбилов, которые будут трощить ваше рыло на любое замечание в их сторону.
Предлагаешь разрешить вот такие книги, еще 10 лет назад описавшие войну практически так, как это делают сейчас КисельТВ? Но конечно, это Майдан 2014 виноват, ага!
2010 год. Спровоцировав массовые беспорядки, нацисты развязывают на Украине гражданскую войну. Западноукраинские каратели с трезубцем на погонах начинают истреблять русскоязычное население, стирая с лица земли целые города. Гибнет в огне Полтава, разрушен до основания Днепропетровск. Все Левобережье, Крым и Новороссия поднимаются против оккупантов. Россия помогает бойцам Сопротивления новейшим вооружением, добровольцами и военными советниками... Они сломают проклятый бандеровский трезубец! Они покажут натовским "ястребам" кузькину мать! Поле битвы - Украина! Это есть наш последний и решительный бой! В нашей библиотеке вы можете бесплатно почитать книгу « Поле боя - Украина. Сломанный трезубец »
Благодаря чему, у меня сформировался трезвый и критический взгляд на происходящие события.
Это всё я в себе выработал благодаря РАЗНЫМ книгам, которые я прочёл.
Вредных книг не существует, есть только твоё восприятие. Если ты в чём-то не согласен с автором - ты дальше его читать не будешь. Это - свобода мысли, которую запрещать просто глупо и вредно.
под песни и пляски.
Получи разрешение...продавай....в чем проблема то..?? А не хочешь..или религия не позволяет...то плати штраф.....