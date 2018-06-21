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 Политика Украины
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Все про:Денисова (190) Минюст (1300) Европейский суд по правам человека (536) Сенцов (574) Москалькова (50) Лищина (5)

 Достоверной информации о состоянии здоровья Сенцова нет. Скорее всего, его кормят принудительно, - Денисова просит Минюст обратиться в ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ

Достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова у нас нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook.

"Учитывая заявления Уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания предполагать, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещен международным законодательством. Поэтому я обратилась к заместителю Министра юстиции Украины Ивану Лищине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам", - написала она.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Достоверной информации о состоянии здоровья Сенцова нет. Скорее всего, его кормят принудительно, - Денисова просит Минюст обратиться в ЕСПЧ 01

Достоверной информации о состоянии здоровья Сенцова нет. Скорее всего, его кормят принудительно, - Денисова просит Минюст обратиться в ЕСПЧ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3072665
 
 
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чтоб два килограма добавить..
касаби его в таком случає точно не отпустят..(((
чтоб мир не узнал об насилии..
хотя "миру ,в общем-то, фиолетово!
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если мир пропустит это мимо ушей, то в следующий раз именно его мордор накормит принудительно.
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Не допускайте Москалькову в Україну до звільнення Сєнцова.
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Блин,да уберите енту Денисову...Ну не может она ничего разумного сделать...Прокатывает народные деньги...Не видят ее нигде-ни для никого она не авторитет.Вбросы в СМИ может делать любой журналист провинциальной газеты- и ни за 80 тысч в месяц...
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Власть как всегда пишет письма Куйлу "мелким почерком" на другое ума нет или желания помочь Олегу...Они твари уверены что во время ЧМ в Кацапии Сенцову никто умереть не даст...
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Весь Мир помог освободить Надю, а Украина её в тюрьму. Как вы думаете, будет теперь Мир верить и помогать Украине?
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Блин, кацапы совсем уж замотали нашу мадаму!
Обманули, не накормили и у неё облупился маникюр...
То ли дело кацапская баба-мужик, - никуда не едет, маникюром не озабочивается, пытает там себе в личных подвалах всяких бедолаг в своё удовольствие...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДостоверной информации о состоянии здоровья Сенцова нет. Скорее всего, его кормят принудительно, - Денисова просит Минюст обратиться в ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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