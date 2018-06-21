 Достоверной информации о состоянии здоровья Сенцова нет. Скорее всего, его кормят принудительно, - Денисова просит Минюст обратиться в ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook.
"Учитывая заявления Уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания предполагать, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещен международным законодательством. Поэтому я обратилась к заместителю Министра юстиции Украины Ивану Лищине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам", - написала она.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
касаби его в таком случає точно не отпустят..(((
чтоб мир не узнал об насилии..
хотя "миру ,в общем-то, фиолетово!
Обманули, не накормили и у неё облупился маникюр...
То ли дело кацапская баба-мужик, - никуда не едет, маникюром не озабочивается, пытает там себе в личных подвалах всяких бедолаг в своё удовольствие...